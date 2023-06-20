81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США. ІНФОГРАФІКА
Переважна більшість іноземної електроніки, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.
Про це йдеться у документі санкційної групи Єрмака-Макфола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Друга найбільша частка після США – в електронних компонентів, вироблених у Швейцарії (8%). По 3,5% – у Німеччини та Японії.
За даними групи Єрмака-Макфола, у складі крилатих ракет повітряного базування Х-101 міститься щонайменше 53 типи ЕКБ (мікросхеми, чіпи тощо) виробництва іноземних компаній. Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).
Для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр" використовується щонайменше 45 типів ЕКБ іноземного виробництва.
Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу "Іскандер" оснащуються як мінімум 15 та 32 типами іноземної ЕКБ відповідно. А у складі аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" використовується не менше ніж 48 іноземних компонентів.
У російській ракеті "Торнадо-С", зокрема у головній частині, виявили чип, виготовлений відомою американською компанією Intel.
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Чому?
А ось чому:
1. «Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).» Так це розробки американськи.
2. Але вони виготовляються в Кітае!
Так, наприклад, Texas Instrument вже як років 20 закрила свій останній завод в США та перенесла усе виробництво до Китаю.
Розробники, инженера у США, продакшен у Китаю.
А тепер чітич, перечитай увесь текстспочатку, та сам зроби висновки.
Дмитрий, как ты думаешь,
1. почему Илон Маска не патентует свои изобретения/инновации?
Почему?
Он это сам объяснил- китайцы пиратским способом произведут это у себя.
2. Почему китайцы производят « свои» айфоны? Абсолютная копия американских?
На китайской копии нет «яблока»- все остальное скопировано.
Как это получается???
Китайцы воры как и москали.
У них нет понятия «уважение интеллектуальной собственности».
Они на своих производствах по техдокументации заказчика делают заказанную американскими компаниями продукцию- схемы, телефоны, и др.
Выполняют заказ на 100% и отсылают заказчику.
Но производство на этом НЕ останавливают и производят для «себя» нужное число продукции.
Этот избыток и идет на «черный рынок» в том числе и в парашу.
Так, они воруют эти технологии у сша и других стран Запада.
США та і Європа базуються завжди на фінансовій основі.
Війна була завжди максимальним поштовхом за для нарощування пробутків...
Політичних, економічних, технологічних.....
Спектр бажань величезний.
Усе залежить від геополітичної мети не на сьогодення, а і на богато сторічь.
Україна завжди історично була між "молотом і ковальнею"
Чому загострилося це зараз?
Усе просто ...
Найголовніша проблема у Світі це забезпечення людства їжою та прісною водою.
Україна має 22 відсотки найкращих чорноземлмів у світі. Це можливість виробляти
екопродукт.
Потрібні докази?
Зернова угода за шталт якої годується більша частина країн Африки і
Європи.
А придніпровський кряж з залижами?
Ми дуже потужна країна... Ми зараз відстоюваємо майбутнє нашої нації і людства!
Слава Україні!!!
Если кто-то сильно хочет овладеть украинским урожаем, то он не минирует огромнейшие поля везде где только рука дотягивается, так что там и через десятки лет будут подрываться фермеры.
Он не взрывает ГЭС, которая орошает эти поля и без которой там будет не родючая пустыня.
Даже долбанные металлы в украинской земле теперь проблематично экспортировать потому как Криворожсталь без воды будет стоять.
А главное, всё это можно было и так купить спокойно по не самым дорогим ценам, потому как украинцы не потребляли даже 1/3 этого зерна, не говоря уже о металле для нашей убитой промышленности.
Підземні багатства. Скільки родовищ захопила Росія і чому вони можуть бути втрачені назавжди - BBC Україна:
За роки війни та анексії Криму Росія загарбала сотні українських родовищ. За найскромнішими підрахунками, їхня вартість може становити від 12,5 трлн до 15 трлн доларів. Нафта, газ, вугілля, сіль, залізна і титанова руда, золото, уран, граніт, марганець і літій - доступ до них Україна втрачає через агресію РФ. Які наслідки цих втрат і чи зможе країна відновити видобуток після звільнення територій?
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/prirodni-resursi-ukrajini-skilki-vtracheno-cherez-rosiysku-okupaciyu-50328641.html
Я больше поверю, что РФ специально их захватила чтобы никто другой не смог их использовать, даже в далёкой перспективе, а так и лежали мёртвым грузом.
Всё, что лежит в почве Крыма и Донбасса - это можно будет добывать лишь в далёкой перспективе, через десятки лет. Когда там от мин подрываться перестанут и гражданские власти перестанут быть МММщиками. Про суды я молчу.
В общем, не при нашей жизни.
Е «після військовий світовий порядок», який був затверджений усіма країнами світу після 1945.
Усі намагання параші обілити мої загарбницькі цілі використовуючи термін « геополітика »- є паскудною спробою поламати основу мирного співіснування у світі.
Стоп кацапьким наратівам.
Може все ж "воєнний"?
Різниця між військом і війною всеж є?
По-друге, стосовно того ж самого INTEL- За межами США компанія має підприємства не тільки в Китаї, а ще в Коста-Ріці, Малайзії, Ізраїлі, Ірландії, Індії, Росії( було), Аргентині та В'єтнамі, у 63 країнах та регіонах світу.
Ніяка група не написала, які чіпи стоять в наших ракетах, але то таке.
Це доводить лише те, що гроші не пахнуть, ніякі.
Але це сьогодні не працюе.
Як ти думаєш, ті мікросхеми високого ступеню інтеграції, їх ще чіпами називають, що ставляться в системи керування балістичними і крилатими ракетами, де виготовляють? Підкажу - не в кацапстані. Правильна відповідь - в головних американських і європейських фірмах-виробниках напівпровідникової продукції, де виробництво давно вже винесено з території Америки і Європи і розміщено там, де є дешева робоча сила. Тобто в країнах Південно-Східної Азії і Китаї.
А далі треба пояснювати, чому напівпровідникова продукція таких фірм, як Altera, Xilinx, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Cypress, Lattice, National Semiconductor, STMicroelectronics, Zilog,- стоїть в ракоцапській техніці?
тільки підкилимних справ майстер-гуманітарій, Альфонс д'Ермак готовий з цього висмоктати максимум на догоду зрадофілам та москві
ну от не здатні продукувати навіть звичайні мікросхеми, навіть прості рівні дроти, Еритрея-Сомалі та їх колеги по нещастю Тива-Бурятія... - лише тільки гівно та палки
і чому це засланець кремля дермак досі не в СІЗО СБУ?
Зрозуміло. Начебто свої, а де-факто працюють на росію, виставляючи США в ролі головного "спонсора ракєтного тєррора".
- урядам країн резиденції виробників мікросхем слід змінити законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз на добу) має прийняти відповідні сигнали супутників GPS-навігації для визначення своїх координат;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він автоматично виходить з ладу.
Після цього пітьмі вже ніякі чіпи не ************, бо її промислова потуга просто перестане існувати.
Для військових цілей кріїн НАТО при виробництві мікроелектронних компонентів має провадитись зовсім інший підхід, в т.ч. щодо експортного контролю, що власне і має місце бути.
А щодо космічного ядернооо удару - без коментів...
Інформація поступала як правило від радянської розвідки.
Однак, був один нюанс - приховані "закладушки" у чіпах, що виконували команду на відімкнення після отримання спеціального сигналу у час Х.
Ці трігери не відображались на схемах топологій. Їх старались виявити за спецтехнологіями і відокремити від загальної електричної схеми, якщо чіп неможливо було відтворити у себе.
Так що технічно тут нічого складного немає, бо детектор GPS-сигналів для визначення координат займає мізер місця, а все решта у навігаторах - це інтерфейс доя людського сприйняття, який в даному випадку не потрібен.
Суть GPS-навігації наступна:
супутники на орбіті постійно генерують певні сигнали, а система із сузір'я супутників - світиться як сонце для всіх, необмеженої кількості споживачів цих сигналів. От із таких сигналів від трьох різних супутників шляхом обчислення їх параметрів і часу затримки і визначаються координати приймача.
Тому міліарди мікросхем, якщо запустити таку антиконтрабандну технологію, зможуть працювати лише на вільній від пітьми території.