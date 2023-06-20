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Новини Санкції проти Росії Війна
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81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість іноземної електроніки, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.

Про це йдеться у документі санкційної групи Єрмака-Макфола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США 01

Друга найбільша частка після США – в електронних компонентів, вироблених у Швейцарії (8%). По 3,5% – у Німеччини та Японії.

За даними групи Єрмака-Макфола, у складі крилатих ракет повітряного базування Х-101 міститься щонайменше 53 типи ЕКБ (мікросхеми, чіпи тощо) виробництва іноземних компаній. Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).

Для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр" використовується щонайменше 45 типів ЕКБ іноземного виробництва.

Також читайте: Для обходу санкцій РФ використовує низку компаній в Туреччині, Казахстані, Грузії, ОАЕ та Вірменії, - ГУР МО

Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу "Іскандер" оснащуються як мінімум 15 та 32 типами іноземної ЕКБ відповідно. А у складі аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" використовується не менше ніж 48 іноземних компонентів.

У російській ракеті "Торнадо-С", зокрема у головній частині, виявили чип, виготовлений відомою американською компанією Intel.

Автор: 

крилаті ракети (1073) ракети (4033) санкції (11900)


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Топ коментарі
+23
Ця інформація е провакацію, маніпуляцією та брехнею!

Чому?
А ось чому:

1. «Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).» Так це розробки американськи.

2. Але вони виготовляються в Кітае!

Так, наприклад, Texas Instrument вже як років 20 закрила свій останній завод в США та перенесла усе виробництво до Китаю.

Розробники, инженера у США, продакшен у Китаю.

А тепер чітич, перечитай увесь текстспочатку, та сам зроби висновки.
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20.06.2023 01:48
+20
Зате в ''Сапсанах'' з Вільхами'' 100 відсотків асфальту.
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20.06.2023 01:16
+20
Коли в статті спливає прізвище рашистського агента Єрмака, одразу зрозуміло що почнуться маніпуляції з метою звинуватити у всьому тих, хто найбільше допомагає, тобто, США. За рік до початку агресії ЗЕбілів попередили американці про вторгнення, але оборонні контракти було зірвано, гроші виділяли на дороги, а ЦРУ називали панікерами та брехунами, а хто винен у швидкому просуванні ворога з Криму- ні, не ЗЕбіли, а США з їх мікросхемами. Під час війни США фактично фінансує бюджет України та постачає зброю поки Єрмак, Рєзніков і Ко. крадуть мільярди, але все одно у всіх проблемах винні США і їх мікросхеми. Продукцію українських виробників знайшли в "шахедах", українські виробники досі працювали з "росатомом", виготовляли та продавали деталі рашистській оборонці, але ж це не варті уваги дрібниці - у всьому винні США з їх мікросхемами...
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20.06.2023 02:07
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Ну інтел ніяк не заборониш, їх на аліекспресс валом.
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20.06.2023 01:09 Відповісти
Ця інформація е провакацію, маніпуляцією та брехнею!

Чому?
А ось чому:

1. «Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).» Так це розробки американськи.

2. Але вони виготовляються в Кітае!

Так, наприклад, Texas Instrument вже як років 20 закрила свій останній завод в США та перенесла усе виробництво до Китаю.

Розробники, инженера у США, продакшен у Китаю.

А тепер чітич, перечитай увесь текстспочатку, та сам зроби висновки.
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20.06.2023 01:48 Відповісти
Юридическое лицо у них где зарегистрировано? Где они производят - дело десятое.
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20.06.2023 02:17 Відповісти
«Где они производят- дело десятое» ?

Дмитрий, как ты думаешь,

1. почему Илон Маска не патентует свои изобретения/инновации?
Почему?
Он это сам объяснил- китайцы пиратским способом произведут это у себя.

2. Почему китайцы производят « свои» айфоны? Абсолютная копия американских?
На китайской копии нет «яблока»- все остальное скопировано.

Как это получается???

Китайцы воры как и москали.
У них нет понятия «уважение интеллектуальной собственности».

Они на своих производствах по техдокументации заказчика делают заказанную американскими компаниями продукцию- схемы, телефоны, и др.
Выполняют заказ на 100% и отсылают заказчику.

Но производство на этом НЕ останавливают и производят для «себя» нужное число продукции.

Этот избыток и идет на «черный рынок» в том числе и в парашу.
Так, они воруют эти технологии у сша и других стран Запада.
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20.06.2023 04:33 Відповісти
Это все не так просто. Маск фантазер. Китайцы до сих пор не научились в промышленных обьемах делать нанопроцесс меньше 10 мм, несмотря на все производство у них. Они только массово научились делать чипы 14 мм, и то.
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20.06.2023 12:08 Відповісти
Це геополітика.
США та і Європа базуються завжди на фінансовій основі.
Війна була завжди максимальним поштовхом за для нарощування пробутків...
Політичних, економічних, технологічних.....
Спектр бажань величезний.
Усе залежить від геополітичної мети не на сьогодення, а і на богато сторічь.
Україна завжди історично була між "молотом і ковальнею"
Чому загострилося це зараз?
Усе просто ...
Найголовніша проблема у Світі це забезпечення людства їжою та прісною водою.
Україна має 22 відсотки найкращих чорноземлмів у світі. Це можливість виробляти
екопродукт.
Потрібні докази?
Зернова угода за шталт якої годується більша частина країн Африки і
Європи.
А придніпровський кряж з залижами?
Ми дуже потужна країна... Ми зараз відстоюваємо майбутнє нашої нації і людства!
Слава Україні!!!

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20.06.2023 02:31 Відповісти
Какой же бред.
Если кто-то сильно хочет овладеть украинским урожаем, то он не минирует огромнейшие поля везде где только рука дотягивается, так что там и через десятки лет будут подрываться фермеры.
Он не взрывает ГЭС, которая орошает эти поля и без которой там будет не родючая пустыня.
Даже долбанные металлы в украинской земле теперь проблематично экспортировать потому как Криворожсталь без воды будет стоять.
А главное, всё это можно было и так купить спокойно по не самым дорогим ценам, потому как украинцы не потребляли даже 1/3 этого зерна, не говоря уже о металле для нашей убитой промышленности.
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20.06.2023 03:03 Відповісти
Россию правда интересуют ресурсы, но немного другие, не зерно и не только сталь. А литий, титан, уран и подобное...

Підземні багатства. Скільки родовищ захопила Росія і чому вони можуть бути втрачені назавжди - BBC Україна:

За роки війни та анексії Криму Росія загарбала сотні українських родовищ. За найскромнішими підрахунками, їхня вартість може становити від 12,5 трлн до 15 трлн доларів. Нафта, газ, вугілля, сіль, залізна і титанова руда, золото, уран, граніт, марганець і літій - доступ до них Україна втрачає через агресію РФ. Які наслідки цих втрат і чи зможе країна відновити видобуток після звільнення територій?

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/prirodni-resursi-ukrajini-skilki-vtracheno-cherez-rosiysku-okupaciyu-50328641.html
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20.06.2023 12:11 Відповісти
Чтобы развивать эти месторождения чего угодно, нужны ******...ные инвестиции и технологии. Не вытащишь так просто 12,5 трлн. из земли. РФ себя от этого отрезала.
Я больше поверю, что РФ специально их захватила чтобы никто другой не смог их использовать, даже в далёкой перспективе, а так и лежали мёртвым грузом.
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20.06.2023 13:14 Відповісти
Не нужно особо инвестиций, завод Фирташа добывает титан на оккупированных территориях. уран в ЖВ добывается. Вышки Бойко тоже работали
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20.06.2023 13:28 Відповісти
Там явно не на триллионы и даже не на миллиарды долларов за годы оккупации прибылей было.
Всё, что лежит в почве Крыма и Донбасса - это можно будет добывать лишь в далёкой перспективе, через десятки лет. Когда там от мин подрываться перестанут и гражданские власти перестанут быть МММщиками. Про суды я молчу.
В общем, не при нашей жизни.
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20.06.2023 13:36 Відповісти
« Геополітіка» це е брудне москальське слово, яке використовується кацапами для досягнення своїх цілей.

Е «після військовий світовий порядок», який був затверджений усіма країнами світу після 1945.

Усі намагання параші обілити мої загарбницькі цілі використовуючи термін « геополітика »- є паскудною спробою поламати основу мирного співіснування у світі.

Стоп кацапьким наратівам.
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20.06.2023 04:43 Відповісти
Чому всі пишуть про "військовий час"?
Може все ж "воєнний"?
Різниця між військом і війною всеж є?
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20.06.2023 08:13 Відповісти
Цікаво як група дермака рахувала ці проценти по осколкам разорвавшихся ракет чи в ніх була технічна документація на їх виготовлення ні скоріш за все дермак продовжуе свою деверсійну роботу гадить на США та їх союзників
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20.06.2023 02:31 Відповісти
Частина ракет прсто падає, про це не раз писали і давали фото.
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20.06.2023 05:03 Відповісти
Все не так ,як ви кажете, нажаль.) По-перше, якщо щось виробляється на заводі в Китаї, і цей завод не належить Китаю, це означає, що Китай не має есклюзивного права на цю продукцію.

По-друге, стосовно того ж самого INTEL- За межами США компанія має підприємства не тільки в Китаї, а ще в Коста-Ріці, Малайзії, Ізраїлі, Ірландії, Індії, Росії( було), Аргентині та В'єтнамі, у 63 країнах та регіонах світу.
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20.06.2023 12:03 Відповісти
редактору сайта треба жирним шрифтом виділяти прізвище кацапського агента, щоб все було зрозуміло відразу
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20.06.2023 13:47 Відповісти
Заявление - чистая провокация. 90% из "найденного" это продукция, которая изготавливается даже не ведрами, а огромными бочками и абсолютно универсальна в плане применения, например, в детских игрушках, домашней автоматике, телевизорах, мобильниках, автомобилях... Аналогичным может быть обвинение, что россияне используют импортные гвозди для ракет и застежки-молнии для обмундирования.
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20.06.2023 08:40 Відповісти
Во как
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20.06.2023 01:11 Відповісти
Во бухло🤣🌹🍷🥃
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20.06.2023 01:11 Відповісти
Сірий ленд-ліз
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20.06.2023 01:13 Відповісти
Зрозуміло. А де ж тут взагалі російські компоненти? Як же вєлікая страна без Америки буде?
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20.06.2023 01:13 Відповісти
В Х**лостані нема нічого свого. Хіба що лапті та й то ще питання.
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20.06.2023 01:13 Відповісти
Зате в ''Сапсанах'' з Вільхами'' 100 відсотків асфальту.
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20.06.2023 01:16 Відповісти
Не правда! Там еще есть белорусский битум
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20.06.2023 01:20 Відповісти
Бубочка скоро скаже, що вони будуть їх робити, і придумає декілька псевдопатріотичних причин чому він їх заборонив.
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20.06.2023 01:23 Відповісти
Коли в статті спливає прізвище рашистського агента Єрмака, одразу зрозуміло що почнуться маніпуляції з метою звинуватити у всьому тих, хто найбільше допомагає, тобто, США. За рік до початку агресії ЗЕбілів попередили американці про вторгнення, але оборонні контракти було зірвано, гроші виділяли на дороги, а ЦРУ називали панікерами та брехунами, а хто винен у швидкому просуванні ворога з Криму- ні, не ЗЕбіли, а США з їх мікросхемами. Під час війни США фактично фінансує бюджет України та постачає зброю поки Єрмак, Рєзніков і Ко. крадуть мільярди, але все одно у всіх проблемах винні США і їх мікросхеми. Продукцію українських виробників знайшли в "шахедах", українські виробники досі працювали з "росатомом", виготовляли та продавали деталі рашистській оборонці, але ж це не варті уваги дрібниці - у всьому винні США з їх мікросхемами...
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20.06.2023 02:07 Відповісти
Те що компоненти США в кацапських ракетах це норм?
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20.06.2023 07:07 Відповісти
А скільки у вас у вжитку товарів з Китаю? Ви за кюмуняк і проти США
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20.06.2023 09:11 Відповісти
З Китаю нічого навіть одяг не китайський
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20.06.2023 23:06 Відповісти
Це не можливо. Ви впевнені у походженні зубної щітки, іграшок дитячих, і так далі. Телефон точно не в Китаї зібрани?
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20.06.2023 23:34 Відповісти
Можливо ретельно все перевіряю абсолютно все не китайське
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21.06.2023 16:44 Відповісти
Звичайно, прізвище Дєрьмак це як матюк, але ж там є ще прізвище Макфола…
Ніяка група не написала, які чіпи стоять в наших ракетах, але то таке.
Це доводить лише те, що гроші не пахнуть, ніякі.
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20.06.2023 07:41 Відповісти
А Украине ничего не дадим, а то вдруг что ни будь разбомбят на территории партнера...
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20.06.2023 01:18 Відповісти
І шо це за лядство????
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20.06.2023 01:21 Відповісти
Ьобане ********!
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20.06.2023 01:21 Відповісти
И тут большинство %. Так что ж такое за безобразие. Такое впечатление, что большинство, это то, что надо. Меньшинству стоит смириться.
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20.06.2023 01:27 Відповісти
Росіяни могли до війни закупитися мікросхемами про запас. Або купують їх через дружні до них і до Заходу країни. Або через Китай, де виробляється майже вся техніка для Заходу.
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20.06.2023 01:28 Відповісти
Зараз США цілком легально купують в раші різних товарів на більш, ніж 700 мільйонів доларів щомісяця. Це уран, титан, алюміній, продукти та ще багато чого. Ну і, відповідно, продають теж чимало. Тому США і невигідна повна поразка та розпад раші. Тому і досі не визнали рашку країною-терористом. Тому і дають нам зброю дозовано та ще й з умовою не застосовувати по території рашки. Бо торгові партнери ж...
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20.06.2023 01:40 Відповісти
Китай робить майже всю комп'ютерну техніку масово і дешево. Купувати в американців набагато дорожче, продавати росіянам з США з ризиком попасти на пляшку американського правосуддя не буде ніхто.
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20.06.2023 01:53 Відповісти
Я і не стверджую, що саме електронні компоненти кацапи купують напряму в американців. Може, і через Китай. Але те, що легальна торгівля іншими товарами між Америкою і рашею процвітає - факт.
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20.06.2023 02:00 Відповісти
Не "процвітає", а - не припинилась.
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20.06.2023 02:34 Відповісти
За це треба грати США і вимагати припинити торгівлю
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20.06.2023 07:05 Відповісти
Гога, дуже гарна спроба підкласти свиню українсько- американським відношенням.

Але це сьогодні не працюе.
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20.06.2023 04:47 Відповісти
Піддкладати свиню не треба, коли там вже їх ціле стадо кормиться.
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20.06.2023 05:05 Відповісти
Ой! А якже ми до цього докотилися? Он резніков, представник України в світі - просто янгол
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20.06.2023 09:16 Відповісти
Маячня у стилі Данілова
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20.06.2023 09:14 Відповісти
Тітан є у Україні на окупованій територіїї, його рашка і продає американцям з заводу Фірташа.
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20.06.2023 13:24 Відповісти
А чому тут дивуватися? Більшість подібної продукції є американською і вона доступна в більшості країн світу. США не постачають цю продукцію рашистам та їм подібним, але ніщо не заважає купувати ці компоненти Грузії, Казахстану, ОАЕ, Індії, Китаю, Угорщини і т.п. які ніби-то купують для себе, а перепродують кацапні. З побутової техніки та розбитих машин теж можуть щось витягнути. У рашистів повно грошей, отже, завжди знайдуться ті, хто з радістю продасть їм усе що треба якщо буде змога добре заробити. Зрештою, українські виробники теж продавали запчастини рашистській оборонці до минулого місяця (це ті, що попалися), але ще невідомо скільки і досі цим займаються.
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20.06.2023 01:38 Відповісти
Досі дивитися що в них, треба дивитися що в нас. А в нас - яйця по 17 та ОДНА Богдана.
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20.06.2023 01:43 Відповісти
Як тільки читаєшь "ДЄоьмака",зразу починає смердіти.
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20.06.2023 02:36 Відповісти
Повна дурня, розрахована на дебілів, цей ******** може показати хоч один доказ...
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20.06.2023 03:11 Відповісти
Покупают через посредников и завозят через Армению, Казахстан, Грузию и так далее. Китайцы опять же и индусы.
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20.06.2023 05:44 Відповісти
Давайте, облейте грязью ещё и Америку.
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20.06.2023 05:56 Відповісти
Ермак-приговор Зеленскому...
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20.06.2023 06:29 Відповісти
зєлєнскай - прігавор державі Україна
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20.06.2023 06:38 Відповісти
Ну, якщо ермака, питань не маю. І тут тре нагадити
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20.06.2023 06:35 Відповісти
Цю маячню, про то що переважна частина електронних компонентів в кацозброї американські, викотили щоб налаштувати місцеве населення проти основного союзника України. Фабрики що виробляють чіпи розташовані де завгодно тільки не в США.
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20.06.2023 07:28 Відповісти
Хоч якусь уяву маєш про те, що пишеш? Чи так, аби щось написати не турбуючи мозкові звивини?

Як ти думаєш, ті мікросхеми високого ступеню інтеграції, їх ще чіпами називають, що ставляться в системи керування балістичними і крилатими ракетами, де виготовляють? Підкажу - не в кацапстані. Правильна відповідь - в головних американських і європейських фірмах-виробниках напівпровідникової продукції, де виробництво давно вже винесено з території Америки і Європи і розміщено там, де є дешева робоча сила. Тобто в країнах Південно-Східної Азії і Китаї.
А далі треба пояснювати, чому напівпровідникова продукція таких фірм, як Altera, Xilinx, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Cypress, Lattice, National Semiconductor, STMicroelectronics, Zilog,- стоїть в ракоцапській техніці?
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20.06.2023 08:09 Відповісти
Дописувач саме це і написав.
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20.06.2023 09:22 Відповісти
Звичайно я маю уявлення про предмет, відповідно у цьому гівно дослідженні написано про країну виробника компонентів, а не країну де розташовано головний офіс компанії, тобто у нас тут маніпулювання.
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20.06.2023 10:03 Відповісти
Комусь дуже хочетсая посварити США і Україну ,все зрозуміло чия це робота.
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20.06.2023 07:33 Відповісти
Хіба це відкриття(Якщо ачумєлиє ручки заточені лиш на терор,то компоненти дістануть і з дитячих іграшок.
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20.06.2023 07:36 Відповісти
.."смішна новина" для рядового українського радіоаматора..
тільки підкилимних справ майстер-гуманітарій, Альфонс д'Ермак готовий з цього висмоктати максимум на догоду зрадофілам та москві
ну от не здатні продукувати навіть звичайні мікросхеми, навіть прості рівні дроти, Еритрея-Сомалі та їх колеги по нещастю Тива-Бурятія... - лише тільки гівно та палки
і чому це засланець кремля дермак досі не в СІЗО СБУ?
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20.06.2023 08:21 Відповісти
санкційної групи Єрмака-Макфола
Зрозуміло. Начебто свої, а де-факто працюють на росію, виставляючи США в ролі головного "спонсора ракєтного тєррора".
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20.06.2023 08:25 Відповісти
Для припинення контрабанди високотехнологічних чіпів до рашистської пітьми досить простого рішення:
- урядам країн резиденції виробників мікросхем слід змінити законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз на добу) має прийняти відповідні сигнали супутників GPS-навігації для визначення своїх координат;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він автоматично виходить з ладу.
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20.06.2023 08:59 Відповісти
А якщо вивести/виведутьз ладу систему GPS?
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20.06.2023 09:25 Відповісти
Таке рашистська пітьма дійсно може вчинити, підірвавши з десяток потужних ядерних боєзарядів на орбіті супутників GPS-навігації, що означатиме напад на США із застосуванням ЯЗ.
Після цього пітьмі вже ніякі чіпи не ************, бо її промислова потуга просто перестане існувати.
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20.06.2023 11:10 Відповісти
А космос належить США?… А знищення обʼєктів в космосі прямо 100% приведе до війни чи всього лише до симетричної відповіді? Вносити до військових чіпів компонент який піддається непередбачуваним зовнішнім впливам - мʼяко кажучи, не доцільно.
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20.06.2023 11:44 Відповісти
Йдеться суто про невійськові споживчі чіпи подвійного призначення, які ворог використовує у військових цілях.
Для військових цілей кріїн НАТО при виробництві мікроелектронних компонентів має провадитись зовсім інший підхід, в т.ч. щодо експортного контролю, що власне і має місце бути.
А щодо космічного ядернооо удару - без коментів...
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20.06.2023 12:14 Відповісти
Це неможливо все ріано
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20.06.2023 14:11 Відповісти
І як в той кусок кремнію помістити ще GPS-передавач? Виробництво чіпів настільки складний процес, що досі цим займається обмежене коло країн і у мене великі сумніви, що те, що ви описали, можна реалізувати на практиці. Простіше уже давити на країни, із якими рашка наростила об'єми по електроніці, чим уже і займаються.
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20.06.2023 11:57 Відповісти
Ще в часи срср розвиток мікроелектроніки і зокрема топологій мікросхем йшов шляхом копіювання інтелектуального продукту виробництва провідних держав.
Інформація поступала як правило від радянської розвідки.
Однак, був один нюанс - приховані "закладушки" у чіпах, що виконували команду на відімкнення після отримання спеціального сигналу у час Х.
Ці трігери не відображались на схемах топологій. Їх старались виявити за спецтехнологіями і відокремити від загальної електричної схеми, якщо чіп неможливо було відтворити у себе.
Так що технічно тут нічого складного немає, бо детектор GPS-сигналів для визначення координат займає мізер місця, а все решта у навігаторах - це інтерфейс доя людського сприйняття, який в даному випадку не потрібен.
Суть GPS-навігації наступна:
супутники на орбіті постійно генерують певні сигнали, а система із сузір'я супутників - світиться як сонце для всіх, необмеженої кількості споживачів цих сигналів. От із таких сигналів від трьох різних супутників шляхом обчислення їх параметрів і часу затримки і визначаються координати приймача.
Тому міліарди мікросхем, якщо запустити таку антиконтрабандну технологію, зможуть працювати лише на вільній від пітьми території.
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20.06.2023 12:39 Відповісти
Так багато тектсу, але не побачив суті. GPS потрібне джерело живлення якби, а впихнути таке джерело в чіп неможливо. Тому те, про що ви писали у першому пості на практиці неможливо.
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20.06.2023 14:53 Відповісти
Показательно что микроэлектроника из Европы только из часов. Странно что ничего нет из Китая и других "азиатских тигров".
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20.06.2023 09:25 Відповісти
а могли б на противагу як вибачення дати Україні ракети далекого радіусу дій, а не соплі жувати.
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20.06.2023 09:39 Відповісти
 
 