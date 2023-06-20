Росія намагалася атакувати Київ дронами-камікадзе, працювала ППО
Вночі 20 червня армія Росії намагалась атакувати столицю ударними БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Під час масштабної повітряної тривоги кияни почули звуки вибухів. Перед цим начальник КМВА Сергій Попко попередив про загрозу у Києві застосування ворогом ударних безпілотників "Шахед".
"У столиці працює ППО!" - зазначили в адміністрації.
Згодом у КМВА повідомили, що це була лише другою атакою іранськими дронами по Києву з початку місяця і першою за останні 18 днів.
"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.
Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей", - зазначили у КМВА.
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Масковітсько-українська війна, бомбіжки Київа, Харкова, Одеси, Чернігова, Сум, Львіва, знищення Маріуполя, Бучі, Iрпеня, Гостомеля, Макаріва, Попасной, роздача паспортів із двоголовою куркою на обкладинці жителям окупованих орками міст: Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Херсона, та Генічеська, вкрадені православними фашистами з херсонських елеваторів майже два мільйона тонн пшениці, соняшника і ячменю - покарання Вседержителя за обрання царем України атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, який чотири рази рвав повістки у військкомат, а на московських сценах відсував на Запад кордони України.
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