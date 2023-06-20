ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, - ISW

19 червня українські військові щонайменше на трьох ділянках фронту провели успішні контрнаступальні операції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російський "воєнкор" повідомив, що 19 червня українські війська продовжили атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмуту. Він повідомив, що українські війська просунулися вперед біля Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмуту).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додатково повідомила, що за останній тиждень українські війська на Запорізькому напрямку просунулися до 7 км і звільнили 113 кв. км території, в тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької і Запорізької областей.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області", - йдеться у звіті.

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Звільнення П'ятихаток підтверджують геолокаційні кадри, які були опубліковані 19 червня. Російські воєнкори впродовж 19 червня повідомляли про бої, які точилися на південь і південний захід від Оріхова.

Аналітики ISW зазначають, що за оцінками Міноборони Великої Британії, РФ, ймовірно, перекинула значну частину угруповання військ зі східного берега Херсонської області на Запорізький і Бахмутський напрямки, щоби протистояти українським контрнаступальним діям.