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Новини Війна
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ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, - ISW

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19 червня українські військові щонайменше на трьох ділянках фронту провели успішні контрнаступальні операції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російський "воєнкор" повідомив, що 19 червня українські війська продовжили атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмуту. Він повідомив, що українські війська просунулися вперед біля Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмуту).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додатково повідомила, що за останній тиждень українські війська на Запорізькому напрямку просунулися до 7 км і звільнили 113 кв. км території, в тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької і Запорізької областей.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області", - йдеться у звіті.

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Звільнення П'ятихаток підтверджують геолокаційні кадри, які були опубліковані 19 червня. Російські воєнкори впродовж 19 червня повідомляли про бої, які точилися на південь і південний захід від Оріхова.

Аналітики ISW зазначають, що за оцінками Міноборони Великої Британії, РФ, ймовірно, перекинула значну частину угруповання військ зі східного берега Херсонської області на Запорізький і Бахмутський напрямки, щоби протистояти українським контрнаступальним діям.

Автор: 

армія рф (17554) бойові дії (3903) ЗСУ (7598) ISW (653)


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20.06.2023 07:05 Відповісти
Освобождают Украину от оккупантов, и тебя, гнида, спрашивать не будут. Вали нах с украинской земли
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20.06.2023 07:06 Відповісти
Немцам пора уже вытурить все это лапотное быдло которое засело в Германии и мечтает захватить Европу.
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20.06.2023 07:14 Відповісти
Ти варєшку свою схлопні, скрєпний пістюк!
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20.06.2023 07:25 Відповісти
москалі, уроди, пишуть, що відбили позиції в районі Оріхова.
Але вони вже стопіїсят разів пабіділі, тому їхній писанині не вірю.
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20.06.2023 08:07 Відповісти
 
 