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Новини
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Група депутатів пропонує визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини

лукашенко

Група народних депутатів зареєструвала в парламенті проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором та розірвання з нею дипломатичних стосунків.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні", - зазначив він.

Юрчишин наголосив, що Білорусь має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєні в Україні.

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"Зрештою, в свідомості суспільства Білорусь Лукашенко вже давно агресор. Треба довести це і в юридичній площині. Щоб і світ не сумнівався, накладаючи санкції", - додав він.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що український парламент визнає Білорусь державою-агресором і закликає уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме.

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Також постанова передбачає, що Рада закличе уряд "негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь", а міжнародну спільноту - посилити санкції проти Мінська та притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Автор: 

Білорусь (7944) ВР (15004) Юрчишин Ярослав (153)


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Топ коментарі
+34
Вони мають рацію ! Це треба було зробити давно, а не покривати злочини Лукашенка!
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20.06.2023 07:27
+27
Та Білорусь давно ворог Украіни.
І підлабузництво приЗедента перед бульбофюрером в історіі з вагнеровцями підтвердило цю тезу
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20.06.2023 07:34
+19
Але зелайно проти.
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20.06.2023 07:42
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Вони мають рацію ! Це треба було зробити давно, а не покривати злочини Лукашенка!
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20.06.2023 07:27 Відповісти
Але зелайно проти.
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20.06.2023 07:42 Відповісти
Група , але не жОПа ДЕРЬМАКА с ХОЛУЯМИ « СЛУГАМИ»😈🤢‼️ ТАК , хто їм дозволить⁉️ не РАДА , а зРАДА « чего изволите?» на підтанцоевці сЦАРЯ 🤡🤢
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20.06.2023 10:40 Відповісти
И это правильное решение. А причину найти легко, чего только стоит высер картофельного дуче. что он ядренным оружием уничтожит миллион врагов. Понятно, что это бред старого пирдуна- маразматика, а вот для разрыва дипотношений вполне пригодится.
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20.06.2023 07:31 Відповісти
ЕЩЕ В 1982 У ЗАМПОЛИТА командира танковой роты политрука Лукашенко А.Г. на медкомисии обнаружили шизофрению. Его просто напросто выгнали из армии что бы псих Лукашенко не натворил делов. А сябры сами избрали психа президентом. То зачем жалеть такой народ который величие свое отдает психу
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20.06.2023 10:23 Відповісти
Та Білорусь давно ворог Украіни.
І підлабузництво приЗедента перед бульбофюрером в історіі з вагнеровцями підтвердило цю тезу
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20.06.2023 07:34 Відповісти
Давно пора.
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20.06.2023 07:42 Відповісти
Я думала ми вже це зробили.
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20.06.2023 07:59 Відповісти
А хто це буде робити? Влада зелено-синіх покидьків-запроданців?
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20.06.2023 08:45 Відповісти
Давно пора,плюс Армению добавить.
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20.06.2023 08:06 Відповісти
З території білорусії (не Білорусі) напали на Україну. А ми лише через рік і чотири місяці лише думаємо, як же ж нам розірвати дипвідносини...
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20.06.2023 08:14 Відповісти
Потому что зеледент узурпировал власть. Если бы глава рады был независим, это произошло бы намного раньше.
Не удивлюсь, если на данный необходимый шаг намекнули западные партнёры.
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20.06.2023 08:24 Відповісти
Це потрібно було зробити ще у лютому минулого року.
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20.06.2023 08:16 Відповісти
.....це потрібно було зробити ще вчора....НАШИМ ДЕПУТАТАМ БУЛО НІКОЛИ ЗА ПРИЙНЯТЯМИ ЗАКОНІВ ЯКІ ЛОБІЮЮТЬ ІНТЕРЕСИ ОЛЕГАРХІВ В РІЗНИХ СФЕРАХ І СТВОРЮВАННЯ УМОВ ДЛЯ СХЕМ ЯКІ ВИМИВАЮТЬ КОШТИ З БЮДЖЕТУ...білорусь в лиці верівки країни безумовно агресори та створювачи умов беспосередньо для рашистів....коли прокинеться народ білорусі потім рішення можна анолювати....а поки вони такі ж агресори і викрадачі українських дітей...
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20.06.2023 08:22 Відповісти
твої сподівання марні, білорасєяни не прокинуться...
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20.06.2023 09:00 Відповісти
Доброго всім дня.
Складається враження, що наші "любі" депутати, нагреблися вже так, що треба робити "ноги".
І для цього треба великий "шухер". От вони і шукають можливість як це зробити, щоб звалити...
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20.06.2023 08:33 Відповісти
отже у тебе склалося враження що у наших депутатів залишився єдиний спосіб аби "робити ноги" так це зробити "шухєр" через визнання білорасєї країною агресором та розірвання дипвідносин? 😂😅👍отже півтора року війни то не "шухер" для наших депутатів? 🤣цікаво що ти вживаєш аби у тебе складалися такі маразматичні враження...?)))
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20.06.2023 08:58 Відповісти
читайте внимательно, там написано про репарации от Белараши... просто слуги почувствовали возможность освоить эти деньги
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20.06.2023 11:48 Відповісти
ґдє там чітать вніматєльно?) я коментував коментар нєкого, Николай Ильницкий 0d86b60b, він про рєпарації від білорасєї нічого не пише) може це ти, друже, не дуже уважний з перепою...?)
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21.06.2023 14:25 Відповісти
Плеснява в ВР вирішує свої особисті справи. Державні інтереси були завжди далекі від неї.
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20.06.2023 08:49 Відповісти
А що так можливо зробити
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20.06.2023 09:16 Відповісти
Вони мали надію там Мінск 3 підписувати
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20.06.2023 09:18 Відповісти
У них ще Стамбул-2 є !
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20.06.2023 09:20 Відповісти
Невпевнений, що з цієї ініціативи буде хоть щось - занадто багато контактів має наша влада та околовладний бізнес з Біломосковією.
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20.06.2023 09:32 Відповісти
Добре, що хоч з тексту новини стає зрозумілим, що мова йде про депутатів Ради.
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20.06.2023 10:19 Відповісти
А як же тоді білоруський бітум?
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20.06.2023 11:30 Відповісти
это только предложение.
успеют ли принять решение к 2-летию вторжения из Белораши - не факт. еще и передумать могут
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20.06.2023 11:51 Відповісти
А юридично визнати, що Україна в стані війни не вважають доцільним?
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20.06.2023 15:05 Відповісти
 
 