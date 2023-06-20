Група депутатів пропонує визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини
Група народних депутатів зареєструвала в парламенті проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором та розірвання з нею дипломатичних стосунків.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні", - зазначив він.
Юрчишин наголосив, що Білорусь має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєні в Україні.
"Зрештою, в свідомості суспільства Білорусь Лукашенко вже давно агресор. Треба довести це і в юридичній площині. Щоб і світ не сумнівався, накладаючи санкції", - додав він.
У пояснювальній записці до постанови йдеться, що український парламент визнає Білорусь державою-агресором і закликає уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме.
Також постанова передбачає, що Рада закличе уряд "негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь", а міжнародну спільноту - посилити санкції проти Мінська та притягнення воєнних злочинців до відповідальності.
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І підлабузництво приЗедента перед бульбофюрером в історіі з вагнеровцями підтвердило цю тезу
Не удивлюсь, если на данный необходимый шаг намекнули западные партнёры.
Складається враження, що наші "любі" депутати, нагреблися вже так, що треба робити "ноги".
І для цього треба великий "шухер". От вони і шукають можливість як це зробити, щоб звалити...
успеют ли принять решение к 2-летию вторжения из Белораши - не факт. еще и передумать могут