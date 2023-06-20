Група депутатів пропонує визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини

Група народних депутатів зареєструвала в парламенті проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором та розірвання з нею дипломатичних стосунків.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні", - зазначив він.

Юрчишин наголосив, що Білорусь має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєні в Україні.

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"Зрештою, в свідомості суспільства Білорусь Лукашенко вже давно агресор. Треба довести це і в юридичній площині. Щоб і світ не сумнівався, накладаючи санкції", - додав він.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що український парламент визнає Білорусь державою-агресором і закликає уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме.

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Також постанова передбачає, що Рада закличе уряд "негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь", а міжнародну спільноту - посилити санкції проти Мінська та притягнення воєнних злочинців до відповідальності.