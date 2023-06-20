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ЄС готує пакет фіндопомоги Україні на 50 млрд євро, - Bloomberg

єс,євросоюз,євроінтеграція

Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України перед контрнаступом. Деталі пакета мають оголосити сьогодні, 20 червня, у Лондоні.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Пропозиція Європейської комісії, виконавчої влади ЄС, допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети щодо відновлення, за словами людей, знайомих із планом допомоги.

Пакет, до якого все ще можуть бути внесені зміни, перш ніж його оприлюднять, буде оголошено у вівторок перед конференцією цього тижня в Лондоні, де донори обговорюватимуть, як відновити країну, а українські чиновники прагнутимуть залучити приватний сектор.

Комісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни, і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення є закритими.

Пакет допомоги надходить у вирішальний час війни, коли українські війська починають довгоочікувану кампанію. Український уряд розраховує на контрнаступ, щоб витіснити російські війська та спонукати союзників продовжувати надавати необхідну підтримку, деякі країни тиснуть на Київ і Москву, щоб вони йшли на переговори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує прискорити постачання зброї до України, – єврокомісар Бретон

Українські офіційні особи минулого тижня заявили, що їхні війська досягли певного прогресу на тлі жорстких боїв.

Вищезгадана пропозиція, яка є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Щорічно це буде менше, ніж 18 мільярдів євро фінансової допомоги, яку ЄС пропонує цього року.

Світовий банк підрахував, що витрати на відновлення України можуть скласти 411 мільярдів доларів.

Пакет має на меті об’єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС підтримуватиме Україну незалежно від результатів контрнаступу, - єврокомісар Бретон

Автор: 

допомога (8382) Євросоюз (13484) Bloomberg (235) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+10
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20.06.2023 07:34
+9
Повторюсь, для освоения этой помощи нужен тотальный контроль Запада,а то бородатое влагалище Беня КАЛ.омойский и ЗЕбанутая срань уже стоят на низком старте что-бы все разворовать.
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20.06.2023 07:34
+8
Средства колоссальные и для их эффективного использования необходимо то самое "внешнее управление", которое до смерти пугает кацапов, их шестерок и местных коррупционеров. Украинское общество на данный момент неспособно самостоятельно справиться с этой заразой.
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20.06.2023 07:42
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Повторюсь, для освоения этой помощи нужен тотальный контроль Запада,а то бородатое влагалище Беня КАЛ.омойский и ЗЕбанутая срань уже стоят на низком старте что-бы все разворовать.
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20.06.2023 07:34 Відповісти
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20.06.2023 07:34 Відповісти
Средства колоссальные и для их эффективного использования необходимо то самое "внешнее управление", которое до смерти пугает кацапов, их шестерок и местных коррупционеров. Украинское общество на данный момент неспособно самостоятельно справиться с этой заразой.
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20.06.2023 07:42 Відповісти
Зєльоніє добре прибарахляцца - внукам хватіт!
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20.06.2023 07:45 Відповісти
Зелені крадуни під керівництвом Зями Оманського. Він теж а долі.
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20.06.2023 08:00 Відповісти
....велике крадівництво на старті...ВСЕ ЗЕШОБЛО ВЖЕ ЧЕКАЮТЬ ГРОШІ ШОБ РАЗОМ З ЄРМАКАМИ БОЙКАМИ ТА АХМЕТОВИМИ РОЗКРАСТИ ЧЕРЕЗ СХЕМИ ДОТАЮВАННЯ БІЗНЕСУ І КОМПЕНСАЦІЮВАННЯ ЗА РІЗНИЦЮ ЦІН НА ЕЛЕКТРИКУ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСИ.... влада корупціонерів та крадіїв....знущаються з народу україни..тоді коли собі підняли зарплатні та суддям пенсії та закрили навіть інфу про це...це все ваша вибрана зелеленобобська влада...тепер терпіть може іншого разу при виборі президента не зомбоящиком будете голосувати та серіалом а включите клепку та мислення..наїлися скумбрії по 8...і долар не по 39...і корупції немає...і кошти нерозкрадаються з бюджету...і не створюються схеми вимивання коштів для олегархів...і війна не прийшла у всі домівки...а це все ваше голосування і політичне та економічне правління вашими вибраними ......так і війна до речі у нас з 14 року ...і найгірошого стану економіки небуло с часів існування незалежної...
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20.06.2023 07:55 Відповісти
Зато паржалі папріколу.
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20.06.2023 07:59 Відповісти
та ні - об"єктивно гірше було - в 90-х (до останнього речення)
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20.06.2023 08:03 Відповісти
Зовнішнє управління на 15 - 20 р. і судова реформа із західними спеціалістами -- бо одні жирують а другі виживають .
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20.06.2023 08:17 Відповісти
О, нормально, антимонопольний комітет подав закон на збільшення собі зарплат у 10 разів. Ще судді захочуть підвищення пенсій і зарплат, вєлике будівництво має тривати. Якраз 50 млрд вистачить
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20.06.2023 08:40 Відповісти
Спасибо ЕС. Дороги в Украине всё ещё не идеальны!
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20.06.2023 08:43 Відповісти
Контролюйте кожний цент, бо злодюги Єрмак з Зеленським вже радісно потирають руки! Та навіть якби вони були кристально чесні, то вони самі та їх підлеглі занадто тупі та некомпетентні, щоб використати ці кошти з користю для народу України...
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20.06.2023 08:52 Відповісти
Барабани, пательні, майбахи... Ще дуже багато потреб Слуг Наріду незадоаільнено заради перемоги.
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20.06.2023 08:53 Відповісти
ось чому така весела рожа у (з)резнiкова!
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20.06.2023 09:10 Відповісти
Тільки зовнішнє управління і зовнішній контроль.
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20.06.2023 09:54 Відповісти
Венгрия заблокирует
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20.06.2023 10:36 Відповісти
ЄС боїться давати достатньо зброї, і через це вони мають фінансово утримувати Україну роками. Самі собі роблять гірше.
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20.06.2023 10:38 Відповісти
 
 