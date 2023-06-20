ЄС готує пакет фіндопомоги Україні на 50 млрд євро, - Bloomberg

Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України перед контрнаступом. Деталі пакета мають оголосити сьогодні, 20 червня, у Лондоні.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Пропозиція Європейської комісії, виконавчої влади ЄС, допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети щодо відновлення, за словами людей, знайомих із планом допомоги.

Пакет, до якого все ще можуть бути внесені зміни, перш ніж його оприлюднять, буде оголошено у вівторок перед конференцією цього тижня в Лондоні, де донори обговорюватимуть, як відновити країну, а українські чиновники прагнутимуть залучити приватний сектор.

Комісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни, і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення є закритими.

Пакет допомоги надходить у вирішальний час війни, коли українські війська починають довгоочікувану кампанію. Український уряд розраховує на контрнаступ, щоб витіснити російські війська та спонукати союзників продовжувати надавати необхідну підтримку, деякі країни тиснуть на Київ і Москву, щоб вони йшли на переговори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує прискорити постачання зброї до України, – єврокомісар Бретон

Українські офіційні особи минулого тижня заявили, що їхні війська досягли певного прогресу на тлі жорстких боїв.

Вищезгадана пропозиція, яка є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Щорічно це буде менше, ніж 18 мільярдів євро фінансової допомоги, яку ЄС пропонує цього року.

Світовий банк підрахував, що витрати на відновлення України можуть скласти 411 мільярдів доларів.

Пакет має на меті об’єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС підтримуватиме Україну незалежно від результатів контрнаступу, - єврокомісар Бретон