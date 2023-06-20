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Новини Війна
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Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по позиціях ворога

зсу,авіація

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень, ворог намагається наступати на 4 напрямках, - Генштаб ЗСУ

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авіація (4138) Генштаб ЗС (6647) ЗСУ (7598)


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.....так тримати наші любі СОКОЛИ КРАЇНИ...ми молимося за вас та ваші родини...дякуємо кожному бійцю який захищає свою країну свої родини.....і ганьба всім корупціонерам та крадівникам коштів з бюджету та оборони..ганьба за створення умов олегархам ..ганьба за такі зарплати та пенсії пересічних громадян..але сподіваємося на перемогу ...сподіваємося на аудіт всіх наданих коштів готівкової та безготівкових форм спільним аудіторською комісією американських та европейських фахівців...хай тримтять всі хто причетний прямо чи ні ...ізраель всіх політичних втікачів неприйме....і хтось за економічні злочини чи за свої рішення та постанови сяде на довго...
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20.06.2023 08:06 Відповісти
 
 