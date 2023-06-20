Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по позиціях ворога

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів", - йдеться в повідомленні.

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