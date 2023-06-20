Окупанти вночі з важкої артилерії обстріляли Мирівську громаду Дніпропетровщини, - ОВА
Російські загарбники не припиняють обстрілів Дніпропетровської області. Вночі били по нікопольському району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії.
Минулося без жертв", - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що наразі рятувальники обстежують місцевість та встановлюють наслідки обстрілу.
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