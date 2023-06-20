УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12120 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
510 0

Окупанти вночі з важкої артилерії обстріляли Мирівську громаду Дніпропетровщини, - ОВА

дніпропетровщина

Російські загарбники не припиняють обстрілів Дніпропетровської області. Вночі били по нікопольському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії.

Минулося без жертв", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що наразі  рятувальники обстежують місцевість та встановлюють наслідки обстрілу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У небі над Дніпропетровщиною ППО збила 4 ворожі безпілотники, - ОВА

Автор: 

обстріл (28725) Дніпропетровська область (3782)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 