"Вагнерівці" вербують геймерів без досвіду служби, - росЗМІ

Терористи з ПВК "Вагнер" почали вербувати до своїх лав геймерів. З них готуватимуть операторів безпілотників.

Про це йдеться в матеріалі незалежного російського видання "Верстка", повідомляє Цензор.НЕТ.

В оголошенні, розміщеному в російській соціальній мережі ВКонтакте, йдеться, що до ПВК набирають чоловіків від 21 до 35 року. В якості додаткових плюсів вказують "досвід управління в авіастимуляторах на джойстиках" та "геймери (хто прямо годинами сидить грає)".

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Журналісти "Верстки" зв’язалися з вербувальником "Вагнера". Він розповів, що "вагнерівці" шукають людей для відправки до України або до Африки. "Ми маємо БПЛА двох видів: коптери й більш серйозні штуки", - сказав вербувальник.

"Верстка" нагадує, що російське Міноборони намагалося залучити геймерів на воєнну службу ще у 2020 році. Тоді службу за контрактом рекламували у соцмережах пропозиціями "кинути виклик друзям офлайн" та зіграти "за справжніми правилами, без читів та збережень".

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