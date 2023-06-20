УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12120 відвідувачів онлайн
Новини
5 391 15

"Вагнерівці" вербують геймерів без досвіду служби, - росЗМІ

вагнер,пвк

Терористи з ПВК "Вагнер" почали вербувати до своїх лав геймерів. З них готуватимуть операторів безпілотників.

Про це йдеться в матеріалі незалежного російського видання "Верстка", повідомляє Цензор.НЕТ.

В оголошенні, розміщеному в російській соціальній мережі ВКонтакте, йдеться, що до ПВК набирають чоловіків від 21 до 35 року. В якості додаткових плюсів вказують "досвід управління в авіастимуляторах на джойстиках" та "геймери (хто прямо годинами сидить грає)".

Читайте: 32 тисячі колишніх засуджених повернулися додому з війни в Україні, - Пригожин

Журналісти "Верстки" зв’язалися з вербувальником "Вагнера". Він розповів, що "вагнерівці" шукають людей для відправки до України або до Африки. "Ми маємо БПЛА двох видів: коптери й більш серйозні штуки", - сказав вербувальник.

"Верстка" нагадує, що російське Міноборони намагалося залучити геймерів на воєнну службу ще у 2020 році. Тоді службу за контрактом рекламували у соцмережах пропозиціями "кинути виклик друзям офлайн" та зіграти "за справжніми правилами, без читів та збережень".

Також читайте: Окупант про втрати "вагнерівців": "15 рейсів на день – повністю КамАЗ забитий трупами", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) кіберспорт (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Шо за дитячий садочок? Уяви собі, це таке ж хобі, як і книжки читати чи фільми дивитися. Нічим не гірше, нічим не краще. І так, цим займаються в тому числі і серйозні дорослі люди. В числі них є й відомі голівудські актори. Отакі справи, друже, вітаю в 21 столітті.
показати весь коментар
20.06.2023 09:07
+4
Щось не дуже смішно. Молоді люди, які стирчать цілодобово за компом, швидко вивчаться на оператора дронів і...
ПРИНЕСУТЬ БАГАТО ЛИХА!
показати весь коментар
20.06.2023 09:26
+3
Для геймерів немає віку.
показати весь коментар
20.06.2023 08:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В такому віці ще бувають геймери?
А хто їх годує?
показати весь коментар
20.06.2023 07:59 Відповісти
Геймери бувають любого віку. Ти не повіриш, багато хто самі добре на цьому заробляють.
показати весь коментар
20.06.2023 08:27 Відповісти
Ну не багато, а одиниці нормально заробляють
показати весь коментар
20.06.2023 08:37 Відповісти
Шо за дитячий садочок? Уяви собі, це таке ж хобі, як і книжки читати чи фільми дивитися. Нічим не гірше, нічим не краще. І так, цим займаються в тому числі і серйозні дорослі люди. В числі них є й відомі голівудські актори. Отакі справи, друже, вітаю в 21 столітті.
показати весь коментар
20.06.2023 09:07 Відповісти
Для геймерів немає віку.
показати весь коментар
20.06.2023 08:02 Відповісти
Гей мери.
показати весь коментар
20.06.2023 08:10 Відповісти
нє. мери, як правило, п...раси, хоча може й геї є.
показати весь коментар
20.06.2023 09:21 Відповісти
"Вагнерівці" вербують геймерів без досвіду служби, - росЗМІ ГЕЙМЕРИ !? https://www.youtube.com/watch?v=DLOEyvpGt0Q
показати весь коментар
20.06.2023 08:08 Відповісти
Призивають любителів грати в танчики і в карти. Вони їм навоюють.
показати весь коментар
20.06.2023 08:09 Відповісти
Вагнерятам просто ипать не кого- все поистрепались уже...
показати весь коментар
20.06.2023 08:13 Відповісти
Дронами управлять, черти сейчас вовсю осваивают фпв-дроны, которыми очень эффективно пользуются ВСУ уже полгода. Вот и нужны операторы.
показати весь коментар
20.06.2023 08:11 Відповісти
Вони ж геймери, вони ж не їбануті - там нема можливісті перезагрузитися з останьої сохранки.
показати весь коментар
20.06.2023 08:26 Відповісти
Ну ось попадуть геймери в один підрозділ з зеками. І що зроблять другі з першими? Тим паче не всі зеки розуміють значення слова "геймер" і можуть його зрозуміти по своєму.
показати весь коментар
20.06.2023 08:39 Відповісти
Щось не дуже смішно. Молоді люди, які стирчать цілодобово за компом, швидко вивчаться на оператора дронів і...
ПРИНЕСУТЬ БАГАТО ЛИХА!
показати весь коментар
20.06.2023 09:26 Відповісти
 
 