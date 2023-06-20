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4 високовольтні підстанції аварійно знеструмлювались у Києві, - ДТЕК

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Сьогодні, 20 червня, о 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки.

"Причини аварії з'ясовуються", - додали у ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів пошкоджені електромережі у Донецькій, Сумській та Харківській областях, - "Укренерго"

Автор: 

Київ (19542) електроенергія (6223) ДТЕК (1982)


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Вже і тарифи підняли вдвічі. Що ще ахмєту не вистачає?
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20.06.2023 09:06 Відповісти
рискну предположить, того же что и всем украинцам- прекращение обстрелов инфраструктуры Рашей.
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20.06.2023 09:12 Відповісти
и єто еще не осень...
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20.06.2023 09:10 Відповісти
Скільки підстанцій знеструмлено в Москві та рф?
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20.06.2023 09:11 Відповісти
пропорционально количеству выпущенных ракет Украиной.
то есть - нихуа.
а ведь у нас лучше после Теслы ракеты в мире... сам Маск это признавал...
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20.06.2023 09:14 Відповісти
Але ми ці кращі ракети не робимо. Тай вони цивільні...

Є у нас правда вже своя крила ракета, як і пкр, є навіть здається виробництво балістичних у гомеопатичних кількостях, но якість всього цього так собі вже не кажучи за те що немічне опк не робить їх адекватними кількостями тобто десятками тисяч на рік як це повинно бути. Але маємо що маємо.

(Колись я писав що фпв треба десятки тисяч та сотні тисяч на місяць, ідіоти вважали що це фантастичні цифри і рофлю, але ми зараз вже дійшли до кількостей в десятки тисяч на місяць і я вірю що це не межа)
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20.06.2023 09:26 Відповісти
Господи дай Боже Україні пережити цю зиму
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20.06.2023 09:32 Відповісти
Aхмет-сила.
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20.06.2023 09:42 Відповісти
 
 