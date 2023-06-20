4 високовольтні підстанції аварійно знеструмлювались у Києві, - ДТЕК
Сьогодні, 20 червня, о 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки.
"Причини аварії з'ясовуються", - додали у ДТЕК.
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то есть - нихуа.
а ведь у нас лучше после Теслы ракеты в мире... сам Маск это признавал...
Є у нас правда вже своя крила ракета, як і пкр, є навіть здається виробництво балістичних у гомеопатичних кількостях, но якість всього цього так собі вже не кажучи за те що немічне опк не робить їх адекватними кількостями тобто десятками тисяч на рік як це повинно бути. Але маємо що маємо.
(Колись я писав що фпв треба десятки тисяч та сотні тисяч на місяць, ідіоти вважали що це фантастичні цифри і рофлю, але ми зараз вже дійшли до кількостей в десятки тисяч на місяць і я вірю що це не межа)