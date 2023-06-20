4 високовольтні підстанції аварійно знеструмлювались у Києві, - ДТЕК

Сьогодні, 20 червня, о 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки.

"Причини аварії з'ясовуються", - додали у ДТЕК.

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