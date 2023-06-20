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Новини Агресія Росії проти України
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Пригожин намагається підірвати авторитет міністерства оборони РФ, - британська розвідка

пригожин

Власник російської "групи Вагнера" Євген Пригожин розкручує конфлікт з міноборони РФ на тлі контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Пригожин 19 червня заявив, що очікує відповіді від міноборони Росії щодо власного варіанту "контракту" для "добровольчих формувань", який він передав відомству за три дні до цього", - йдеться у звіті.

Аналітики додають, що це стало відповіддю на рішення російського оборонного відомства про те, що всі "добровольчі формування" мають підписати з ними контракти до 1 липня.

"Хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, сам факт його передачі підвищує ставки і, швидше за все, є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон Пригожина щодо МО став однозначно конфронтаційним", – йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, що у російському міноборони вважають дії Пригожина "прикрими" на тлі того, що РФ намагається протидіяти українському контрнаступу.

Автор: 

Велика Британія (5620) зовнішня розвідка (469) Міноборони рф (710) Пригожин Євген (522)


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20.06.2023 09:27 Відповісти
То хаи подвоіть зусилля і для розігріву рашистськоі аудиторіі завалить Кадирку .
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20.06.2023 09:41 Відповісти
Щас, ***** только высерется и даст задание фанерному маршалу звалить Какадырова.
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20.06.2023 09:47 Відповісти
Я каждый раз при упоминании фюрера козломордых репоедов пишу : *****, срущее в чемодан.
И вот оно, фотоподтверждение моих слов, что *****- старый засранец.
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20.06.2023 09:45 Відповісти
Поки кухар отримує БК, "конфронтація" залишається лише виставою для зовнішнього споживання.
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20.06.2023 09:47 Відповісти
ВсЬо! ***** прийшов КІНЕЦЬ. Пентагон дав добро на АТАКУ московії аж до Москви. У разі чого війська та Шостий флот з морпіхами причалить у Севастополі. Московітський кінь закатив істерику у МЗС. ЗахЄрова підтримала свого шефа. Піна з рота в обох.
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20.06.2023 09:52 Відповісти
Б*ються в припадку як вурдалаки .
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20.06.2023 09:57 Відповісти
будет ЧВК рассия)
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20.06.2023 10:20 Відповісти
А, може, він глибоко законспірований аґент ГУР?
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20.06.2023 11:05 Відповісти
 
 