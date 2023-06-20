Пригожин намагається підірвати авторитет міністерства оборони РФ, - британська розвідка

Власник російської "групи Вагнера" Євген Пригожин розкручує конфлікт з міноборони РФ на тлі контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Пригожин 19 червня заявив, що очікує відповіді від міноборони Росії щодо власного варіанту "контракту" для "добровольчих формувань", який він передав відомству за три дні до цього", - йдеться у звіті.

Аналітики додають, що це стало відповіддю на рішення російського оборонного відомства про те, що всі "добровольчі формування" мають підписати з ними контракти до 1 липня.

"Хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, сам факт його передачі підвищує ставки і, швидше за все, є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон Пригожина щодо МО став однозначно конфронтаційним", – йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, що у російському міноборони вважають дії Пригожина "прикрими" на тлі того, що РФ намагається протидіяти українському контрнаступу.