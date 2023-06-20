4 населені пункти залишаються підтопленими на правому березі Херсонщини, - ДСНС

Внаслідок підриву Каховської ГЕС на правобережжі Херсонщини залишаються підтопленими 818 будинків у 4 населених пунктах.

Про це під час брифінгу у Military Media Center повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ.

У пункті спостереження у Херсоні фіксується поступове зниження рівня води. Вода знаходиться на рівні 31 см і за 19 червня спала на 17 см, а з початку цієї доби - ще на 8 см", - сказав Хорунжий

При цьому на тимчасово окупованій території підтопленими залишаються 17 населених пунктів.

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