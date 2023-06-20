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Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії, - указ

мельник,андрій

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом України у Бразилії.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Мельника Андрія Ярославовича надзвичайним і повноважним послом України в Федеративній Республіці Бразилія", - йдеться в указі.

Раніше уряд Бразилії надав агреман на призначення Мельника послом України.

Також читайте: Для наступу потрібні винищувачі, але поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні", - Мельник

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) призначення (2290) посол (1106) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+21
саме діч говорили та робили на початку війни наші, як ви їх називаєте, союзники..., а Мельник намагався вправити їм мізки, йому майже це вдалося, яле якою ціною...
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20.06.2023 13:16
+21
дичь до сих пор творят ваши барабанутые зеслуги
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20.06.2023 13:26
+20
Краще б Арахамію. Там багато диких абізян. Там його родичі.
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20.06.2023 13:14
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Він в Німеччині говорив дічь - пішов псувати відносини з головним союзником. Ага розказуйте шо там дурачки - там професіонали із знищення нації
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20.06.2023 13:12 Відповісти
саме діч говорили та робили на початку війни наші, як ви їх називаєте, союзники..., а Мельник намагався вправити їм мізки, йому майже це вдалося, яле якою ціною...
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20.06.2023 13:16 Відповісти
дичь до сих пор творят ваши барабанутые зеслуги
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20.06.2023 13:26 Відповісти
А що таке "діч" і яку саме "діч" "говорила та робила" Німеччина на початку вторгнення? Нагадаю, що ця країна не має жодних зобов'язань перед нами.
Мельник - тупий бидлан, який працює у стилі лошаді і міг надовго розсварити нас з союзниками.
Професійні дипломати, такі як Порох та Клімкін, ніколи не дозволили б собі такого свинства.
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20.06.2023 13:29 Відповісти
Так, але по факту що вони з тої Німеччини вибили для України? Шиш з маслом. «Гарний хлопак» то не професія.
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20.06.2023 13:42 Відповісти
ви мабуть, не в Україні живете, якщо таке кажете..., та, напевне, й не в Німеччині..., звідки ви?
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20.06.2023 14:34 Відповісти
Воно з болот мокшанських!!!!
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20.06.2023 15:24 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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20.06.2023 17:45 Відповісти
Всех президентов и депутатов 32 года выбирал народ !!! Иии получалось - не как лучше , а как всегда ...... .. Ну и КТО виноват ???
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20.06.2023 18:02 Відповісти
Я з Києва, пані "упередженість". У нас тут і у місті і за містом жити зараз можливо тільки завдяки IRIS-T, Гепардам та Петріоту. Усе це було поставлено з Німеччини не завдяки професіональній "шовковій" дипломатії Клімкіна чи Пороха. Я не кажу що вона якась погана. Просто у випадку Німеччини вона була не зовсім доречна. Бо Німеччина до шовкової дипломатії акліматизувалась у свій час, і стала просто її ігнорувати. І тільки після серії срачів та перманентного тиску з боку США та Британії Німеччину вдалося вивести з літаргічного "меркелівського" сну.
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20.06.2023 17:43 Відповісти
поки їх під кадик не підчепили Нідерланди, шваби і не ворушилися "на ділі", годували дешевим популізмом
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20.06.2023 18:11 Відповісти
Так а я ж про шо!)) В перші півроку-рік війни з німецьким Бундесрегірунгом потрібно було "жорсткіше".
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20.06.2023 18:17 Відповісти
А що При Пороху Київ бомбили ракетами, тоді взагалі була політика популізму на чолі з ***** меркель, так що порівняння не доречне!!!!!
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20.06.2023 18:32 Відповісти
Слухав місцеве бидло і стало цікаво, хто такий Мельник. З'ясував, що до його рівня 90 відсотків в Україні не доросли і це не дивно і так має бути, він фаховий дипломат, а більшість в усьому світі, це люди з дуже середнім рівнем розвитку та нижче.
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20.06.2023 14:12 Відповісти
Дмітрій Анатольєвіч, якщо для вас Мельник - це "фаховий", а незгодні з його лошадіними методами - бидло, то саме ви і є бидлом, типовим виборцем примітивних необільшовиків .
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20.06.2023 14:43 Відповісти
Завдяки цьому "бидлу" в Україні з'явилися іріс-т і німецькі гаубіци. Так що іди нахєр, бидло.
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20.06.2023 15:23 Відповісти
"гаубіца" ти, дурна та агресивна. Дали, бо такі ж самі засоби дала Америка. Німці орієнтувались на позицію США і продовжують це робити, але тіла з від'ємним iq вважають це заслугою конячого послідовника в українському МЗС. Може його відразу в США послом відправити, нехай там ядерку "набикує" для нас? Навіть така обмежена людина як ти, має помітити, що допомогу збільшили у т.ч. після звільнення цього "генія дипломатії".
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20.06.2023 17:42 Відповісти
Іншому би порадив послухати хоч одне його розлоге інтерв'ю, але вам не стану, бо ви нічого там не зрозумієте.
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20.06.2023 16:36 Відповісти
Мені теж здалося, що Мельник ціною своєї посади сколихнув мізки німцям, змусив задуматись, що якщо вже дипломат каже такі жорсткі речі то справи дійсно кепські і потрібні радикальні рішення.
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20.06.2023 15:34 Відповісти
то ви такі наївні, що зелена влада приказала, то і робив/казав
а до цього 6 років чемним був
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20.06.2023 16:33 Відповісти
це ***** ланцюгова,в 20-21 му році німці не дозволяли продаж своєї зброї до України,навіть третім країнам,хтось чув цього підора,коли німці заборонили проліт британським транспортникам зі зброєю для нас над своєю територією хтось його чув,де тоді він був такий дюже борзий?
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20.06.2023 23:18 Відповісти
На цьому місці повинен бути єрмак
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20.06.2023 15:33 Відповісти
спасибо жителям Дон Германии
за през формулу штайнмайера
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20.06.2023 18:04 Відповісти
ну, давай, витрахай мізки Да Сілві!)))
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20.06.2023 13:13 Відповісти
Краще б Арахамію. Там багато диких абізян. Там його родичі.
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20.06.2023 13:14 Відповісти
Каков король , такая и свита ( или наоборот )
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20.06.2023 15:24 Відповісти
якщо арахімію відправити до його родичів, диких бабізян,то вони його за годину часу роздеруть за те,що вилизував задницю рашистським псам...
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20.06.2023 15:59 Відповісти
Мельник повинен іх перекувати на украінськии лад .
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20.06.2023 13:14 Відповісти
Якшо в Бразиліі є підводна лодка -- він іі повинен вициганити .
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20.06.2023 13:34 Відповісти
Напевне він добре говорити по-бразильськи
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20.06.2023 13:15 Відповісти
Пута мадре...
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20.06.2023 13:16 Відповісти
кохонес
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20.06.2023 18:17 Відповісти
Взагалі то по португальски!!!!
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20.06.2023 15:22 Відповісти
Я й сам думаю: був у Німеччині-німецька, тут тобі треба Парагвай чи Уругвай, а ні бац і - Бразилія
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20.06.2023 16:40 Відповісти
Чекаємо "ліверний банан"!
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20.06.2023 13:16 Відповісти
про ліверну ковбасу - це глибоке знання німецького фольклору та традицій та вжито у вірному контексті
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20.06.2023 18:22 Відповісти
Ну,так-якщо послами можуть бути "сексологині" то чому не можуть "фольклористи"! Ріо,карнавал-майже цирк,все як вдома!
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20.06.2023 18:57 Відповісти
Не знаю,чи вдасться Мельнику щось змінити в відношенні Бразилії до війни,але буде цікаво - 100%. .
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20.06.2023 13:20 Відповісти
Ви не вірите в Мєльніка? Звичайно він зможе змінити! Були нейтральні, стануть погані
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20.06.2023 13:53 Відповісти
В Бразилії давно були прокацапські та антиукраїнські погляди, бо там реально ліваки.
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20.06.2023 14:14 Відповісти
Є декілька бразильців співробітників. То я вам відкрию великий секрет. Посрати їм шо на Україну шо на кацапію. У них своїх проблем по горло.
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20.06.2023 14:27 Відповісти
І презик у Бразилії курва Сільва 😂
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20.06.2023 16:45 Відповісти
Мельник виступав на німецькому ТБ - добре володіє німецькою. І через це влаштував німцям струс. А в Бразилії йому доведеться спілкуватися через перекладача. Зеленський послав його на заслання.
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20.06.2023 15:52 Відповісти
Дальше некуда было?
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20.06.2023 13:21 Відповісти
Посла послать.
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20.06.2023 13:26 Відповісти
Було. Був ще Гондурас і Болівія.
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20.06.2023 14:06 Відповісти
Краще б цього "дипломата" кудись на Тринідад і Тобаго або на Соломонові острови, менше було б від нього шкоди!
А якщо серйозно, то за ті огидні речи, що воно витворяло у Німеччині вже давно мало бути звільнене з дипломатичної служби! І це як мінімум!!
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20.06.2023 13:22 Відповісти
Якраз в Німеччині він все казав правильно, вправив їм мОзги. Подивіться, як вони тепер співають. А от зелене гівно скористалось тим, Мельника прибрали, а його роботу записують на себе.
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20.06.2023 13:30 Відповісти
Ну откуда вы понабрались этого бреда? Мельник профнепригоден, полностью. Верить в то, что его высказывания, сделанные в базарном стиле, возымели эффект и повлияли на политику Германии по отношению к Украине, может только человек с мышлением подростка.
Все движения немцев в сторону увеличения помощи были напрямую привязаны к позиции США и ВБ, Германия никогда не была "в авангарде" и всегда смотрела на других. Так было с передачей танков, так будет и с передачей дальнобойных ракет "Таурус", которые мы получим как только США согласятся передать ATACMS.
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20.06.2023 13:37 Відповісти
Німці ,як ви кажете на кацапському жаргоні "раздуплілісь" лише після того, як того мельника, який молов казнащо, прибрали з Німеччини! На мою думку це хамло - типовий кремлівський агент, на кшталт єрмака та інших.
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20.06.2023 15:53 Відповісти
Іріс-т, PzH 2000 почали відгружати, якраз при Мельнику.
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21.06.2023 06:56 Відповісти
Вот конкретно ты - убогий мудак, который имеет наглость хамить в сети и постоянно занимается этим в комментариях на Цензоре. Я тебе гарантирую, попади ты в зону моей досягаемости, ничего другого, "кроме дядьку простите", ты бы из себя не выдавил, Зупа Гут. А клоунского ставленника с замашками и методами кацапской лошади иди облизывай в кругу таких же недоразвитых, как ты сам.
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20.06.2023 15:53 Відповісти
пєтушило, який миє польські параші, бо на інше не вистачає розуму, приїжджай у Київ - покажеш тут свою хоробрість.🤣🤣🤣
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21.06.2023 07:02 Відповісти
Про "польски параши" это только кацапы вещают. Вот ты и есть быдлота с кацапским мышлением и замашками. Лучше следи за лопатой, чтобы не пришлось ею "параши мыть", убогое ничтожество.
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22.06.2023 06:08 Відповісти
nu vse - zdem "novih perlov"...
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20.06.2023 13:27 Відповісти
якщо не буде слідкувати за піддувалом,то йому проведуть екскурсію в фавели,то не німці)))
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20.06.2023 14:44 Відповісти
якщо послуговуватися словами магатми ганді то нема сенсу толкового і успішного дипльомата відправляти переконувати мавп.

мавпи відбиті наглухо і ніякі мельники це не виправлять.

навіть успішні.
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20.06.2023 13:33 Відповісти
так якраз мавпу і відправили до мавп,бо з мельника дипломат як з гівна куля)))
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20.06.2023 14:45 Відповісти
якщо такі як ви обирають президента то це пояснює чому країна в сраці.

бо ви геть не розумієте критерії оцінки ефективности людини.

але я з вами сперечатися не буду, у вас же все тільки чорне і біле.
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20.06.2023 14:49 Відповісти
я якраз обирав головою,і голосував за Пороха,а це бидло НУЛЬ повний,бо до 24 го лютого німці об нього ноги витирали а воно навіть не скавуліло,нагадати що німці блокували реекспорт своєї зброї навіть третім караїнам,до нас,а хтось чув наше мзс чи може посла? сиділо тихо і не скавуліло,воно нуль повний і ручний. є команда гавкає,нема,не гавкає,і так іменно після того як цього підора викинули на мороз німці розродились.
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20.06.2023 14:53 Відповісти
у вас геть льоґіка втрачена повністю.

німці розродились бо мельника звільнили.

ну це ж маразм.

це як сказати що учні написали краще диктант коли вчитель пішов покурити.

саме тому що мельник їх копав і дрюкав німці і почали рухатися в тому напрямку, який і привів до того що вони розродились.

от у цьому пряма льоґіка є.

бо на користь моєї версії є один факт - німці дали зброю а на користь версії що не давали через мельника немає жодного аргумента.
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20.06.2023 14:58 Відповісти
нікого він не копав,відомо що з тим підором навіть розмовлтяти не хотіли,ще раз це ручний мопс який гавкає по команді з офісу,і в 21му цей підр мровчав.
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20.06.2023 23:22 Відповісти
я кажу що два плюс два буде чотири, що німеччина не давала військової допомоги поки мельник не почав грубо дрючити шольца та німеччину і тільки після того допомога почала надходити.

ви кажете що два плюс два буде пиво, на чорне кажете біле і не хочете визнавати що мельник єдиний з українських дипльоматів який добився вражаючих результатів ефективности саме тому що поводився инколи недипльоматично.

я не хочу далі з вами сперечатися.

бо я не сперечаюся з людьми, які заперечують льоґіку а саме це ви і робите.

чому ви поводитеся неадекватно я не знаю і знати не хочу.

дякую за розмову, не пишіть мені більше бо я спілкуюся та сперечаюся лише з людьми які як і я погоджуються що вночі темно, на сонці гаряче і що не всі люди розумні та адекватні.

прощавайте.
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21.06.2023 05:26 Відповісти
Відправили Мельника по-дальше... налагоджувати відносини з тупим лулою-амазонською залу пою.
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20.06.2023 13:40 Відповісти
В Бразилию блин. А на курортный Северный полюс не?
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20.06.2023 13:47 Відповісти
Аааххахаха ) Оце правильно! Мєльнік, фас! Кусі Сільву!
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20.06.2023 13:52 Відповісти
гайдая знову не взяли?
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20.06.2023 14:18 Відповісти
"Вот слушал я вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец- ну и дураки же вы все." (с)
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20.06.2023 14:20 Відповісти
та Бразилії пофіг Мельник то буде чи не Мельник. Бразилія є членом БРІКС. а засновником цього БРІКСу є кацапи. Однак з іншої сторони, Бразилія є головним союзником НАТО поза блоком НАТО. Це такий же статус як і в Японії та Південної Кореї. Тобто цей статус вимає і певних зобов'язань від Бразилії за певні гарантії їх безпеки з боку США. Тому після розмови з Блінкеном той Лула змінив дещо змінив свою позицію стосовно віддати Крим кацапам. І при потребі американці ще більше вправлять мізки тим бразілам. Тому призначення Мельника туди послом буде швидше + ніж -. буде там коршуном приглядати за тим Лулою, щоб американці менше руки свої мазали в те мавп'яче гамно.
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20.06.2023 15:07 Відповісти
Так, цього руйнівника відносин відправили до Бразилії.
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20.06.2023 15:26 Відповісти
Руйнівника відносин шрьодер-меркель-кремль. Ахахах
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20.06.2023 15:28 Відповісти
Ну тепер чекаємо на Бразильскі леопарди, чи що там у них? Тукано якийсь.
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20.06.2023 15:37 Відповісти
Якщо дипломатичний етикет безсилий, то в хід йде важка артилерія, чим і скористався проукраїнський дипломат Мельник ! Підтримую його позицію в Німеччині .
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20.06.2023 18:35 Відповісти
Вибачте, але я мовчати не буду!

Сьогодні зранку дипломатичне та експертне середовище України було шоковане заявами екс-посла України у Німеччині Андрія Мельника. Гучні заяви від Мельника давно вже нікого не дивують, але його інтерв'ю, яке він дав виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland виглядала як істерика, навіть для робітників МЗС, які звикли до того, що Мельник часто діє як фрік, а не дипломат.

В своєму ганебному інтерв'ю Мельник звинуватив нового посла України Олексія Макеєва в тому, що він "розтоптавши все, що його попередник створив потом і кров'ю". А потім додав "Йому слід підняти свій зад, нарешті заговорити на повен голос і досягти результатів у таких життєво важливих питаннях, як німецькі винищувачі і військові кораблі, а також вступ до НАТО". Гучні заяви. Але гучні слова струсують лише повітря, а гучні дії змінюють історію.

Давайте краще порівняємо досягнення послів. Вже скоро сім місяців, як в Німеччині новий посол. Так чого ж він досягнув за цей час? Те, що німці називали ще у жовтні "червоною лінією" - постачання Леопардів, Мардерів, патріотів - раптом поїхало. При Мельнику про це навіть не хотіли розмовляти. І навіть гучні промови та визначення "ліверна ковбаса" по відношенню до Шольца не рушило це питання. А після зміни посла змінилася і ситуація. Приїхали вже 18 леопардів-2, 40 мардерів та патріот, а леопарди 1 вже готуються до відправки. Чомусь при Мельнику цього не було. Хоча проблема була не лише в ньому. Але в Бундестагу всі визнають, що покращення стосунків почалося саме після зміни посла. Але це ж дрібниці, так?

Може для когось і дрібниці, але при Мельника про це не можна було навіть мріяти. Саме тому і замінили посла. До речі, чомусь Мельника забув про те, що він повинен працювати не на піар та Банкову, а працювати в інтересах громадян. Про що мова? Українці зверталися до нашого посольства про створення паспортних сервісов, але Мельника це було не дуже важливо. Макеєв навпаки відреагував на запит громади та допоміг паспортному сервісу відкрити центри у Берліні і Кьольні. Це показує, хто робив, а хто виключно базікав.

Ще треба згадати Голодомор. Макеєв тожі не писав в твітері із закликами проголосувати, а разом з командою звів за столом партії коаліції та опозиції, залучив усіх ключових гравців і тихо до роковин Голодомору вийшов на резолюцію Бундестагу, яка була одноголосно проголосована. Мені декілька осіб, які приймали участь у тих подіях, казали, що після Мельника були щиро здивовані тим, як системно, наполегливо, тихо та без піару український посол досягнув результату.

А може Мельника пригадає, як з ним відмовлялися контактувати представники німецької влади через його недипломатичну модель поведінки? Я неодноразово чув про це і в нашому МЗС і від німецьких політиків. Макеєв має вхід і контакт з усім Урядом та Бундестагом, зустрічається з премʼєр-міністрами, виступає перед ландтагами. А ще він дає постійні інтерв'ю ключовим ЗМІ та виступає без бамажкі перед аудиторіями. І це непогано просуває Україну у Німеччині. Дивлячись на все це стає зрозумілим чому лише після зміни посла ми почали отримувати важку зброю від Німеччині.

І остання вишенка на цьому торті. Пам'ятаю, як Мельник вимагав від Німеччини літаки торнадо. Бо йому хотілося. При цьому наші військові їх не просили. Я це стовідсотково ЗНАЮ, тому що був тоді залучений у кампанію по створенню умов для надання нам зброї. Але для Мельника це було не важливо. Історія була яскравою тому і вимагав. Але я хочу нагадати інше - надання німцями за добу згоду на постачання поляками для нас колишніх німецьких Міг-29. Це було узгоджено за участі посла Макеєва. Швидко. Позитивно. За добу. Бо не через твітер як це було з торнадо. Так кому тоді було треба підіймати зад? Але ж піаритися Мельнику подобається більше, ніж працювати в дипломатичній службі України. Що він і далі робити.Я запитав у своїх знайомих в МЗС через що могло з'явитися це інтерв'ю? Пояснили. Він зараз трохи... не при справах. Йому дали напрямок, але Мельника він не приваблює. Це південноамериканський напрямок. Там працювати треба. Піару там немає. А ще, фантомні болі людини, яка була послом у найважливій для України країні, а зараз... Простий чиновник. "Слава, коли він повертався, то так облизував Банкову, що бачив себе міністром або знову послом. Зараз він заступник. Це місце для робочої конячки. А йому хочеться під світло софітів та проголошувати гучні заяви орієнтовані на українську аудиторію. Натомість він вимушений працювати. А душа хоче свята",- сказала мені людина, яка добре знається на всьому, що відбувається у МЗС.

Тож, хочеться порадити Андрію Мельнику пригадати, що він все ж дипломат, а значить щоб поводився відповідно. Порадити можна. Але маю сумнів, що почує. Фантомні болі роблять свою справу. А всім нам треба пам'ятати, що стиль поведінки дипломата повинен викликати повагу, а не огиду. Але це - якщо ми хочемо отримати справжний результат, а не гучні порожні заяви. І останнє, це інтерв'ю говорить про стан справ в нашій дипломатичній службі. Якщо дипломати так себе поводять, як Мельник, то не все гаразд у нас в МЗС. І від цього сумно.
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20.06.2023 18:57 Відповісти
хоч хтось розповів що з себе представляє цей "діпломат",бо тут від мельникофілів аж душно)))
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20.06.2023 23:27 Відповісти
Той береза знатний пісдобол. Він постійно видумує всіляку дічь яка не налазить на голову, аби хайпонути і зрубити побільше переглядів і підписників.
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21.06.2023 07:05 Відповісти
 
 