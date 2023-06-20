Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії, - указ

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом України у Бразилії.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Мельника Андрія Ярославовича надзвичайним і повноважним послом України в Федеративній Республіці Бразилія", - йдеться в указі.

Раніше уряд Бразилії надав агреман на призначення Мельника послом України.

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