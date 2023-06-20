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ЄС планує заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші сучасні технології у Китаї, - Politico

технології

У ЄС готують пропозиції щодо заборони європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології – як "суперкомп’ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми – у Китаї та подібних країнах. Європейська стратегія економічної безпеки має презентувати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Лідери ЄС планують обговорити цю стратегію на найближчому саміті 29-30 червня.

У документі напряму не згадують Китай – йдеться про ризики "надмірної залежності від однієї країни, зокрема такої, з якою існують розбіжності у ціннісних питаннях, моделях та інтересах", але з контексту зрозуміло, що запобіжники спрямовані передусім проти КНР.

У проєкті документа, що є у розпорядженні видання, зазначається, що ЄС має запобігати зовнішнім інвестиціям у "найбільш передові технології, які можуть покращити військові та розвідувальні спроможності гравців, котрі можуть використати ці можливості для загроз міжнародному миру та безпеці", та гарантувати безпеку особливо важливої інформації.

ЄС пропонує посилити контроль у трьох сферах: за тим, які компанії з третіх країн купують стратегічно важливі підприємства та інфраструктурні об’єкти у ЄС; куди європейські компанії продають такі товари як зброя або шпигунське програмне забезпечення; куди інвестують європейські компанії.

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Зараз експортний контроль – сфера відповідальності національних урядів. Так, раніше цього року Нідерланди під тиском США не дозволили продати обладнання для виробництва передових мікросхем до Китаю.

У новій стратегії Брюссель хоче створити нові механізми контролю за тим, щоби європейські компанії не виносили виробництво у стратегічно важливих галузях до ризикових країн, та не включали до своїх ланцюжків постачання автократичні держави. Зокрема, йдеться про виробництво квантових комп’ютерів, штучного інтелекту і напівпровідників.

Автор: 

безпека (936) Китай (4636) технології (821) Євросоюз (13484)


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20.06.2023 14:06 Відповісти
Так вже все там -- тиждень назад Хонда почала вигтовляти своі автомобілі в Китаі .
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20.06.2023 14:06 Відповісти
Ага, наче китайці тепер у вас питатимуть, що їм виробляти, коли ви їх вже навчили...
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20.06.2023 14:10 Відповісти
Ти ба! Нарешті й до ЄС дійшло, що ******* технології комунякам не треба роздавати. Навіть за тих умов, якщо вони принесуть шалений дохід. Бо після доходу може прийти КИРДИК, і забрати навіть унітаз з туалету. Крім кросівок та плавок ніяких технологій східніше Дніпра й Босфору.
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20.06.2023 14:21 Відповісти
ЗаПІЗдНо!!! Китайози вже все спиз.....ди..ли!!!
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20.06.2023 15:17 Відповісти
Хуавей має безліч філіалів по Європі.
Не тих, що мобілки продають, а тих, що розробкою займаються.
Тобто, європейці створюють для Китаю ************.
Може з таких треба починати?
А ще китайці зкупили купу компаній, які займаються ************** розробками.
А тут "не треба то в Китаї робити".
Та Китаю вже пох де на них працюють - в Китаї, чи в Європі
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20.06.2023 22:26 Відповісти
Насправді, це доволі цікава тема для мене, та й для більшості ******** людей абсолютно різного віку. Я помітив, що інтерес до штучного інтелекту значно зріс останнім часом. Зізнаюсь, я радий, що за порадою знайомого дізнався про цей сайт https://leadpanda.media/ua/blog-cat/vertical/ Я почав вивчати інформацію і відкрив для себе таке поняття, як вертикаль. До речі, хто-небудь знає, що це таке в арбітражі трафіку? Так от, я зрозумів, що хочу розвиватися саме в цьому новому й прогресивному напрямку. Окрема вдячність їм за корисні статті.
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14.01.2024 17:02 Відповісти
 
 