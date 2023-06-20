УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11942 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 378 3

В окупованому Бердянську пролунав вибух, - МВА

бердянськ

У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибух.

Про це повідомила Бердянська МВА, передає Цензор.НЕТ.

"У деяких районах Бердянська було чутно вибух. Уточнюємо інформацію і сподіваємося на хороші новини", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Бердянську окупанти завантажують судна вкраденим зерном, - Генштаб

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4487)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ні мінути покоя !
Ні мінути поко-оя !"
показати весь коментар
20.06.2023 15:41 Відповісти
Розлетілися кацапські потроха на всі сторони , як і годиться окупантам
на чужій землі
показати весь коментар
20.06.2023 17:19 Відповісти
Вiдкриття курортн-ОГО сезону
показати весь коментар
20.06.2023 18:10 Відповісти
 
 