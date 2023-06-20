В окупованому Бердянську пролунав вибух, - МВА
У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибух.
Про це повідомила Бердянська МВА, передає Цензор.НЕТ.
"У деяких районах Бердянська було чутно вибух. Уточнюємо інформацію і сподіваємося на хороші новини", - йдеться в повідомленні.
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на чужій землі