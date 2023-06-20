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Новини Війна
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13 "Кинджалів" знищили сили ППО протягом травня-червня, - Олещук

patriot

Українські захисники за останні два місяці знищили 13 російських гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал".

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"13 ракет Х-47 "Кинджал" знищено протягом травня-червня, а ще - понад двадцять балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху!" - наголосив він.

Так, Олещук вручив нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних Сил, які захищають Київщину (і не тільки) від російських атак.

"Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК "Patriot" і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі Patriot у робочому стані, найкращий доказ - збиття "Кинджалів" на підступах до Києва, - Повітряні сили

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Повітряні сили (2680) Patriot (318) Олещук Микола (109)


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"13 "Кинджалів" знищили сили ППО". На мій погляд, невірний заголовок... Перше враження, нібито кінджали знищили сили ППО. Здається вірніше було б - "Сили ППО знищили 13 Кинджалів"...
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20.06.2023 16:14 Відповісти
 
 