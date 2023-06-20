13 "Кинджалів" знищили сили ППО протягом травня-червня, - Олещук

Українські захисники за останні два місяці знищили 13 російських гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал".

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"13 ракет Х-47 "Кинджал" знищено протягом травня-червня, а ще - понад двадцять балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху!" - наголосив він.

Так, Олещук вручив нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних Сил, які захищають Київщину (і не тільки) від російських атак.

"Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК "Patriot" і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал", - додав він.

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