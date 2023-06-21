Залізничне полотно пошкоджено в районі окупованої Феодосії, - зрадник Аксьонов

Залізничне полотно пошкоджено в окупованому РФ Криму в районі Феодосії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на кримського зрадника Сергія Аксьонова повідомляє пропагандистська агенція новин РИА-Новости.

Аксьонов запевняє, що постраждалих немає, а рух потягів буде відновлено упродовж 2 годин.

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