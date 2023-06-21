Саміт НАТО у Вільнюсі буде історичним за досягненнями чи за втраченими можливостями, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Саміт НАТО у Вільнюсі стане історичним як з точки зору досягнень, так і з точки зору втрачених можливостей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Дехто каже, що саміт у будь-якому випадку буде історичним. Питання лише в тому, чи буде він історичним за досягненнями, чи історичним за втраченими можливостями. Чи існує така можливість (стати зустріччю втрачених можливостей. - Ред.)? Безумовно, існує", - зазначив він.
Міністр висловив сподівання, що тижні, які залишилися, "дозволять нам, як альянсу, заповнити ці прогалини і рухатися до більш історичного саміту у Вільнюсі", і що Україна отримає чіткий сигнал про свої перспективи членства в НАТО.
"Литва є однією з 31 країни-членів НАТО, і у нас є політична позиція, ми її відстоюємо, ми допомагаємо Україні всіма інструментами і всіма силами, які у нас є", - додав глава МЗС.
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