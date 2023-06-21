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Саміт НАТО у Вільнюсі буде історичним за досягненнями чи за втраченими можливостями, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Саміт НАТО у Вільнюсі стане історичним як з точки зору досягнень, так і з точки зору втрачених можливостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Дехто каже, що саміт у будь-якому випадку буде історичним. Питання лише в тому, чи буде він історичним за досягненнями, чи історичним за втраченими можливостями. Чи існує така можливість (стати зустріччю втрачених можливостей. - Ред.)? Безумовно, існує", - зазначив він.

Міністр висловив сподівання, що тижні, які залишилися, "дозволять нам, як альянсу, заповнити ці прогалини і рухатися до більш історичного саміту у Вільнюсі", і що Україна отримає чіткий сигнал про свої перспективи членства в НАТО.

"Литва є однією з 31 країни-членів НАТО, і у нас є політична позиція, ми її відстоюємо, ми допомагаємо Україні всіма інструментами і всіма силами, які у нас є", - додав глава МЗС.

Також читайте: Дії РФ вимагають значного посилення на східному фланзі НАТО, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

НАТО (6466) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+5
Велетенська подяка країнам Балтії !!! Як і всім союзникам взагалі. Але треба їм вже починати правду говорити щодо 5 колони в Україні, щодо корупції, що квітне буйним квітом..
Про те, що система у нас згнила ! І про те, що нам би ще саму головну стратегічну зброю, а саме :
Американське судочинство з повним комплектом американських суддів ! Тоді б зразу і НАТО і ЄС отримали.. А інакше будуть яйця, шоломи, вагнери, чонгари ( і таке інше ))). І усе це під барабанний дріб...
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21.06.2023 09:45
+4
доки в ж ОПі пріЗедента сидять відверті запроданці, колоборанти, хабарники-корукціонери і по сумісництву агенти кацапського фсб, вступ у НАТО Україні не світить !!! тупі зелені понти, маячня і бикування не допоможуть !!!



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21.06.2023 09:52
+3
Європа хоче,щоб Україна була в НАТО, але чи хоче цього оп? Які кроки будує офіс по захисту і надійності? Знали про війну, нікого не сповістили, знали про Каховську,знову нікому не сповістили, головний розвідник це балалайка, офіс це шпигуни, СБУ частково є частково не має. Міністр оборони зашквар на зашкварі і не чіпайте його,бо він юрист. Багато чого далі...
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21.06.2023 09:37
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Європа хоче,щоб Україна була в НАТО, але чи хоче цього оп? Які кроки будує офіс по захисту і надійності? Знали про війну, нікого не сповістили, знали про Каховську,знову нікому не сповістили, головний розвідник це балалайка, офіс це шпигуни, СБУ частково є частково не має. Міністр оборони зашквар на зашкварі і не чіпайте його,бо він юрист. Багато чого далі...
показати весь коментар
21.06.2023 09:37 Відповісти
доки в ж ОПі пріЗедента сидять відверті запроданці, колоборанти, хабарники-корукціонери і по сумісництву агенти кацапського фсб, вступ у НАТО Україні не світить !!! тупі зелені понти, маячня і бикування не допоможуть !!!



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21.06.2023 09:52 Відповісти
Саміт НАТО у Вільнюсі буде історичним за досягненнями чи за втраченими можливостями, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Доки серед членів НАТО є чиновники - агенти Путіна, -....
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21.06.2023 09:40 Відповісти
Велетенська подяка країнам Балтії !!! Як і всім союзникам взагалі. Але треба їм вже починати правду говорити щодо 5 колони в Україні, щодо корупції, що квітне буйним квітом..
Про те, що система у нас згнила ! І про те, що нам би ще саму головну стратегічну зброю, а саме :
Американське судочинство з повним комплектом американських суддів ! Тоді б зразу і НАТО і ЄС отримали.. А інакше будуть яйця, шоломи, вагнери, чонгари ( і таке інше ))). І усе це під барабанний дріб...
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21.06.2023 09:45 Відповісти
Сто раз печатал за Хорватию. 15 лет ушло на такую реформу с ноля. Только набрали с ЕС, пока свои учились. У нас все уже поздно. В реале вообще нужно вводить внешнее управление. И именно с районного уровня и к верху. Иначе зимой будет капец--- всем.
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21.06.2023 09:54 Відповісти
Може бути, якщо Ермака посадять, Резнікова посадять, Баканова посадять, Венедіктову відзовуть і посадять, Тарана посадять, Татарова посадять, почнуть шебуршити суддів, запитання до БЕБ, тощо......
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21.06.2023 09:48 Відповісти
Фіфті -- фіфті .
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21.06.2023 09:52 Відповісти
всі ці міжнародні саміти, форуми, засідання та інші базікальні до сьогодні були лише порожнім струсом повітря. чому це повинно чимось відрізнятись?
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21.06.2023 10:04 Відповісти
Доля країни залежить від того кого вибере нарідний презЕдент, УКРАЇНУ чи
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21.06.2023 10:34 Відповісти
Якщо відверто, пане Ландсбергісе, то оці Ваші обіцянки-цяцянки та "чіткі сигнали" стосовно навіть не вступу, а лише перспектив вступу,- вже дістали до самих гландів! До блювотного рефлексу!!!
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21.06.2023 10:41 Відповісти
А обіженка він же Боневтік так і не поїде?
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21.06.2023 11:37 Відповісти
 
 