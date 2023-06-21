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Велика Британія надає Україні пакет фінансової підтримки на $3 млрд, - Сунак

сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Конференції з відновлення України у Лондоні оголосив про великий пакет фінансової підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України. Протягом трьох років ми надамо гарантії кредитів на суму 3 мільярди доларів. Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій та талантів, а також підтримки "зеленої" енергетики та багато іншого. Все це є частиною великих колективних зусиль союзників та партнерів у всьому світі, включаючи значну нову підтримку з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня", - пояснив він.

Він додав, що МВФ також вкладає в Україну 15 мільярдів доларів упродовж наступних чотирьох років у рамках зобов'язання G7 та її партнерів у розмірі 115 млрд доларів.

"Бо насамперед ми маємо побудувати платформу для бізнесу. Тільки вони можуть по-справжньому залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. І саме тому ми запускаємо Ukraine business compact, щоби приватний сектор заявляв про свою підтримку відновлення та реконструкції України. І я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній із 38 країн уже зареєструвалися", - додав прем'єр-міністр.

Також читайте: Зеленський та Сунак обговорили оборонні потреби України, зокрема далекобійну зброю

Автор: 

Велика Британія (5620) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+9
Велика Британія це Велика Британія - не зелене шапіто ні разу...
ну нема в них 73,,,
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21.06.2023 12:03
+8
А чи не можна цей пакет шляхом Storm Shadow надати бо якщо грошима боюсь в бомбосховищах діти не тільки на барабанах будуть грати
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21.06.2023 12:04
+8
Тільки зеленим гроші не давайте-підуть або а асфальти або зеленим в офшори!
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21.06.2023 12:13
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Велика Британія це Велика Британія - не зелене шапіто ні разу...
ну нема в них 73,,,
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21.06.2023 12:03 Відповісти
От тепер зелені накуплять барабанів. На кожну литину в Україні.
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21.06.2023 12:28 Відповісти
Бей барабан! Бей барабан!
Бей за родной Биробиджан!
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21.06.2023 13:22 Відповісти
А чи не можна цей пакет шляхом Storm Shadow надати бо якщо грошима боюсь в бомбосховищах діти не тільки на барабанах будуть грати
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21.06.2023 12:04 Відповісти
от коли ви не за клована голоснете - все буде можна..
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21.06.2023 12:07 Відповісти
тобто ніколи...
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21.06.2023 12:08 Відповісти
А ви за кого голоснетували?
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21.06.2023 12:09 Відповісти
за бубу...
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21.06.2023 12:14 Відповісти
А за "клована" тоді хто?
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21.06.2023 12:15 Відповісти
tu
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21.06.2023 12:42 Відповісти
Люди с примитивным мышлением обычно сами ничего сделать не могут и живут либо на пособие в США (судя по прапору) либо на мин. зарплате в ольгине через VPN.
Я думаю, что ты второе животное, потому как спалился на гугл переводчике: "за клованів ґолосують кловани в усіх странах." Мені соромно, що я вів дискусію з тролем (і орком)
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21.06.2023 12:50 Відповісти
за Байдена і не помилився..
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21.06.2023 12:16 Відповісти
А за трампа (от коли ви не за клована голоснете - все буде можна.) хто голосував, пушкін?
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21.06.2023 12:17 Відповісти
ті ж самі 73 - ідіоти на всіх контінентах однакові...
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21.06.2023 12:19 Відповісти
Ви стверджуєте, що я ідіот (от коли ви не за клована голоснете - все буде можна) а Ви, відповідно ( за Байдена і не помилився.) не ідіот.
Тобто я маю відповідати за свої "ті ж самі 73", а Ви за свої "на всіх контінентах однакові" - ні. Чому? Ви, шановний або хрестик зніміть, або труси надіньте.
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21.06.2023 12:24 Відповісти
та Боже спаси не я скaзав з ідіотів - ви
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21.06.2023 12:29 Відповісти
У вас амнезія?
Ви мені:
- "от коли ви не за клована голоснете - все буде можна"
трохи нижче:
- "ті ж самі 73 - ідіоти на всіх контінентах однакові"
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21.06.2023 12:34 Відповісти
а може і я - ну і як вас назвати тих котрі на війну вибрали клована? виберіть собі назву самі,,,,
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21.06.2023 12:33 Відповісти
Зрозуміло. З логічним мисленням проблеми: "Я не питаю за кого Ви голосували але апріорі вважаю що Ви винуваті", а сам я "за трампа не голосував і тому я не причому"
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21.06.2023 12:38 Відповісти
отак і моя мамка каже але їй 93 - тобі теж?
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21.06.2023 12:45 Відповісти
Не всі мамки народжують розумних дітей. Деяким не щастить...
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21.06.2023 12:53 Відповісти
за клованів ґолосують кловани в усіх странах....
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21.06.2023 12:40 Відповісти
Тобто Ви все-таки голосували за трампа...
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21.06.2023 12:41 Відповісти
так і знав шо ви ідіот і слів не розумієте...
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21.06.2023 12:47 Відповісти
за папу карлу я голосyвав, - ти мене почув, баран?
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21.06.2023 12:48 Відповісти
Баран твоїй мамкі пихав за 9 місяців до твого народження.
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21.06.2023 12:51 Відповісти
недобір - срати сцяти в очі ... - добирай давай
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21.06.2023 13:04 Відповісти
Ясно не за 9-ть, а за 7-м
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21.06.2023 13:05 Відповісти
та ***** хто ти є ..
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21.06.2023 13:09 Відповісти
Дитинко, заспокойся вже. Там де ти намагалося вчитися сарказму - я вже викладав
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21.06.2023 13:11 Відповісти
там де ти 4 рази повесткі рвав - я служив...
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21.06.2023 13:19 Відповісти
Так, так "повесткі"... Зрозумій своїм мозжечком, що ти ніяк не видаєшся своїм (за що тобі платять роботодавці) в українському середовищі. Це для тебе тургєнєв і булгаков, які коверкали українську мову "класікі !", а для нас просто довбо*оби.
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21.06.2023 14:08 Відповісти
я тебе чую...
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21.06.2023 15:34 Відповісти
дурня бачно здалека - от чому нам потрібні дрони!
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21.06.2023 15:38 Відповісти
переможно думаємо з мамкою поблище до України,
на самий зелений сопель - не зґодні...
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21.06.2023 15:45 Відповісти
Сечові борошна?
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21.06.2023 18:36 Відповісти
так грошима і не дають бо знають що зеленський нікуди не подів тих, про кого на стадіоні розказував - крадуть як крали.
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21.06.2023 12:18 Відповісти
God save the king
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21.06.2023 12:09 Відповісти
і як же так злупилося шо тільки молодший прінц людина?
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21.06.2023 12:12 Відповісти
King
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21.06.2023 13:23 Відповісти
англійська не моя рідна, мені можна писати з помилками.
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21.06.2023 13:26 Відповісти
Что ж, пиши....
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21.06.2023 13:31 Відповісти
Тільки зеленим гроші не давайте-підуть або а асфальти або зеленим в офшори!
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21.06.2023 12:13 Відповісти
Дякуємо, друзі!
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21.06.2023 12:18 Відповісти
Хай живе Велика Британія ! Друзі пізнаються тільки в біді (яку нам влаштували сосіди "брати")
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21.06.2023 12:23 Відповісти
барыги арахнида с бабада не просто же так привезли шмыгла королю Чарльзу показать, а конкретно за баблом для земафии
Великій Британії, звичайно, подяка.. тільки слідкуйте за бєнє-дермаковськими руками
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21.06.2023 12:24 Відповісти
Ділери "мазераті" скуповують шампанське. Ділери коксу замовляють додаткові поставки товару.
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21.06.2023 12:25 Відповісти
Тот 3 миллиарда, этот 3 миллиарда, эти 50, а те вообще 100. Украина должна была как Скрудж Магдак купаться в миллиардах.
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21.06.2023 12:30 Відповісти
Так в Украине на президентстве Ccyченный Myдак
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21.06.2023 13:25 Відповісти
Велика подяка Великій Британії!!!
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21.06.2023 12:30 Відповісти
Джигарханян був останній порядий армянин...
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21.06.2023 13:00 Відповісти
США надає гроши для відновлення так що , підняття тарифів на електроенергію треба ж скасувати, бо дають гроші на відновлення, чи як?????
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21.06.2023 13:27 Відповісти
Минуточку!
А почему помощь от ВБ в долларах?
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21.06.2023 14:11 Відповісти
Индусы такие же мутные как и арабы. Ни где не упустят свою выгоду и удавятся за копейку.
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21.06.2023 16:18 Відповісти
 
 