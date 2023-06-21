Велика Британія надає Україні пакет фінансової підтримки на $3 млрд, - Сунак
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Конференції з відновлення України у Лондоні оголосив про великий пакет фінансової підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України. Протягом трьох років ми надамо гарантії кредитів на суму 3 мільярди доларів. Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій та талантів, а також підтримки "зеленої" енергетики та багато іншого. Все це є частиною великих колективних зусиль союзників та партнерів у всьому світі, включаючи значну нову підтримку з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня", - пояснив він.
Він додав, що МВФ також вкладає в Україну 15 мільярдів доларів упродовж наступних чотирьох років у рамках зобов'язання G7 та її партнерів у розмірі 115 млрд доларів.
"Бо насамперед ми маємо побудувати платформу для бізнесу. Тільки вони можуть по-справжньому залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. І саме тому ми запускаємо Ukraine business compact, щоби приватний сектор заявляв про свою підтримку відновлення та реконструкції України. І я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній із 38 країн уже зареєструвалися", - додав прем'єр-міністр.
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ну нема в них 73,,,
Бей за родной Биробиджан!
Я думаю, что ты второе животное, потому как спалился на гугл переводчике: "за клованів ґолосують кловани в усіх странах." Мені соромно, що я вів дискусію з тролем (і орком)
Тобто я маю відповідати за свої "ті ж самі 73", а Ви за свої "на всіх контінентах однакові" - ні. Чому? Ви, шановний або хрестик зніміть, або труси надіньте.
Ви мені:
- "от коли ви не за клована голоснете - все буде можна"
трохи нижче:
- "ті ж самі 73 - ідіоти на всіх контінентах однакові"
на самий зелений сопель - не зґодні...
Великій Британії, звичайно, подяка.. тільки слідкуйте за бєнє-дермаковськими руками
А почему помощь от ВБ в долларах?