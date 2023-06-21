СБУ може розпочати розслідування щодо генерала Левченка, який забороняв здійснювати контррозвідувальний захист Міноборони, - "слуга народу" Безугла
СБУ може розпочати розслідування щодо генерала Сергія Левченка, який очолював військову контррозвідку.
Про це у Facebook повідомила нардепка "Слуги народу", заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
"Вперше (так, це дикість, але раніше Міністерство будо недоторканним!) СБУ працює по МОУ контррозвідувально: проти шпигунів, агентів впливу і зашифрованих російських консерв", - наголосила вона.
За словами парламентарки, в СБУ раніше був генерал Левченко, який очолював військову контррозвідку та забороняв здійснювати контррозвідувальний захист Міністерства оборони.
"Щодо цієї особи ще, думаю ми можемо побачити розслідування. І не щодо нього одного. Він був із старожилів, які пережили не одне керівництво і політичне покоління", - додала Безугла.
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А знаючи 'мудру більшість' можна констатувати що ніхто з ЗЕленої більшовицької шпани не сяде. Вже міністри і чинуші понижче по два круги змінились і з чемоданами лаве відпочивають за кордоном. Так буде і з нею. А люмпени оберуть зеленого недодиктатора на другий строк і будуть продовжувати вишивати його портрети
Добре, що Бог дав на Залужного 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
не треба так