СБУ може розпочати розслідування щодо генерала Левченка, який забороняв здійснювати контррозвідувальний захист Міноборони, - "слуга народу" Безугла

СБУ може розпочати розслідування щодо генерала Сергія Левченка, який очолював військову контррозвідку.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Слуги народу", заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше (так, це дикість, але раніше Міністерство будо недоторканним!) СБУ працює по МОУ контррозвідувально: проти шпигунів, агентів впливу і зашифрованих російських консерв", - наголосила вона.

За словами парламентарки, в СБУ раніше був генерал Левченко, який очолював військову контррозвідку та забороняв здійснювати контррозвідувальний захист Міністерства оборони.

"Щодо цієї особи ще, думаю ми можемо побачити розслідування. І не щодо нього одного. Він був із старожилів, які пережили не одне керівництво і політичне покоління", - додала Безугла.

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