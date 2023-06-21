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СБУ може розпочати розслідування щодо генерала Левченка, який забороняв здійснювати контррозвідувальний захист Міноборони, - "слуга народу" Безугла

левченко,сергій

СБУ може розпочати розслідування щодо генерала Сергія Левченка, який очолював військову контррозвідку.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Слуги народу", заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше (так, це дикість, але раніше Міністерство будо недоторканним!) СБУ працює по МОУ контррозвідувально: проти шпигунів, агентів впливу і зашифрованих російських консерв", - наголосила вона.

За словами парламентарки, в СБУ раніше був генерал Левченко, який очолював військову контррозвідку та забороняв здійснювати контррозвідувальний захист Міністерства оборони.

"Щодо цієї особи ще, думаю ми можемо побачити розслідування. І не щодо нього одного. Він був із старожилів, які пережили не одне керівництво і політичне покоління", - додала Безугла.

Також читайте: Комітет ВР з нацбезпеки хоче дізнатися, чому Армією дронів займається не Міноборони, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

Міноборони (7420) СБУ (12863) Левченко Сергій (2) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+45
Не знаю хто такий цей генерал, але безумна має постійно перебувати під наглядом найкращих психіатрів, а не засідати у парламенті.
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21.06.2023 13:19
+44
Не знаю що він там "пережив", але ти мерзота точно довго не протягнеш.
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21.06.2023 13:14
+43
А коли сбу почне розслідування по забороні роботи дронів та снайперских пар на фронті з 19 року. Хоча б це, для початку.
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21.06.2023 13:19
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Не знаю що він там "пережив", але ти мерзота точно довго не протягнеш.
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21.06.2023 13:14 Відповісти
Именно так. Она не только тупая и еще очень хитросделанная, мягко говоря

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21.06.2023 13:33 Відповісти
По морді лиця видно , що вона втекла із психлікарні
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21.06.2023 13:36 Відповісти
втекла разом із партією і виборцями.
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21.06.2023 13:48 Відповісти
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21.06.2023 14:47 Відповісти
100%
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21.06.2023 19:04 Відповісти
Просто хуцпата.
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21.06.2023 20:17 Відповісти
Знаючи під ким зараз сбу і все інше, можна лише здогадуватись що цей Зелений антимайдан хоче посадити нормальних людей.
А знаючи 'мудру більшість' можна констатувати що ніхто з ЗЕленої більшовицької шпани не сяде. Вже міністри і чинуші понижче по два круги змінились і з чемоданами лаве відпочивають за кордоном. Так буде і з нею. А люмпени оберуть зеленого недодиктатора на другий строк і будуть продовжувати вишивати його портрети
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21.06.2023 17:50 Відповісти
дурілово !!!
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21.06.2023 13:15 Відповісти
****ь! от не знаю хто гірший для України, раїський шпигун чи тупа хабалка!
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21.06.2023 13:15 Відповісти
і щодо тебе, сподіваюсь, також! разом з ярмаком, бубачкою і іншими зрадниками
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21.06.2023 13:15 Відповісти
Як вона за@бала...
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21.06.2023 13:15 Відповісти
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21.06.2023 14:50 Відповісти
Одна з головних божевільних ЗРАДНИЦЬ щось верзе про розслідування зрад?!
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21.06.2023 13:19 Відповісти
А коли сбу почне розслідування по забороні роботи дронів та снайперских пар на фронті з 19 року. Хоча б це, для початку.
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21.06.2023 13:19 Відповісти
А заботону рятувати Журавля?
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21.06.2023 20:19 Відповісти
Так. Бо зеленский заборонив нашим снаперам роботу. А снайпери рашистів гуляли, як хотіли і вбивали наших війскових.
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21.06.2023 21:19 Відповісти
Не знаю хто такий цей генерал, але безумна має постійно перебувати під наглядом найкращих психіатрів, а не засідати у парламенті.
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21.06.2023 13:19 Відповісти
Навіщо найкращих санітарів психбольниці достатнё
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21.06.2023 14:20 Відповісти
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21.06.2023 14:49 Відповісти
Машка-пидисят снова бубнит!
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21.06.2023 13:23 Відповісти
А коли СБУ займеться Безуглою? Вона біди творить неміряно для України!
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21.06.2023 13:25 Відповісти
Ні, коли безугла про московські консерви, то вона, типу, приколюється?
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21.06.2023 13:27 Відповісти
Вона просто тупа курка і безвідповідальна мразь , як і всі ,, слуги уроди "😡
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21.06.2023 13:32 Відповісти
Вони обоє люди єрмака, і малюк і безмозка))
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21.06.2023 17:52 Відповісти
Когда я вижу безумную (по любому поводу), сразу вспоминается это.
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21.06.2023 13:30 Відповісти
замало інфи щоб зрозуміти хто із ху.
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21.06.2023 13:30 Відповісти
цензор.нет жовта преса? не знав, якщо чесно.
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21.06.2023 13:41 Відповісти
А нічого що це гімно для початку розкикає , вибрана тобою кінчена мерзота і зрадниця?
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21.06.2023 14:43 Відповісти
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21.06.2023 14:51 Відповісти
Безумна мєрзость -це порядна людина? Не знаю в кого ти по вечорам сосеш (у падалЬяка чи дєрьмака) беручі нові вводні для своїх коментарів, але захищати це падло може тільки повний дегенерат.
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21.06.2023 15:02 Відповісти
Все просто. Генерал виконував чиюсь команду. Ось тут Безуглій і гаплик. Не треба було ворошити кубло.
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21.06.2023 13:54 Відповісти
Залужний в інтерв'ю підтвердив, що план злити лівобережжя таки був - це і Троєщину, і Осокорки-Позняки,мільйони людей поза Києвом, це і я і купа мої близьких…
Добре, що Бог дав на Залужного 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.06.2023 13:34 Відповісти
бєзухая просто недолугий фрік, її використовують при розгоні тухлятини задля перевірки реакції суспільства
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21.06.2023 14:06 Відповісти
Пожалійте військових, в них мозгофакінг 24/7 а їм же безумну періодично підсовують.
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21.06.2023 14:11 Відповісти
Хуже дурака, только дурак инициативный(с)
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21.06.2023 14:40 Відповісти
хто заперечує, що в силових структурах діють шпіони, зрадники, кацапагенти, протухші консерви? заборона проводити контррозввдувальні дії від Левченка, це не заборона вийти на перекур.., це чимось посмердює... чи не зрадою? озвучені слова, тупої безмозкої, мають зміст.
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21.06.2023 14:43 Відповісти
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21.06.2023 15:33 Відповісти
...а може і не розпочати.
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21.06.2023 15:38 Відповісти
а куди поділася сама https://censor.net/user/121323 І не коментує? Боїться, що її тут закОпаємо?
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21.06.2023 15:40 Відповісти
Я давно не заглядав на "Імперію" (вона торік ще там "відсвічувала" ) А тут вона боїться з"являться - щоб очі не заплювали
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21.06.2023 16:00 Відповісти
Так виглядає, що в Мар'яшиному організмі трапилась гостра нестача галоперидолу...
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21.06.2023 21:30 Відповісти
У неї настільки мала зарплата що депутатка скотилася до написання заказухи?
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23.06.2023 11:10 Відповісти
безугла дурепа
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23.06.2023 11:23 Відповісти
це та баба що фоткалася на позиціях наших військових?
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23.06.2023 11:32 Відповісти
найбільш тупа депутатка в історії
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24.06.2023 03:18 Відповісти
танцювати в Трускавці у неї виходить краще ніж реформувати СБУ
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24.06.2023 03:19 Відповісти
її розумові здібності недостатні для роботи у парламенті
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24.06.2023 03:20 Відповісти
навіщо ви популяризуєте міських навіжених?
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24.06.2023 03:21 Відповісти
Невже у її сімейки все настільки погано з баблом, що вона перейшла до заказух за гроші?
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24.06.2023 03:24 Відповісти
Зеленського такі безуглі потянуть на дно!
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24.06.2023 03:25 Відповісти
можна повиганяти з СБУ всіх нормальних і будуть там служити Коля-котлета і Маряна Безумна, так переможемо
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24.06.2023 03:27 Відповісти
Даючи майданчик для висловлення її думок, ви популяризуєте ідіотизм

не треба так
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24.06.2023 03:28 Відповісти
скажу коротко: Безугла дура!!!!
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24.06.2023 03:29 Відповісти
напишу і тут - хай би залишилася в трускавці, ніхто б і не помітив
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24.06.2023 03:31 Відповісти
за що нам такі депутати, Господи?
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24.06.2023 03:32 Відповісти
Ви уявляєте ЩО ОЦЯ керує країною і впливає на оборону?
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24.06.2023 03:33 Відповісти
вона сяде за злив наших позицій на півдні
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24.06.2023 03:34 Відповісти
Я в шоці що її досі тримають у Верховній Раді
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24.06.2023 03:38 Відповісти
випускниця танцювального факультету Трускавця щось загралася
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24.06.2023 03:39 Відповісти
можна вивезти Безуглу з дєрєвні, але дєрєвню з Безуглої - ніяк
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24.06.2023 03:41 Відповісти
коли ми переможемо - вона піде під суд !
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24.06.2023 03:43 Відповісти
це просто дніще а не депутатка
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24.06.2023 03:44 Відповісти
нахер нам треба такі у Парламенті?
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24.06.2023 03:45 Відповісти
В Україні залишиться хтось один, або Безугла, або я, жити з ідіотами немає бажання
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25.06.2023 12:33 Відповісти
люди нашо ви за ОЦЕ голосували?
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25.06.2023 12:44 Відповісти
треба вводити психічний тест перед видачею мандату депутата
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25.06.2023 12:46 Відповісти
Чому президент ігнорує підривну діяльність своїх депутатів?
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25.06.2023 12:48 Відповісти
її в дитинстві качеля не била по голові?
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25.06.2023 12:51 Відповісти
сором і ганьба ця панянка
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25.06.2023 12:54 Відповісти
сподіваюсь після виборів її не побачити
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25.06.2023 12:55 Відповісти
самка пєтуха
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25.06.2023 12:57 Відповісти
клінічна ідіотія на лице
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25.06.2023 12:58 Відповісти
Давайте розберемось. Вона що спеціаліст у безпеці чи обороні? Ні. Так навіщо її цитувати по цим питанням? Бо її хтось запхнув у відповідний комітет? Дурня!
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25.06.2023 13:01 Відповісти
Вона в десятці найтупіших депутатів, це факт
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25.06.2023 13:02 Відповісти
Тільки СБУ почало гарно працювати, вилізло патякати
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25.06.2023 13:04 Відповісти
Як зрозуміти що Безугла бреше? Коли вона бреше у неї рот шевелиться
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25.06.2023 13:06 Відповісти
дайте їй заспокійливе
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25.06.2023 13:09 Відповісти
Тут пишуть дати їй ліки від голови, але я думаю краще проносне
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25.06.2023 13:10 Відповісти
Треба перевірити саму Безуглу, на кого працює
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25.06.2023 13:12 Відповісти
вона просто кончена фу
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25.06.2023 13:13 Відповісти
 
 