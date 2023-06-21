На Закарпатті штучний інтелект CheckEye© виявлятиме людей з ознаками діабетичної ретинопатії

Медичний стартап CheckEye (ЧЕКАЙ) впроваджує в Закарпатьскій області скринінг діабетичної ретинопатії за допомогою штучного інтелекту. Він сприятиме ендокринологам та сімейним лікарям у виявленні діабетичної ретинопатії на ранніх стадіях.

Завдяки співпраці українського медичного ІТ стартапу CheckEye та приватного медичного центру "Закарпатська Ендоклініка" у центрі встановлено фундус-камеру та з 19 червня відкрито попередній запис на скринінг. Далі розпочинається програма масового скринінгу пацієнтів з діабетом.

У людей, направлених на скринінг сімейними лікарями, виявлятимуть ранні ознаки діабетичної ретинопатії – ускладнення діабету, що за даними ВОЗ є ключовою причиною втрати зору у працездатному віці.

Для здійснення скринінгу необхідно виконати фото очного дна пацієнта за допомогою стандартного офтальмологічного пристрою – фундус-камери. Зображення передається в "хмару" та аналізується штучним інтелектом.

Результат готовий за 30 секунд і визначає, чи пацієнт потребує консультації офтальмолога для негайного або планового лікування. Таким чином, хмарний сервіс CheckEye здійснюватиме "просіювання" людей, виявляючи тих, хто потребує спеціалізованої медичної допомоги. Це зберігає час кваліфікованих офтальмологів, швидко та точно забезпечуючи попередній аналіз стану пацієнта. Розвиток діабетичної ретинопатії корелює з іншими важкими ускладненнями діабету, тож ендокринологи також будуть здійснювати поглиблене обстеження всіх пацієнтів з позитивними результатами скринінгу.

Кирило Гончарук, член правління Української діабетичної федерації, керівник та засновник CheckEye: "Сьогодні ШІ дає можливість зробити значний крок до превентивної медицини, виявляючи ознаки захворювання на ранніх стадіях та збільшуючи охоплення скринінгових програм. Також ШІ надаватиме потужну підтримку лікарям. Ми дякуємо лідерам думок в охороні здоровʼя Закарпаття за відкритість до використання нових технологій з метою захисту здоровʼя громадян".

Ольга Олексик, завідувачка відділенням ендокринології ЗОКЛ ім. А. Новака, обласний ендокринолог – експерт ДОЗ, кандидатка медичних наук, генеральний директор і провідний спеціаліст приватного медичного центру "Закарпатська Ендоклініка" зазначила: "Ми прагнемо розвивати в Закарпатті сучасні формати скринінгу з метою збереження здоровʼя пацієнтів з діабетом. Відомо, що фактори війни сприяють маніфестації цукрового діабету другого типу, перешкоджають контролю над захворюванням та його декомпенсації, призводять до виникнення важких ускладнень. Діабетична ретинопатія – одне з найпоширеніших з ускладнень діабету, що часто призводить до повної втрати зору. Завдяки впровадженню скринінгу пацієнти з діабетичною ретинопатією зможуть вчасно дізнатися про свій стан, отримати відповідне лікування та уникнути передчасного розвитку сліпоти".

За перші 3 місяці проекту планується просканувати декілька тисяч пацієнтів. За статистичними даними до 30% з них можуть вперше дізнатися про наявність діабетичної ретинопатії та вчасно звернутися до лікарів.