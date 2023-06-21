Латвія передасть Україні весь свій флот вертольотів, - прем’єр Каріньш

Латвія вже надала Україні лише військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер", і готується завершити передачу усіх своїх вертольотів.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у "Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії", тому, на тлі нарощування Росією військ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року було прийнято рішення про відправку ПЗРК "Стінгер" до України.

Після отримання згоди з боку США на поставку цієї американської зброї "Стінгери" "прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану".

"Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% - лише на військові потреби. Отже, усі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери - останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд - ми відправляємо в Україну", - повідомив Каріньш.

Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники. Поруч з цим, як уряд, так і громадянське суспільство надають швидку та ефективну гуманітарну та фінансово допомогу Україні.

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