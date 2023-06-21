Латвія передасть Україні весь свій флот вертольотів, - прем’єр Каріньш
Латвія вже надала Україні лише військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер", і готується завершити передачу усіх своїх вертольотів.
Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, у "Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії", тому, на тлі нарощування Росією військ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року було прийнято рішення про відправку ПЗРК "Стінгер" до України.
Після отримання згоди з боку США на поставку цієї американської зброї "Стінгери" "прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану".
"Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% - лише на військові потреби. Отже, усі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери - останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд - ми відправляємо в Україну", - повідомив Каріньш.
Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники. Поруч з цим, як уряд, так і громадянське суспільство надають швидку та ефективну гуманітарну та фінансово допомогу Україні.
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Нічого, що народ щомісяця віддає 30% свого прибутку, а потім ще й 20% зверху при покупці всього-на-світі, ЗЕшоблі в кишеньку?
Давайте оці гроші які держава автоматично списує, будуть йти на армію і оборонку. А на асфальт і на утримання армії товстосраких клерків хай влада звертається до народу по донати?
Відчуваєте різницю?
Дякую
ганьба зеленим крадіям, зрадникам, хабарникам та мерзотникам!!!
А латвійцям велика подяка. Маленька нація з великим серцем.
PALDIES!!!
p.s. Вже завтра, Кравець на вертольоті літала на роботу...
ганьба заокеанському поплічнику х**ла.
у відповідь на путінські перформанси у Білорусі.
Ось і різниця. Tі що кричать США те не дали, ЕС те не дали, закрийте пельку, і подивіться в зеркало. 30 років вибирали людей які нищили армію, нищили ВПК, розікрали країну, а тепер найголосніше кричать що Захід Україні щось винен. Дякуйт що є такі країні, включаючи Латвію, які незвачаючи на корупцію, і мародерство украіньскої влади, помагають.