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Латвія передасть Україні весь свій флот вертольотів, - прем’єр Каріньш

латвія,вертоліт

Латвія вже надала Україні лише військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер", і готується завершити передачу усіх своїх вертольотів.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у "Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії", тому, на тлі нарощування Росією військ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року було прийнято рішення про відправку ПЗРК "Стінгер" до України.

Після отримання згоди з боку США на поставку цієї американської зброї "Стінгери" "прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану".

"Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% - лише на військові потреби. Отже, усі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери - останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд - ми відправляємо в Україну", - повідомив Каріньш.

Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники. Поруч з цим, як уряд, так і громадянське суспільство надають швидку та ефективну гуманітарну та фінансово допомогу Україні.

Також читайте: Латвія виділила Україні 200 тис. євро на ліквідацію наслідків підриву Каховської греблі

Автор: 

Латвія (1353) вертоліт (879) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Топ коментарі
+109
.... просто нема слів, щоб виразити подяку !!!!!
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21.06.2023 15:26
+73
Ось як виглядають справжні друзі!!!
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21.06.2023 15:30
+71
Які маленькі.. а які молодці..
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21.06.2023 15:27
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.... просто нема слів, щоб виразити подяку !!!!!
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21.06.2023 15:26 Відповісти
міне соромно перед ними. Бо доки вони останнє віддають, у нас де-хто хоче останнє урвати та вкрасти.
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21.06.2023 16:11 Відповісти
Люди останнє віддають із почуття солідарності і щоб совок до них не повернувся , а у нас і досі мільйони на ковбасу по 2.20 моляться і скотів до влади обирають ((
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21.06.2023 17:40 Відповісти
Які маленькі.. а які молодці..
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21.06.2023 15:27 Відповісти
главное - не размер.
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21.06.2023 23:17 Відповісти
Велике щире Дякуємо ЛАТВІЯ! Наразі США пора почати передавати Україні Apache
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21.06.2023 15:28 Відповісти
Маленька нація з великим серцем.
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21.06.2023 15:29 Відповісти
Ось як виглядають справжні друзі!!!
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21.06.2023 15:30 Відповісти
...а Zеленський передасть свою особисту бібліотеку до бібліотеки Конгреса США, бо він вже обидві книжки розмалював
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21.06.2023 15:31 Відповісти
...розмалюваф
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21.06.2023 15:34 Відповісти
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21.06.2023 15:45 Відповісти
Мабуть, це багатотомник цитат Зеленського: 1...2...3~місяць війни. Надіюсь, ним камін розпалять.
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21.06.2023 16:50 Відповісти
вау!!!
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21.06.2023 15:31 Відповісти
McDonnell Douglas AH-64 Apache
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21.06.2023 15:32 Відповісти
Блін,аж до сліз...Дякуємо вам, браття!
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21.06.2023 15:32 Відповісти
Численность Латвии = 1,8 млн чел. Нефти и газа нет. И делает такие подарки. Неужели зе-шваль, не могла до войны обратится к народу, и предложить сообща собрать деньги на современные боевые вертолеты, которые можно было бы официально купить.
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21.06.2023 15:34 Відповісти
Нормально ви так придумали)))
Нічого, що народ щомісяця віддає 30% свого прибутку, а потім ще й 20% зверху при покупці всього-на-світі, ЗЕшоблі в кишеньку?
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21.06.2023 15:40 Відповісти
Эти цифры что вы назвали, так же идут на разные госрасходы. Согласен что есть коррупция благодаря чему они могли неэффективно расходоваться.
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21.06.2023 15:45 Відповісти
У мене до вас є зустрічна пропозиція.
Давайте оці гроші які держава автоматично списує, будуть йти на армію і оборонку. А на асфальт і на утримання армії товстосраких клерків хай влада звертається до народу по донати?
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21.06.2023 16:06 Відповісти
Станислав, я не оспариваю ваши слова, и предложил свой вариант как крайнюю вынужденную меру.
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21.06.2023 16:12 Відповісти
До війни в планах попереднього міністра оборони, було скоротити 2 ескадрильї літаків, до 2024р. Народ і без закликів Зе, скидається на армію
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21.06.2023 16:53 Відповісти
.. зато цей міністр оборони СКОРОТИВ !! одну ескадрілью....у 2021 році. Крім того... з 2020 до початку війни звільнилась велика кількість підготовлених військових пілотів. Слава Богу.. більшість повернулась... А не почнись війна у лютому 2022...то зараз би і нікого було б у літаки садити.
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22.06.2023 00:17 Відповісти
даже если ты и прав то сейчас. твои посты выглядят тупо провокацией Если бы у бабушки были бы яйца ну и так далее Надо исходить из того что имеем сейчас и победить сначала в войне а потом разбираться кто прав был а кто нет А ты гаденыш пытаешься раздрай внести в суспільство Тобто якщо шукати шваль то ти вона і є
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21.06.2023 15:40 Відповісти
Сам ты шваль. Еще можно добавить, что если бы шапито-95, не болтало в прессе 6 мес, о будущем наступлении, военным на Юге, сейчас было бы проще. Такие вещи в тишине готовятся, но шапито-95, до сих по на арене цирка.
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21.06.2023 15:43 Відповісти
ніколи не закрадалась думка що є купа різніх причин на те щоб таки "болтало" в пресі? від дезінформації і тотального заплутування противника контраверсійними тезами, до тиску на західних партнерів
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21.06.2023 16:14 Відповісти
То есть, шапито-95, пыталось запутать противника, сообщая, что будет наступать на Юге, чтоб перерезать сухопутный путь в крым. И теперь, это же шапито, жалуется, что наступать сложно, противник там все заминировал. Дезинформация удалась?
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21.06.2023 16:28 Відповісти
те саме ми ві чули про Херсон і де він зараз? я вважаю що за вашими словами не стоїть нічого крім упередженості та непоінформованості, а за таких обставин робити висновки мало того що марно так ще і шкідливо, будемо про це говорити через кілька місяців / років.
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21.06.2023 18:45 Відповісти
Жодна адекватна людина не довірить зе-швалі гроші та закупівлю будь-чого, бо тупо вкрадуть. Скидатися можна лише безпосередньо бійцям та підрозділам в яких служать родичі та знайомі і є гарантія, що гроші підуть за призначенням, а не в кишені чиновникам, на утримання фондів і т.п.
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21.06.2023 15:44 Відповісти
Якби меньше крали то і до народа не треба було би звертатися.
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21.06.2023 16:16 Відповісти
Поправочка -Латвійці.
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21.06.2023 15:43 Відповісти
Так кто с нами одиннарот???Спасибо и низкий поклон вам за помощь вы может и маленькая страна, но в ней живет великий народ и вы это подтвердили своими поступками
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21.06.2023 15:37 Відповісти
Чого ви придовбалися з цим савєцкім "малєнькая страна"? Головне не розмір!
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21.06.2023 15:41 Відповісти
Страны Балтии как никто другой понимают что их судьба зависит только от победы Украины.
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21.06.2023 15:39 Відповісти
Українці ніколи не забудуть, щіро дякуємо Вам
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21.06.2023 15:41 Відповісти
Латвійці відривають 1% свого бюджету на наші потреби, а наш зелений непотріб розкрадає на десятки відсотків українського бюджету!
Відчуваєте різницю?
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21.06.2023 15:42 Відповісти
невелика країна з величезним серцем
Дякую
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21.06.2023 15:44 Відповісти
Було б краще якби передали гвинтокрили або гелікоптери.
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21.06.2023 15:46 Відповісти
А весь їх флот на разі, це 4 американських гвинтокрила Black Hawk
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21.06.2023 15:56 Відповісти
В составе ВВС Латвии четыре Ми-17 и два Ми-2.
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21.06.2023 15:56 Відповісти
Ще 4 uh-60
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21.06.2023 16:20 Відповісти
Ніт , 4 Black Hawk наразі)
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21.06.2023 16:25 Відповісти
Неважно сколько вертолетов Латвия имеет , они последние отдают . А вот "герой Украины Богуслаев приказал открутить винты и спрятать ,чтобы вертолет непопал в ВСУ."
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21.06.2023 19:02 Відповісти
Paldies tevi, Latvija!
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21.06.2023 15:57 Відповісти
ņemiet par labu nāvi okupantiem !
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21.06.2023 16:22 Відповісти
латиши прекрасно усвідомлюють рівень небезпеки, яка походить від рашки, тому що вони прекрасно пам'ятають, як там було, під рашистською окупацією та що робили совєтскіе з "націоналістами" всіх національностей...
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21.06.2023 16:03 Відповісти
Націоналісти усіх країн, єднайтеся проти засрашки!
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21.06.2023 16:13 Відповісти
І порівняйте те з тим що робе зелена шобла під час війни. І ще цікаво ,скільки з цих гелікоптерів яйцекрад по документах проведе не як подаровані , а як куплені ? Не вірите що це можливо? А зроблять як з зимовою формою , яку нам союзники зшили і передали сотні тисяч комплектів, а яйцекрад з маляршами таржественна заявили що міністерство яєчної промисловості - ЗАКУПИЛО і забезпечило армію на 100% і ще й в запасі є( а люди , кому не вистачило то за свої гроші купували).
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21.06.2023 16:14 Відповісти
Дякуємо дружня країна! Це дуже мужнє рішення ! маючи таку маленьку країну та кількість населення! Браво!!! ✊

ганьба зеленим крадіям, зрадникам, хабарникам та мерзотникам!!!
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21.06.2023 16:26 Відповісти
Після перемоги потрібно буде кожну корумповану чиновницьку потвору, що наживалася на військових витратах, дістати де б у світі ці негідники не поховалися. Посадити їх у спеціальних тюрмах на довічне їз конфіскацією усього майна, щоб до кінця своїх днів працювали за хавку. Інакше України не буде!
А латвійцям велика подяка. Маленька нація з великим серцем.

PALDIES!!!
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21.06.2023 16:27 Відповісти
PALDIES DRAUGI !!!
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21.06.2023 16:30 Відповісти
не на часі - не разганяте отута тута...
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21.06.2023 16:33 Відповісти
Справжні праведники. Самі небагаті, а щедро допомагають.
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21.06.2023 16:44 Відповісти
Вiйна показала хто у нас справжнi друзi.
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21.06.2023 16:51 Відповісти
Молодці!
p.s. Вже завтра, Кравець на вертольоті літала на роботу...
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21.06.2023 16:56 Відповісти
Так має поступити вся Європа!
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21.06.2023 16:58 Відповісти
Це як в Біблії,Латвія надала зброї найбільше зі всіх країн,ви звичайно скажете ну нє,США,Німечина та Великобританія дала набагато більше,ні Латвія надала зброї більше чим усі вони разом взяті тому що вона віддала все що в неї є...Слава Латвії!!!!
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21.06.2023 17:04 Відповісти
Дякуємо! 🇱🇻
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21.06.2023 17:31 Відповісти
Латышам огромное спасибо!друзья познаются в беде!
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21.06.2023 17:34 Відповісти
Цікаво, а куди держкомпанії по закупці зброї відправили кошти. Майте те чого у вас від роду небуло - люди останне віддають. Суки зелені з вашим ************.
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21.06.2023 17:35 Відповісти
Сомневаюсь, только что купилi Блах Хав, старый да.
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21.06.2023 18:00 Відповісти
Ті мі-8 як гівно мамонта, тому і віддають. Їм потрібні апаччі, оце ******** військовий гелікоптер. От, до речі, сого ми вперлись у ті ф-16? Гам би апаччі більш підійшли для наступу. Але латвійцям величезна подяка. І за шпроти теж - найсмачніші їхні
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21.06.2023 18:10 Відповісти
Поверьте, в Латвии ватных шариков больше, чем в Украине, да и среди латышей тоже. Я могу анекдоты из жизни рассказывать, сижу и пью, два за Украину, один против, разговор про Байрактар, потом можно было пожертвовать Байрактару за Украину, тот кто за Украину держит телефон принадлежащий тому кто против Украины . Говорим ему пожертвовать Барактару, он говорит, что согласен. Берет и звонит,звонок стоит около 4 евро.Но только потом понял,что это для Украины.Он страшно матерился после этого,а мы смеялись.
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21.06.2023 18:11 Відповісти
Mums bij kas līdzīgs, bet stāsts bij par ūdens droniem, vai kas tamlīdzīgs! Arī džeks kuršs topī par ***** prasijis kautkam linku un viņam atsūtija linku, kur ziedot tiem ūdens droniem! Šis gāāndrīz bija samaksājis, līdz viņa tizlā smadzene tomēr saprata, ka viņu cenšas apčakarēt!
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21.07.2023 15:18 Відповісти
its so sad that only armenians sit in the ass of putin
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21.06.2023 19:02 Відповісти
Стингери в руках ваших курсантов приостановили договорняк.
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21.06.2023 19:16 Відповісти
Це справжні друзі!!!
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21.06.2023 19:20 Відповісти
До сліз
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21.06.2023 19:39 Відповісти
Щира подяка латишам. ❤️

ганьба заокеанському поплічнику х**ла.
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21.06.2023 20:08 Відповісти
Дякуємо, Латвіе!
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21.06.2023 21:05 Відповісти
Латвія може розмістити на своїй території певну тактичну зброю -
у відповідь на путінські перформанси у Білорусі.
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21.06.2023 21:21 Відповісти
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21.06.2023 22:11 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі!
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21.06.2023 22:21 Відповісти
Дякую брати
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21.06.2023 22:28 Відповісти
В шоці якщо чесно. Добре що в України є такі друзі
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21.06.2023 22:52 Відповісти
В Україні 9 мільярдів гривень виділили на закупівлю зброї держкорпораціям, і ні зброї ні грошей. Судяться.

Ось і різниця. Tі що кричать США те не дали, ЕС те не дали, закрийте пельку, і подивіться в зеркало. 30 років вибирали людей які нищили армію, нищили ВПК, розікрали країну, а тепер найголосніше кричать що Захід Україні щось винен. Дякуйт що є такі країні, включаючи Латвію, які незвачаючи на корупцію, і мародерство украіньскої влади, помагають.
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22.06.2023 01:59 Відповісти
Спасибо Латвия!
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22.06.2023 07:18 Відповісти
 
 