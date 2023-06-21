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Новини Війна
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На окупованій Донеччині легалізували "концтабори", - Андрющенко

війна

На окупованій території Донеччини видали "розпорядження" про створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої "ДНР" або Росії.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Концтабори в Донецькій області. Тепер - офіційно. Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої днр або росії", - зазначив він.

За словами Андрющенка, окремо варто звернути увагу на "реадмісію, тому, що "у випадку "днр" ніяка реадмісія неможлива в принципі. Ніколи та нікому. Це означає довічне утримання в таборі".

"У підсумку - банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно)", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі росіяни почали розстрілювати безпритульних собак, - Андрющенко

На окупованій Донеччині легалізували концтабори, - Андрющенко 01
На окупованій Донеччині легалізували концтабори, - Андрющенко 02

Автор: 

концтабір (32) окупація (6719) Донецька область (8603) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+11
Концтабори у расіюшки завжди виходили найкраще. Навіть німці вчилися...
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21.06.2023 16:21
+7
Як це "нагадують"? РоССіяни у більшості Є НАЦИСТАМИ, і стали ними не вчора!!!
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21.06.2023 16:34
+5
@обані кацапи! Рашистські виродки, невже у школах на раші не вчать історію, принаймі події Другої Світової? Рашистам раджу дуже уважно вивчити історію гітлерівської Німеччини та наслідки. На тому світі вам згодиться. Слава ЗСУ!
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21.06.2023 16:20
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@обані кацапи! Рашистські виродки, невже у школах на раші не вчать історію, принаймі події Другої Світової? Рашистам раджу дуже уважно вивчити історію гітлерівської Німеччини та наслідки. На тому світі вам згодиться. Слава ЗСУ!
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21.06.2023 16:20 Відповісти
Та що ми тут собі гадаємо, бо це для них "ІНШЕ"! Вони ж вважають себе "богообраною" нацією, як німецькі нацисти під час 2-ї світової!!!
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21.06.2023 16:32 Відповісти
Концтабори у расіюшки завжди виходили найкраще. Навіть німці вчилися...
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21.06.2023 16:21 Відповісти
А велика рогата худоба буде пастися далі??
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21.06.2023 16:25 Відповісти
Ні, рашисти не велика рогата, чи якась інакша худоба, вони навіть не тварини, а сутність зла, хоча самі себе вони вважають чимось "величним" з "особливим призначенням" ну як німецькі нацисти під час 2-ї світової війни!
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21.06.2023 16:38 Відповісти
Вони все більше нагадують нацистів. Європейці повинні розуміти, що те саме може бути і з ними.
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21.06.2023 16:25 Відповісти
Як це "нагадують"? РоССіяни у більшості Є НАЦИСТАМИ, і стали ними не вчора!!!
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21.06.2023 16:34 Відповісти
Росіяни і є нацисти.
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21.06.2023 16:27 Відповісти
З огляду на те, що згідно заяв рашистів вони почали війну щоб "запобігти війні", а свобода для них "рабство", слід взагалі очікувати що фільтраційні або концентраційні табори вони назвуть "місцями виправлення", або "базами відпочинку" як подібне зробив Китай для "перевиховання" мусульман на комуністів для 10 млн уйгурів!!! Тож роССійський нацизм крокує по повній, не відволікаючись на якісь незрозумілі для нього речі типу гуманізм, міжнародне право та людські права й свободи!!!
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21.06.2023 16:30 Відповісти
 
 