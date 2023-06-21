На окупованій Донеччині легалізували "концтабори", - Андрющенко

На окупованій території Донеччини видали "розпорядження" про створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої "ДНР" або Росії.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Концтабори в Донецькій області. Тепер - офіційно. Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої днр або росії", - зазначив він.

За словами Андрющенка, окремо варто звернути увагу на "реадмісію, тому, що "у випадку "днр" ніяка реадмісія неможлива в принципі. Ніколи та нікому. Це означає довічне утримання в таборі".

"У підсумку - банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно)", - додав він.

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