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Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти РФ
Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє головування Швеції в Раді ЄС.
"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам", - йдеться в повідомленні.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає угоду щодо 11-го пакету санкцій.
"Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари", - зазначила вона.
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піндец котенку був би....