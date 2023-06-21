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Новини Санкції проти Росії
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Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти РФ

путін,санкції

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє головування Швеції в Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам", - йдеться в повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає угоду щодо 11-го пакету санкцій.

"Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари", - зазначила вона.

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Автор: 

санкції (11900) Євросоюз (13484) фон дер Ляєн Урсула (779)


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Топ коментарі
+5
Глибоко шановні Посли ЄС! Будь ласка, не забувайте про ядерну тематику! Запорізька АЕС, розміщення тактичного ядерного озброєння в бульбостані, якість незрозумілі рухи на курській аес! Раші на світ пофігу, але світу не має бути по барабану на ці події та наслідки. Є купа міжнародних договорів, комюніке та інших документів на цю тематику, МАГАТЕ не спроможне, тому Ви, будь ласка, реально та невідкладно затисність на світовому рівні яйця @уйлу та його рейху з цих питань. Слава Україні!
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21.06.2023 16:36
+5
11-й пакет це дуже добре, проте все одно кацапи будуть відкривати все нові і нові прокладки для обходу санкцій. Потрібно ще запровадити заборону на експорт та особливо на реекспорт у лаптєстан чипів, електроніки, тепловізорів, інших товарів, які кацапи використовують для виробництва своїх ракет та іншої зброї.
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21.06.2023 17:26
+3
ну от можут же , а як все це через оонь?
піндец котенку був би....
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21.06.2023 16:27
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дуже хочеться в це вірити..., вже потрібно вводити санкції про тих, хто допомагає рашкє обходити санкції й при цьому почувають себе добре та впевнено...
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21.06.2023 16:26 Відповісти
якщо на всіх накладати санкції, то вони самі потонуть в своїх санкціях, скоріше за паРашу.
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21.06.2023 16:53 Відповісти
ну от можут же , а як все це через оонь?
піндец котенку був би....
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21.06.2023 16:27 Відповісти
На сьогодні, всі ефективні санкції могли б покласти всю болотію в чорний пакет.
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21.06.2023 16:33 Відповісти
Глибоко шановні Посли ЄС! Будь ласка, не забувайте про ядерну тематику! Запорізька АЕС, розміщення тактичного ядерного озброєння в бульбостані, якість незрозумілі рухи на курській аес! Раші на світ пофігу, але світу не має бути по барабану на ці події та наслідки. Є купа міжнародних договорів, комюніке та інших документів на цю тематику, МАГАТЕ не спроможне, тому Ви, будь ласка, реально та невідкладно затисність на світовому рівні яйця @уйлу та його рейху з цих питань. Слава Україні!
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21.06.2023 16:36 Відповісти
Зеленский о приоритетах: мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда не сможем строить дороги

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21.06.2023 16:41 Відповісти
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21.06.2023 16:52 Відповісти
11-й пакет це дуже добре, проте все одно кацапи будуть відкривати все нові і нові прокладки для обходу санкцій. Потрібно ще запровадити заборону на експорт та особливо на реекспорт у лаптєстан чипів, електроніки, тепловізорів, інших товарів, які кацапи використовують для виробництва своїх ракет та іншої зброї.
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21.06.2023 17:26 Відповісти
Не удивлюсь если снова какая то туфта.
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21.06.2023 22:11 Відповісти
Поки що статки расіі збільшелися на 20 млд в поточному році
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21.10.2023 19:39 Відповісти
Туди треба Гретту Тумблер запхати , пускай покаже на що здатна На повітряни кулі сісти на ЗАЕС ну як варіант
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21.10.2023 19:43 Відповісти
 
 