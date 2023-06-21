Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти РФ

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє головування Швеції в Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам", - йдеться в повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає угоду щодо 11-го пакету санкцій.

"Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари", - зазначила вона.

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