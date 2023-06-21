УКР
Комітет Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію щодо надання ATACMS Україні

atacms

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена щодо негайного надання Україні ракет ATACMS.

Засідання комітету відбулося в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України. ATACMS мають радіус дії до 190 миль (більше 300 км – ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", - заявив у цьому зв’язку голова Комітету конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Старший член Комітету від Демократичної партії конгресмен Грегорі Мікс, зі свого боку, зазначив, що цей крок наблизить перемогу України над агресором та встановлення миру.

"У той час, як Україна продовжує свій контрнаступ, щоб звільнити власні території, Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками повинні розглянути всі шляхи для того, аби допомогти Україні перемогти", - підкреслив представник Демократичної партії.

Топ коментарі
+23
Дякуємо, та очікуємо! God bless America!
21.06.2023 19:44
21.06.2023 19:44 Відповісти
+22
Пипець кацапам та їхнім базам в АРК.!
21.06.2023 19:37
21.06.2023 19:37 Відповісти
+15
За допомогою доброго слова і ATACMS можна досягти більшого, ніж тільки добрим словом.
21.06.2023 20:33
21.06.2023 20:33 Відповісти
Пипець кацапам та їхнім базам в АРК.!
21.06.2023 19:37
21.06.2023 19:37 Відповісти
Кацапы АТАС...
21.06.2023 23:19
21.06.2023 23:19 Відповісти
Скільки ставиш?
21.06.2023 21:07
21.06.2023 21:07 Відповісти
777 не дадут!
Экскалибур не дадут!
Химарс не дадут!
Страйкер не дадут!
Брэдли не дадут!
Сторм Шадоу не дадут!

ты здесь: ATACMS не дадут!
22.06.2023 00:02
22.06.2023 00:02 Відповісти
Дякуємо, та очікуємо! God bless America!
21.06.2023 19:44
21.06.2023 19:44 Відповісти
Гойда!!!
21.06.2023 19:46
21.06.2023 19:46 Відповісти
якщо нададуть, а це буде вже ініціатива республіканців, то кацапи вже перестануть дрочити на Трампа. )
21.06.2023 19:47
21.06.2023 19:47 Відповісти
Трампа це не всі республіканці. Це невелика купка маргіналів в партії.
21.06.2023 19:55
21.06.2023 19:55 Відповісти
та це зрозуміло. хоча не розумію чого кацапи так дрочать на того Трампа. Трамп любить багато патякати для піару (він же шоу мен), але як до справ дійде, то він з кацапами церемонитись не буде. кацапам може навіть було би ще гірше якби Трамп був би при владі. про це промовисто свідчить той факт як вони в Сирії спалили цілу колону вагнерів.
21.06.2023 20:37
21.06.2023 20:37 Відповісти
Кацап любит, когда ему срут в уши, вот и все.
22.06.2023 00:03
22.06.2023 00:03 Відповісти
Та на кого ж ще?!

21.06.2023 19:56
21.06.2023 19:56 Відповісти
???
А ленд-ліз - чия ініціатива, не підкажете ?
21.06.2023 20:53
21.06.2023 20:53 Відповісти
якщо не помиляюсь, то республіканців.
21.06.2023 21:02
21.06.2023 21:02 Відповісти
Швиденько, за законом про ленд-ліз, та не кажіть що по Мордору не можна вдарити)
21.06.2023 19:54
21.06.2023 19:54 Відповісти
Ню-ню, ленд-ліз номер 2 ?

співучасник агресії і поплічник х**ла від самого початку "виконання обов'язків" харкає на закони і на конгрес.

Як почало зі скасування санкцій щодо ПП2, хоча це було прийнято конгресом і підписано Трампом, так і продовжує.

Домовленостей дотримується чітко: гарно його х**ло притисло.
21.06.2023 19:55
21.06.2023 19:55 Відповісти
Це ж тільки комітет
21.06.2023 20:01
21.06.2023 20:01 Відповісти
До мавзолєя членіна долетить?
21.06.2023 20:11
21.06.2023 20:11 Відповісти
Вертолет ВВС Венгрии с тремя военными разбился в Хорватии
21.06.2023 20:16
21.06.2023 20:16 Відповісти
Нарешті...!
Слава США...!!!
21.06.2023 20:24
21.06.2023 20:24 Відповісти
Що нарешті ? За що слава ?

Ракети вже доставлено ?

Дебілки-недоумки: скачуть, радіють, дякують за щось.

Не кажи гоп, поки не перескочиш (с)

От коли ракети будуть в Україні, тоді вже горлатимете осанну.
21.06.2023 20:35
21.06.2023 20:35 Відповісти
Коли ракети будуть в Україні, будемо вже "горлати осанну" ЗСУ, яка ними буде користуватись.
21.06.2023 21:08
21.06.2023 21:08 Відповісти
От коли козачок (с) поставить, тоді поговоримо.
21.06.2023 21:24
21.06.2023 21:24 Відповісти
Бидон ,не тяни резину
21.06.2023 20:32
21.06.2023 20:32 Відповісти
За допомогою доброго слова і ATACMS можна досягти більшого, ніж тільки добрим словом.
21.06.2023 20:33
21.06.2023 20:33 Відповісти
Час вже казати про Тамагавки. Рашистський режим московії треба знищувати під корень.
21.06.2023 20:52
21.06.2023 20:52 Відповісти
Давайте так, до конца финансового года (1 октября 2023) -

остается почти 3 месяца, нашли потерянные 6млрд которые надо потратить до 1 октября,

еще 3 месяца будет действовать лендлиз, обе партии в Конгрессе ЗА - АТАКАМс.

В общем есть все предпосылки, чтобы поставить,

остается дело за администрацией, и одним человеком.

Если не поставят - значит, у когото есть "поводок" в деле по буризме.

Еще посмотрим, что будет на саммите НАТО - в 2008 году, когда республиканец был в администрации, то США были ЗА Украину в НАТО.
21.06.2023 21:04
21.06.2023 21:04 Відповісти
Шість мілліардів то попередня програма, це додаткові М777, Хімарси, Бредлі і т. п.

ATACAMS, Patriot це вже буде йти/йшло по іншим програмам.
21.06.2023 21:11
21.06.2023 21:11 Відповісти
А що за інші програми?

Бюджет виділений один до 1 жовтня 2023, те що Арестович каже "халява", треба брати, а лендліз не потрібен

Так от в бюджеті було 3-4 млрд до кінця, заараз буде 6 млрд - і не факт, що всі використають

додаткової техніки не буде.

Будуть "расходники, боэприпассы", та можливо заміна знищеної техніки, як з брєдлі сказали, що дадуть ще 15 замість знищенних-пошкодженних, щоб в сумі було 50 шт, як раніше

13 июня

https://ru.krymr.com/a/news-pentagon-novyy-paket-pomoshchi-ukraine-325-millionov-dollarov/32457945.html

15 боевых машин пехоты Bradley;10 бронетранспортеров Stryker;

пакет войдут бронемашины Страйкер и Брэдли, которые смогут заменить технику, поврежденную или уничтоженную в ходе украинских контрнаступательных действий.

И вот там где не пакеты, а помощь союзникам (можна сравнить с лендлизом, от которого отказались)

https://zn.ua/europe/ssha-prodadut-hretsii-300-bmp-za-300-millionov-dollarov-smi.html

Для Греции 300 Брэдли за 300 млн

Для Украины 50 Брэдли, и сопутствующее оборудование за 2млрд

в 6 раз меньше и в 7 раз дороже

Может проще было взять лендлиз, и на 300 млн, взять 300 Брэдли, вместо "халявы"
21.06.2023 21:53
21.06.2023 21:53 Відповісти
ничего не будет на саммите. хорошего
21.06.2023 22:26
21.06.2023 22:26 Відповісти
Они сами себя скоро начнут уничтожать. Главное не мешать Путину (а может и помочь) убрать притязания на трон Патрушева и Шойгу, а там и до путинской капитуляции недалеко.
21.06.2023 21:06
21.06.2023 21:06 Відповісти
та яо
21.06.2023 22:24
21.06.2023 22:24 Відповісти
God bless America, land that I love!❤️✊🏻
21.06.2023 21:01
21.06.2023 21:01 Відповісти
Горіла дупа московита, палала.
Комітет Палати представників Конгресу США
Підтримав резолюцію щодо надання ATACMS
Тому срака московита палала!
21.06.2023 21:06
21.06.2023 21:06 Відповісти
Наскільки наблизило?! Невже раніше за Ф-16?!!)) Ладно, Абрамсам тут типу мости не підходять..добре, Ф-16 аеродроми не готові...АТАКМС-ам що вже заважає?! Якщо вже керовані авіабомби та Storm Shadow вже надали!!!
21.06.2023 21:20
21.06.2023 21:20 Відповісти
Не торопимся радоваться. Деда Байден сначала должен подписать. Боюсь, что опять будет сопли жевать.
21.06.2023 21:28
21.06.2023 21:28 Відповісти
Чому ви радієте?! це не рішення а всього заклики. Вони спеціально не хочуть давати, нажаль.
21.06.2023 21:43
21.06.2023 21:43 Відповісти
Дед Байден НИХЕРА не даст - он хочет спокойно помереть в своей кроватке.
22.06.2023 00:08
22.06.2023 00:08 Відповісти
22.06.2023 00:35
22.06.2023 00:35 Відповісти
 
 