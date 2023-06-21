Комітет Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію щодо надання ATACMS Україні
Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена щодо негайного надання Україні ракет ATACMS.
Засідання комітету відбулося в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України. ATACMS мають радіус дії до 190 миль (більше 300 км – ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", - заявив у цьому зв’язку голова Комітету конгресмен-республіканець Майкл Маккол.
Старший член Комітету від Демократичної партії конгресмен Грегорі Мікс, зі свого боку, зазначив, що цей крок наблизить перемогу України над агресором та встановлення миру.
"У той час, як Україна продовжує свій контрнаступ, щоб звільнити власні території, Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками повинні розглянути всі шляхи для того, аби допомогти Україні перемогти", - підкреслив представник Демократичної партії.
Экскалибур не дадут!
Химарс не дадут!
Страйкер не дадут!
Брэдли не дадут!
Сторм Шадоу не дадут!
ты здесь: ATACMS не дадут!
А ленд-ліз - чия ініціатива, не підкажете ?
співучасник агресії і поплічник х**ла від самого початку "виконання обов'язків" харкає на закони і на конгрес.
Як почало зі скасування санкцій щодо ПП2, хоча це було прийнято конгресом і підписано Трампом, так і продовжує.
Домовленостей дотримується чітко: гарно його х**ло притисло.
Слава США...!!!
Ракети вже доставлено ?
Дебілки-недоумки: скачуть, радіють, дякують за щось.
Не кажи гоп, поки не перескочиш (с)
От коли ракети будуть в Україні, тоді вже горлатимете осанну.
остается почти 3 месяца, нашли потерянные 6млрд которые надо потратить до 1 октября,
еще 3 месяца будет действовать лендлиз, обе партии в Конгрессе ЗА - АТАКАМс.
В общем есть все предпосылки, чтобы поставить,
остается дело за администрацией, и одним человеком.
Если не поставят - значит, у когото есть "поводок" в деле по буризме.
Еще посмотрим, что будет на саммите НАТО - в 2008 году, когда республиканец был в администрации, то США были ЗА Украину в НАТО.
ATACAMS, Patriot це вже буде йти/йшло по іншим програмам.
Бюджет виділений один до 1 жовтня 2023, те що Арестович каже "халява", треба брати, а лендліз не потрібен
Так от в бюджеті було 3-4 млрд до кінця, заараз буде 6 млрд - і не факт, що всі використають
додаткової техніки не буде.
Будуть "расходники, боэприпассы", та можливо заміна знищеної техніки, як з брєдлі сказали, що дадуть ще 15 замість знищенних-пошкодженних, щоб в сумі було 50 шт, як раніше
13 июня
https://ru.krymr.com/a/news-pentagon-novyy-paket-pomoshchi-ukraine-325-millionov-dollarov/32457945.html
15 боевых машин пехоты Bradley;10 бронетранспортеров Stryker;
пакет войдут бронемашины Страйкер и Брэдли, которые смогут заменить технику, поврежденную или уничтоженную в ходе украинских контрнаступательных действий.
И вот там где не пакеты, а помощь союзникам (можна сравнить с лендлизом, от которого отказались)
https://zn.ua/europe/ssha-prodadut-hretsii-300-bmp-za-300-millionov-dollarov-smi.html
Для Греции 300 Брэдли за 300 млн
Для Украины 50 Брэдли, и сопутствующее оборудование за 2млрд
в 6 раз меньше и в 7 раз дороже
Может проще было взять лендлиз, и на 300 млн, взять 300 Брэдли, вместо "халявы"
Комітет Палати представників Конгресу США
Підтримав резолюцію щодо надання ATACMS
Тому срака московита палала!