Комітет Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію щодо надання ATACMS Україні

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена щодо негайного надання Україні ракет ATACMS.

Засідання комітету відбулося в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України. ATACMS мають радіус дії до 190 миль (більше 300 км – ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", - заявив у цьому зв’язку голова Комітету конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Старший член Комітету від Демократичної партії конгресмен Грегорі Мікс, зі свого боку, зазначив, що цей крок наблизить перемогу України над агресором та встановлення миру.

"У той час, як Україна продовжує свій контрнаступ, щоб звільнити власні території, Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками повинні розглянути всі шляхи для того, аби допомогти Україні перемогти", - підкреслив представник Демократичної партії.

