На правобережжі Херсонщини вода відійшла від трьох тисяч осель, - ОВА

На правобережжі Херсонщини вода відійшла від трьох тисяч осель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На правобережжі Херсонщини вода відійшла від понад 3100 осель. Там одразу розпочинають проводити відновлювальні роботи", - повідомив він.

Як повідомляє голова ХОВА, вибухотехніки обстежують території, фахівці лагодять пошкоджені комунікації, комунальники з рятувальниками прибирають сміття та відкачують воду з затоплених помешкань.

За словами Прокудіна, усі працюють на своїх місцях з ранку до пізнього вечора, аби Херсонщина щонайшвидше відновилася після російського теракту.

