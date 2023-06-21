На правобережжі Херсонщини вода відійшла від трьох тисяч осель, - ОВА
На правобережжі Херсонщини вода відійшла від трьох тисяч осель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На правобережжі Херсонщини вода відійшла від понад 3100 осель. Там одразу розпочинають проводити відновлювальні роботи", - повідомив він.
Як повідомляє голова ХОВА, вибухотехніки обстежують території, фахівці лагодять пошкоджені комунікації, комунальники з рятувальниками прибирають сміття та відкачують воду з затоплених помешкань.
За словами Прокудіна, усі працюють на своїх місцях з ранку до пізнього вечора, аби Херсонщина щонайшвидше відновилася після російського теракту.
