У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу
Вночі 22 червня у місті Києві оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Ценор.НЕТ.
Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що тривога поширювалась на все Лівобережя України та кілька областей на правому березі Дніпра.
Топ коментарі
+7 Amber
показати весь коментар22.06.2023 01:10 Відповісти Посилання
+5 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар22.06.2023 01:25 Відповісти Посилання
+3 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар22.06.2023 01:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ми вас вбиватимемо цілодобово і повсюди , кляті москалі 😡
З окупованого Криву запускають, тварюки!
Ракета надзвукова, тому сирена тільки після вибухів