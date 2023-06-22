УКР
У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу

Вночі 22 червня у місті Києві оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Ценор.НЕТ.

Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що тривога поширювалась на все Лівобережя України та кілька областей на правому березі Дніпра. 

Київ (20025) повітряна тривога (964)
Кремлівський чорт вирішив нас вбивати ночами ,
а ми вас вбиватимемо цілодобово і повсюди , кляті москалі 😡
22.06.2023 01:10 Відповісти
Нажаль, це лише початок - коли добудують заводи з виробництва "шахедів" прилітатиме по нас в рази більше і їх просто не буде чим збивати. А у нас купують барабани, стадіони басейни і т.п., а про решту нехай дбають іноземні партнери та волонтери.
22.06.2023 01:25 Відповісти
на шию намотати цьому ублюдку.
22.06.2023 01:16 Відповісти
а сейчас ботяра куда деваются те шахеды которые летят на Киев?
показати весь коментар
22.06.2023 06:15 Відповісти
Я не моніторю, куди летять летить те, що запускають на Київ, мені цілком вистачило того, що безпілотник через пів країни прилетів по об'єкту біля мого будинку, відтак, будинку в мене більше немає.
показати весь коментар
22.06.2023 12:48 Відповісти
не бреши есть у тебе будинок в кацапии
показати весь коментар
23.06.2023 00:02 Відповісти
В горлянку запхати , щоби і не піскнув , кривавий ублюдок 😡
показати весь коментар
22.06.2023 01:19 Відповісти
Чути вибухи,один за одним - працює ППО!
показати весь коментар
22.06.2023 01:15 Відповісти
у нас не чутно було..
показати весь коментар
22.06.2023 06:16 Відповісти
Кривий Ріг: о 1:00 два потужнійших вибуха а через 3 хвилини тривога ???
показати весь коментар
22.06.2023 01:16 Відповісти
Балістичні ракети "земля-земля".
З окупованого Криву запускають, тварюки!
Ракета надзвукова, тому сирена тільки після вибухів
показати весь коментар
22.06.2023 01:38 Відповісти
корегувальник!
показати весь коментар
22.06.2023 07:33 Відповісти
Кривий Ріг ще 2 потужні вибухи
показати весь коментар
22.06.2023 01:48 Відповісти
 
 