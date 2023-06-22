У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці в Дніпровському районі Києва зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

"Внаслідок вибуху в Дніпровському районі столиці палає 16-поверховий будинок Всіх фахівці працюють на місці. Причини вибуху встановлюють. Наразі двоє людей госпіталізовані", - написав він.

За інформацією КМВА, вибух стався через витік газу.

"За попередньою інформацією — зруйновано 4 квартири. 1 потерпілий, 1 врятований. Пошук людей продовжується", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом він повідомив про 2 травмованих та 18 врятованих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У будинку в Бучі вибухнув балон з газом. Постраждав господар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
















