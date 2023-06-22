УКР
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці в Дніпровському районі Києва зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

"Внаслідок вибуху в Дніпровському районі столиці палає 16-поверховий будинок Всіх фахівці працюють на місці. Причини вибуху встановлюють. Наразі двоє людей госпіталізовані", - написав він.

За інформацією КМВА, вибух стався через витік газу.

"За попередньою інформацією — зруйновано 4 квартири. 1 потерпілий, 1 врятований. Пошук людей продовжується", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом він повідомив про 2 травмованих та 18 врятованих.

У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку 01
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку 02
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку 03
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку 04
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку 05
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку 06
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку 07
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку 08

вибух стався через витік газу - в таких 16 этажках электроплиты, газа там нет, по нормативам, газ допускается только в домах не выше 9 этажей
22.06.2023 06:31
В цих будинках на Малишка газ Є. Сам дивився там квартиру кілька років тому, і був здивований, що плити в квартирах саме газові.
22.06.2023 06:47
Нет там монолита, только панели.
22.06.2023 06:49
День починається , на жаль , з поганоі новини 🙁
22.06.2023 06:25
качество монолитного каркаса этого старого дома оказалось на высоте несущая колона выдержала газовый удар а вот панельные стены вылетели нах
22.06.2023 06:29
Нет там монолита, только панели.
22.06.2023 06:49
а внутри эти стены(перегородки) на чем оно держится это разве не залитые колоны?
22.06.2023 09:56
Панельні стіни теж є елементом каркасу. Цікаво як йшла вибухова хвиля. Вона що, повернулася вокруг центральних стін?
22.06.2023 06:55
Ви не можете відрізнити моноліт від панельки?
22.06.2023 07:11
могу а на чем оно держится? колоны разе не монолитные?
22.06.2023 09:54
Там нема моноліту від слова взагалі, і ніяких колон там теж нема. Це стінова конструктивна схема із збірного залізобетону. Але те що не завалились верхні поверхи якесь диво, що не підлягає логіці.
22.06.2023 10:16
так, дивлюся і очам не вірю...
22.06.2023 18:47
поэтому это таки монолит))
23.06.2023 01:50
Панелька - це картковий будинок , в якому всі секції зварені за допомогою закладних . Як не завалилося то да це диво .
Моноліт- це будинок в якому перекриття , всі несущі елементи конструкції зроблені з монолітобетону . Це в'яжеться арматура за допомогою проволки вʼязальної без застосування зварки( в Познякижилбуд на нашому участку уволили бригадира монолітчиків за те , що хтось зваркою обрізав арматуру ) і заливається потім бетоном і так поверх за поверхом.
Ми казали на ці будинки Етажертка або Скелєт.
В моноліті при вибуху стіни можуть повилітати разом з вікнами , а сам каркас вистоїть по любому
Якось так
22.06.2023 14:48
да я это знаю просто на фото вроде стенки перегородки не сплошные а как колона залитая при монолите иначе оно бы завалилось
22.06.2023 23:59
Може ліфтова шахта ?
23.06.2023 08:53
Не завалилось то добре, можна здогадуватись чому, але нема там ніякого моноліту в ліфтових шахтах і колон там взагалі нема. Нахера щось собі придумувати?
23.06.2023 14:58
вибух стався через витік газу - в таких 16 этажках электроплиты, газа там нет, по нормативам, газ допускается только в домах не выше 9 этажей
22.06.2023 06:31
Десяти этажей
22.06.2023 06:38
Газ - это не только газопровод. Газ - это еще и десятилитровый баллон из эпицентра перемотанный синей изолентой. На воздухе эти десять литров просто здорово перданут, а в ограниченном объеме комнаты - вынесут нах все стены.
22.06.2023 06:44
В детстве был случай - погибла семья в полном составе. Глава семьи сделал газовый баллон из огнетушителя ОХП. Кто от ожогов в больнице помер, кого вместе с окнами вынесло с 5го этажа.
22.06.2023 07:33
В цих будинках на Малишка газ Є. Сам дивився там квартиру кілька років тому, і був здивований, що плити в квартирах саме газові.
22.06.2023 06:47
во знатоков набежало ))) газовые плиты на всех этажах такой же дом.
22.06.2023 07:27
Дом на Малышко старый,а это правило сравнительно новое.Все старые 16-этажки газифицированы.
22.06.2023 08:08
В советских нормативах позволили газифицировать до 16 этажей. Как раз живу в 12-этажным доме 1976 года с газопроводдом на все этажи.
22.06.2023 09:32
Откуда газ в 16 этаже?местные кулибины притащили баллон?
22.06.2023 06:46
16 этажке
22.06.2023 06:48
😢😢😢Кацапня рознесе,типу це не ми стріляємо,це у нх газ вибухає.Хоча я не знаю,в Німеччині навіть у двоповерхових будинках електроплити,в більшості індукційні.
22.06.2023 06:49
Вчора у центрі Парижа стався потужний вибух через витік газу. 😠
22.06.2023 06:56
Вот это как повезёт. Нередго всё происходит с последующим возгоранием, осбенно если имеем дела с пропановыми балонами.
22.06.2023 09:30
Органы разберутся, но коллеги правы, когда метан то выбивает все препятствия и выгорает воздух, а здесь или пропан стелился и впитывался или еще какие то воспламеняюще взрывчатые вещества присутствовали.
22.06.2023 10:14
 
 