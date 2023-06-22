21 051 29
У Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. ФОТОрепортаж
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці в Дніпровському районі Києва зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
"Внаслідок вибуху в Дніпровському районі столиці палає 16-поверховий будинок Всіх фахівці працюють на місці. Причини вибуху встановлюють. Наразі двоє людей госпіталізовані", - написав він.
За інформацією КМВА, вибух стався через витік газу.
"За попередньою інформацією — зруйновано 4 квартири. 1 потерпілий, 1 врятований. Пошук людей продовжується", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Згодом він повідомив про 2 травмованих та 18 врятованих.
Моноліт- це будинок в якому перекриття , всі несущі елементи конструкції зроблені з монолітобетону . Це в'яжеться арматура за допомогою проволки вʼязальної без застосування зварки( в Познякижилбуд на нашому участку уволили бригадира монолітчиків за те , що хтось зваркою обрізав арматуру ) і заливається потім бетоном і так поверх за поверхом.
Ми казали на ці будинки Етажертка або Скелєт.
В моноліті при вибуху стіни можуть повилітати разом з вікнами , а сам каркас вистоїть по любому
Якось так