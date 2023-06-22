В Одеській області збили три "шахеди", є влучання, - ОК "Південь"
В Одеській області є влучання ворога цієї ночі. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч неспокійна. Ворог намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу ППО", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що влучання не критичне і серед людей жертв немає.
дрони знищені силами протиповітряної оборони, влучив у складське приміщення.
Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=589849886608591&set=a.533650338895213&locale=ru_RU Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South"