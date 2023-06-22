В Одеській області збили три "шахеди", є влучання, - ОК "Південь"

В Одеській області є влучання ворога цієї ночі. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч неспокійна. Ворог намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу ППО", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що влучання не критичне і серед людей жертв немає.

