Новим головою КМВА може стати очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, - джерело
Віталій Кім вже дав принципову згоду очолити КМВА. Його можуть викликати до Києва у найближчі дні.
За інформацією Цензор.НЕТ, отриманою від джерел, принципова згода Кіма на призначення вже отримана. В Миколаївській ОВА обговорюють його виклик на четвер-п’ятницю в Київ.
Наступником Кіма в області може стати його заступник Георгій Решетілов.
Рішення про заміну Попка на Кіма мають ухвалити в п’ятницю на засіданні РНБО. Раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов анонсував кадрові рішення.
Співрозмовники Цензор.НЕТ зазначають, що після визволення Миколаївщини Кім став втрачати показники популярності, бо більше не перебуває в центрі уваги ЗМІ. При цьому його розглядають в якості одного з можливих претендентів на те, щоб очолити список "Слуг народу" на найближчих виборах. Тож Київ міг би стати гарним майданчиком для нарощення рейтингу кандидата.
Детальніше читайте про це у матеріалі Тетяни Ніколаєнко "Зброя проти Кличка. На Банковій хочуть перевести у Київ Кіма".
Вы видите что у этой зеленожопой шоблы в голове?
Рейтинги, выборы, лайки и аплодисменты.
Карнавал, которому на все остальное тупо насрать
Это произошло еще осенью, в прошлом году.
Но Порошенко так "любит пиарицца", что я узнала об этом только сейчас. Причем случайно!
Оказывается, вернули 19 миллионов - залог за генерала Марченко, которого Порох "выкупил" из СИЗО. Помните, нашего генерала обвиняли тогда в том, он купил бракованные бронежилеты.
Те деньги, конечно же, сразу пошли в дело - хлебопечка для Херсона и очередной транш за Посейдоны.
Нах цього кіма.
А по Кличку: ми його вибирали, ми його і приберемо якщо що. Але якщо що не настало, тому зелені йдіть нах, Київ ви не отримаєте.