Новим головою КМВА може стати очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, - джерело

Віталій Кім вже дав принципову згоду очолити КМВА. Його можуть викликати до Києва у найближчі дні.

За інформацією Цензор.НЕТ, отриманою від джерел, принципова згода Кіма на призначення вже отримана. В Миколаївській ОВА обговорюють його виклик на четвер-п’ятницю в Київ.

Наступником Кіма в області може стати його заступник Георгій Решетілов.

Рішення про заміну Попка на Кіма мають ухвалити в п’ятницю на засіданні РНБО. Раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов анонсував кадрові рішення.

Співрозмовники Цензор.НЕТ зазначають, що після визволення Миколаївщини Кім став втрачати показники популярності, бо більше не перебуває в центрі уваги ЗМІ. При цьому його розглядають в якості одного з можливих претендентів на те, щоб очолити список "Слуг народу" на найближчих виборах. Тож Київ міг би стати гарним майданчиком для нарощення рейтингу кандидата.

