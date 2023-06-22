УКР
Новим головою КМВА може стати очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, - джерело

зеленський,кім

Віталій Кім вже дав принципову згоду очолити КМВА. Його можуть викликати до Києва у найближчі дні.

За інформацією Цензор.НЕТ, отриманою від джерел, принципова згода Кіма на призначення вже отримана. В Миколаївській ОВА обговорюють його виклик на четвер-п’ятницю в Київ.

Наступником Кіма в області може стати його заступник Георгій Решетілов.

Рішення про заміну Попка на Кіма мають ухвалити в п’ятницю на засіданні РНБО. Раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов анонсував кадрові рішення.

Також читайте: Загибель людей під зачиненим укриттям: повідомлено про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА , - прокуратура. ФОТО

Співрозмовники Цензор.НЕТ зазначають, що після визволення Миколаївщини Кім став втрачати показники популярності, бо більше не перебуває в центрі уваги ЗМІ. При цьому його розглядають в якості одного з можливих претендентів на те, щоб очолити список "Слуг народу" на найближчих виборах. Тож Київ міг би стати гарним майданчиком для нарощення рейтингу кандидата.

Детальніше читайте про це у матеріалі Тетяни Ніколаєнко "Зброя проти Кличка. На Банковій хочуть перевести у Київ Кіма".

Автор: 

КМДА (2394) призначення (2340) Попко Сергій (70) Кім Віталій (472)
Топ коментарі
+47
От сучища зелені, а в них вже вибори в їх тупих головах...
22.06.2023 09:31 Відповісти
+38
Типа нужно как то побороть Кличка, а подставить его самим не обосравшись не получается. Значит, нужно поставить кого то харизматичного, то ассоциируется с победой и кто умеет писать видосики... Та-да-м, знакомьтесь Ким!
22.06.2023 09:33 Відповісти
+29
Всюди зелені жополизи. Де б той Кім був без генерала Марченко?
Вже не кажу рівняти масштаби Миколаєва і Києва.
22.06.2023 09:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Киянам подобається придуркуватий гопнік Віталька... Переміни не для киян...
22.06.2023 11:28 Відповісти
Джекі Чан проти Боксера
22.06.2023 12:02 Відповісти
"Начал терять популярность"
Вы видите что у этой зеленожопой шоблы в голове?
Рейтинги, выборы, лайки и аплодисменты.
Карнавал, которому на все остальное тупо насрать
22.06.2023 12:20 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001876624737&__cft__[0]=AZWgxSR5bweqw6Blgs6RaKEkUmGMIdVw1G_uJ7peB4-hzoEHJtSPHIiy97AmJi4EK67L1IW28m2zKXeprN7Lu75PF4jsfFvlf13sH47wlqwtSb1oawwnGlsQXoQeGlUWL0ydvDgW0bhtlZ4_31DY8hUMoUZEqo-E8SnvbZmeo94ogMSAHMaYeSUqtK3xbDbQYMc Альона Яхно

Это произошло еще осенью, в прошлом году.

Но Порошенко так "любит пиарицца", что я узнала об этом только сейчас. Причем случайно!

Оказывается, вернули 19 миллионов - залог за генерала Марченко, которого Порох "выкупил" из СИЗО. Помните, нашего генерала обвиняли тогда в том, он купил бракованные бронежилеты.

Те деньги, конечно же, сразу пошли в дело - хлебопечка для Херсона и очередной транш за Посейдоны.
22.06.2023 12:26 Відповісти
Як зрозуміти такий заголовок: "бла бла бла - джерело" Що означає "джерело"? Ото журналісти пішли...
22.06.2023 12:39 Відповісти
Ця бидлота зепроросійська мріє Київ підмяти під себе. Або назначаючи кіма, просто здати.
Нах цього кіма.
А по Кличку: ми його вибирали, ми його і приберемо якщо що. Але якщо що не настало, тому зелені йдіть нах, Київ ви не отримаєте.
22.06.2023 18:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 