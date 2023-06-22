Вночі окупанти атакували "Кинджалами", X-22 та "шахедами", - Повітряні Сили

Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131".

Про це йдеться у зведенні Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.

"Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Також зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.



На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Про розгортання SAMP/Т в Україні оголосить командувач Повітряних сил, - Ігнат