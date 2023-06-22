УКР
Новини Війна
Вночі окупанти атакували "Кинджалами", X-22 та "шахедами", - Повітряні Сили

Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131".

Про це йдеться у зведенні Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.

"Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Також зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Про розгортання SAMP/Т в Україні оголосить командувач Повітряних сил, - Ігнат

+19
Глибока шана та вдячність ППО ЗСУ! Бережи Вас Боже хлопці та дівчата! Слава ЗСУ!
22.06.2023 10:41
+6
Звиздец раши 21 февраля 2014 года.
Просто поголовье СБС этого не поняло.
22.06.2023 11:13
+6
Мокша, слаборозвинена- в будку, знай своє місце.
22.06.2023 11:14
Глибока шана та вдячність ППО ЗСУ! Бережи Вас Боже хлопці та дівчата! Слава ЗСУ!
22.06.2023 10:41
Не зрозумів. Ракети не збили, просто вони не влучили?
22.06.2023 11:00
В Кривому Розі з 4-х ракет 4 кудись влучили. Дві Х-22, дві Х-47 "Кинджал"
22.06.2023 11:04
А ракеты куда делись?В сбитых не числятся,что значит"на счастье не долетели"?
22.06.2023 11:00
Одна воронка показана. Может, куда и попали, а может, были болванки для выявления ПВО. Или ракеты делались в последний день квартала.
22.06.2023 11:04
Есть еще "израильский вариант".
Если летит туда,где не причинит ущерба(река,поле и тп),то на нее НЕ тратят ракеты ПВО.
22.06.2023 11:17
Теж можливо. Підсунули ворожій агентурі якісь "ліві" координати. Судячи по воронці в селі, воно летіло в "білий світ".
22.06.2023 11:22
У них пустыня,в Украине таких мест практически нет.
22.06.2023 11:23
Пустьіня плотно заселена,намного плотнее чем в Украине степь.
Есть,и много! Реки,озера,поля,лес в конце концов!
22.06.2023 11:44
Всяко может быть,но история мутная,обычно все четко пишут,а тут сразу несколько высокоточных ракет улетели в 4-е измерение.
22.06.2023 12:03
Крилата ракета може маневрувати, тож невідомом, куди вона летить.
22.06.2023 12:29
Може,але до певного моменту!
22.06.2023 16:47
Кацапи знають, що петріот тільки у Київі, Х-22 надзвукові, їх ніде окрім Київа все одно не зможуть сбивати. Або влучання у військові об'єкти, або десь не долетіло. Скоріш за все перше.
22.06.2023 11:53
Одну знайшли - на городі приватної садиби. Друга десь у полі,чи свалці(не зрозумів).
22.06.2023 16:50
в бан, убогий)
22.06.2023 11:05
Кацапе , ти стерво смердюче , згинь 😡
22.06.2023 11:12
"Не досягли" - це не долетіли, чи збили, чи не поцілили? Чи повернулися назад?
22.06.2023 11:02
Віталька! Кадирівський конец тобі в пельку
22.06.2023 11:12
Звиздец раши 21 февраля 2014 года.
Просто поголовье СБС этого не поняло.
22.06.2023 11:13
Мокша, слаборозвинена- в будку, знай своє місце.
22.06.2023 11:14
Кацапе , на .......уй пішов ще раз
22.06.2023 11:14
Цікаві результати. Де ракети? Може пояснять,а може й ні. Розглядаю 3 варіанти.
1. Летіли туди,де не шкодили,ППО не витрачало бк.
2. Відмова(не важливо яка) самих ракет.
3. Влучили кудись,де ми не бачимо.
Приємні два перших - це вплив санкцій і інших західних "іграшок".
22.06.2023 11:40
Ракети збиваємо лише ті що летять на Київ. Сумно.
22.06.2023 11:57
Рік назад Київ врятувало ППО відновлено Поршенко!
А ось там,де клістрони ППО від свинарчуків зняло ДБР зеленського - рашаракети наруйнували багато!
Зараз не тільки Київ закривають.
22.06.2023 16:57
Ви думаєте, що наша контррозвідка та СБУ досі не навчилися грати в старовинну гру з правильними шпійонамі і русскомірніми ждунамі та не підкидують кураторам із фєсєбє "правильні" наводки на різного роду курятники, під виглядом складу з штормшадовами і бредлі?
22.06.2023 13:11
 
 