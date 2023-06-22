Вночі окупанти атакували "Кинджалами", X-22 та "шахедами", - Повітряні Сили
Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131".
Про це йдеться у зведенні Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.
"Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Також зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.
На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар22.06.2023 10:41 Відповісти Посилання
+6 Aleks Wav
показати весь коментар22.06.2023 11:13 Відповісти Посилання
+6 Микола Русак #562207
показати весь коментар22.06.2023 11:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если летит туда,где не причинит ущерба(река,поле и тп),то на нее НЕ тратят ракеты ПВО.
Есть,и много! Реки,озера,поля,лес в конце концов!
Просто поголовье СБС этого не поняло.
1. Летіли туди,де не шкодили,ППО не витрачало бк.
2. Відмова(не важливо яка) самих ракет.
3. Влучили кудись,де ми не бачимо.
Приємні два перших - це вплив санкцій і інших західних "іграшок".
А ось там,де клістрони ППО від свинарчуків зняло ДБР зеленського - рашаракети наруйнували багато!
Зараз не тільки Київ закривають.