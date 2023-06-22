УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10456 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
615 4

Єврокомісія виділяє на допомогу Україні 1,5 млрд євро

фон,дер,урсула,ляєн

Європейська комісія надасть Україні макрофінансову допомогу у розмірі 1,5 млрд євро, щоб зберегти послуги та безпеку інфраструктури.

Про це написала на своїй сторінці у Твіттері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні ми виділяємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо підтримувати служби та інфраструктуру України на плаву в її відважній боротьбі за свободу. Далі буде більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми налаштовані на довгострокову перспективу допомоги", - написала вона. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світовий банк і донори надають Україні 1,75 млрд дол. фінансової допомоги

Автор: 

Єврокомісія (2250) допомога і підтримка (1178) фон дер Ляєн Урсула (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У зеленої влади гроші зникають як вода у піску.
показати весь коментар
22.06.2023 13:56 Відповісти
Стільки фінансів надіишло -- до них би контролерів з Заходу -- бо в наших гроші чогось липнуть до рук .
показати весь коментар
22.06.2023 14:03 Відповісти
Руки в гівні, ось і липнуть
показати весь коментар
22.06.2023 14:05 Відповісти
розкрадуть..
показати весь коментар
22.06.2023 14:11 Відповісти
 
 