Єврокомісія виділяє на допомогу Україні 1,5 млрд євро
Європейська комісія надасть Україні макрофінансову допомогу у розмірі 1,5 млрд євро, щоб зберегти послуги та безпеку інфраструктури.
Про це написала на своїй сторінці у Твіттері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми виділяємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо підтримувати служби та інфраструктуру України на плаву в її відважній боротьбі за свободу. Далі буде більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми налаштовані на довгострокову перспективу допомоги", - написала вона.
5 копійок
Валентин Коваль #550884
5 копійок
Alex Sav #513490
