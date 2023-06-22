Єврокомісія виділяє на допомогу Україні 1,5 млрд євро

Європейська комісія надасть Україні макрофінансову допомогу у розмірі 1,5 млрд євро, щоб зберегти послуги та безпеку інфраструктури.

Про це написала на своїй сторінці у Твіттері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми виділяємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо підтримувати служби та інфраструктуру України на плаву в її відважній боротьбі за свободу. Далі буде більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми налаштовані на довгострокову перспективу допомоги", - написала вона.

