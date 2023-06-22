ЗСУ знайшли пояснювальні записки російських "відмовників". ДОКУМЕНТ
Українські військові на Запорізькому напрямку виявили датовані січнем пояснювальні записки російських солдатів, в яких ті пояснюють, чому відмовилися виконати наказ про наступ.
Документи є в розпорядженні Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заяви датовані 18 січня 2023 року. Їх виявили на деокупованих територіях у рамках нинішнього наступу українських військ.
Свої дії російські солдати пояснюють відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю і кажуть, що вважають наступ "дорогою в останню путь".
Раніше у травні 2022 року СБУ повідомляла, що 58-а російська армія, яка вважалася елітною, була "вщент розбита" на півдні України.
От судьбьі не убежишь.