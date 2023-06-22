УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10101 відвідувач онлайн
Новини Війна
13 911 12

ЗСУ знайшли пояснювальні записки російських "відмовників". ДОКУМЕНТ

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Українські військові на Запорізькому напрямку виявили датовані січнем пояснювальні записки російських солдатів, в яких ті пояснюють, чому відмовилися виконати наказ про наступ.

Документи є в розпорядженні Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заяви датовані 18 січня 2023 року. Їх виявили на деокупованих територіях у рамках нинішнього наступу українських військ.

Свої дії російські солдати пояснюють відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю і кажуть, що вважають наступ "дорогою в останню путь".

Також читайте: Шойгу обіцяє сформувати "резервну армію"

Раніше у травні 2022 року СБУ повідомляла, що 58-а російська армія, яка вважалася елітною, була "вщент розбита" на півдні України.

ЗСУ знайшли пояснювальні записки російських відмовників 01
ЗСУ знайшли пояснювальні записки російських відмовників 02
ЗСУ знайшли пояснювальні записки російських відмовників 03
ЗСУ знайшли пояснювальні записки російських відмовників 04

Автор: 

армія рф (18477) відмова (58) ЗСУ (7844)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Відмови писали кацапи ,які вміли писати. Решта йшла на штурм.
показати весь коментар
22.06.2023 15:30 Відповісти
+9
Тепер у багатьох кацапів виникне питання:
показати весь коментар
22.06.2023 15:37 Відповісти
+6
Ці пояснювальні записки ніяк не пояснюють відсутність у кацапів мізків і совісті.
показати весь коментар
22.06.2023 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тюрма - вагнєр - фронт.
От судьбьі не убежишь.
показати весь коментар
22.06.2023 15:23 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 15:27 Відповісти
Відмови писали кацапи ,які вміли писати. Решта йшла на штурм.
показати весь коментар
22.06.2023 15:30 Відповісти
+++
показати весь коментар
22.06.2023 16:15 Відповісти
Тепер у багатьох кацапів виникне питання:
показати весь коментар
22.06.2023 15:37 Відповісти
У багатьох, якщо і виникне, то вже на тому світі у чані зі смолою
показати весь коментар
22.06.2023 16:46 Відповісти
Ці пояснювальні записки ніяк не пояснюють відсутність у кацапів мізків і совісті.
показати весь коментар
22.06.2023 15:44 Відповісти
Пишуть, бо страшно. А якби не боялися, то урраааа і впірьод - убівать, рєзать, насіловать. Кінчені тварюки.
показати весь коментар
22.06.2023 15:49 Відповісти
Совок у період ГУЛАГУ!!
показати весь коментар
22.06.2023 15:53 Відповісти
ідіть спасайте бидлоту з даунбаса а не жалійтесь
показати весь коментар
22.06.2023 15:53 Відповісти
Пацани йшли на парад, але щось пішло не так...
показати весь коментар
22.06.2023 16:46 Відповісти
 
 