Ми фактично щодня фіксуємо примусове переміщення дітей до Росії, - Лубінець
Україна фактично кожного дня фіксує примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій до території Росії.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас продовжується примусова депортація українських дітей. І ми фактично кожного дня зараз фіксуємо примусове переміщення українських дітей із тимчасово окупованої території України до території РФ. Вивозять і з Криму, і з Луганська, і з Донецької області тощо. І РФ робить все, щоб заблокувати процес повернення", - зазначив він.
Нагадаємо, росіяни, можливо, викрали 200-300 тисяч українських дітей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А роботу по притягненню до відповідальності рашистів за їхні злочини, роблять інші.
https://www.youtube.com/watch?v=sntpnQnv5as