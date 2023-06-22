УКР
Ми фактично щодня фіксуємо примусове переміщення дітей до Росії, - Лубінець

лубінець

Україна фактично кожного дня фіксує примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій до території Росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"У нас продовжується примусова депортація українських дітей. І ми фактично кожного дня зараз фіксуємо примусове переміщення українських дітей із тимчасово окупованої території України до території РФ. Вивозять і з Криму, і з Луганська, і з Донецької області тощо. І РФ робить все, щоб заблокувати процес повернення", - зазначив він.

Читайте також: На початку липня в ООН представлять звіт про злочини стосовно дітей під час війни

Нагадаємо, росіяни, можливо, викрали 200-300 тисяч українських дітей. 

діти (5258) Лубінець Дмитро (630) воєнні злочини (1923)
Коментувати
Фіксікі, б*ть.
22.06.2023 16:59 Відповісти
Бєніна шістка Лубинець тільки імітує роботу. І напевно, за немалі гроші.
А роботу по притягненню до відповідальності рашистів за їхні злочини, роблять інші.

https://www.youtube.com/watch?v=sntpnQnv5as
22.06.2023 17:31 Відповісти
ви б фіксували як працювала до війни та зараз иіністерство соц політики в україні та що вони роблять з дітьми а також в якому стані дит будинкі та малютки та для дітей з вадами. Бо нещодавно помічник омбудсмена до правам дітей виставила фото з Дніпропетровсткого інтернату для дітей з івадам так там ЖАХ що робиться та вівношення до дітей просто знущання. А гроші ой які великі дають на такі будинкі алеж крадуть та над дітьми знущаються.
22.06.2023 18:17 Відповісти
 
 