Ми фактично щодня фіксуємо примусове переміщення дітей до Росії, - Лубінець

Україна фактично кожного дня фіксує примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій до території Росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас продовжується примусова депортація українських дітей. І ми фактично кожного дня зараз фіксуємо примусове переміщення українських дітей із тимчасово окупованої території України до території РФ. Вивозять і з Криму, і з Луганська, і з Донецької області тощо. І РФ робить все, щоб заблокувати процес повернення", - зазначив він.

Читайте також: На початку липня в ООН представлять звіт про злочини стосовно дітей під час війни

Нагадаємо, росіяни, можливо, викрали 200-300 тисяч українських дітей.