ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій повністю підтримує українську формулу миру

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про "Політичні наслідки агресіі рф проти України" , в якій повністю підтримала українську формулу миру.

Про це повідомила на своєму телеграм-каналі голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

Резолюція передбачає:

1. Продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги, в тому числі шляхом реекспорту власних товарів ЄС.



2. Створення стратегічної європейської економічної автономії від російської нафти та газу, як основного інструменту шантажу Європи.



3. Заходи для запобігання перепродажу російських корисних копалин до Європи через треті країни.



4. розширення списку фізичних осіб та юридичних осіб, які підпадають під санкції в РФ, Білорусії та третіх країнах.



5. Запровадження основних категорій з метою провадження особливого нагляду для уникнення ухилення від санкцій



6. процес створення гармонізованого механізму для моніторингу дотримання санкцій та відслідковування їх ухилення, в тому числі через перепродаж товарів за допомогою третіх країн



7. Створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів в тому числі допомагають ухилятися від санкцій



8. Визнання ПВК "Вагнер" та інших воєнізованих формувань, які приймають участь у вторгненні РФ терористичними угрупуваннями.



9. Визнання режиму РФ, таким що наслідує небезпечну ідеологію рашизму. Рашизм складається з сотень прикладів воєнних злочинів та прямо пропагандує злочин геноциду.



10. Започаткування галузі науки російської колоніальної політики, з метою вивчення минулих політик та практик РФ направлених на провадження імперіалістичної політики.



11.Визнання РФ винною у воєнному злочині екоциду, який є наслідком підриву Каховської ГЕС.



12. Створення стратегічної економічний автономії від російських газу та нафти, які використовуються РФ для розширення імперіалістичної геополітичної мети.

"Окремо визнає намір рф підірвати ЗАЕС, створивши загрозу всьому континенту", - додає Мезенцева.