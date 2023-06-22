Зеленський звільнив посла України в Білорусі Кизима

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", - ідеться в документі.

Кизим був послом у Білорусі з 2017 року.

