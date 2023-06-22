Зеленський звільнив посла України в Білорусі Кизима
Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", - ідеться в документі.
Кизим був послом у Білорусі з 2017 року.
люди, з цією зеленою шоблою на нас чекає повний крах.
а ми варті того чи як?
https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid0QBYqfN5qdHcECWcyABx1g6aXHAp57buF4KX7mGfTWGnbfPaHUZRc7AZPcToJkK9Zl?__cft__[0]=AZWEGHOw7KDUD39i6_pyUtl-CEbJ55kTMjsIYLIdQlj-xVyDQzza4bSsXdpX64cHgIwtBzUyBtxIYxefwisOdm2ZhNf2BiZ7mCtRd8RZY0pFAf82WuNl3Hch7WI_rfrebzSGUD7htafe9vQWxuwrdgt0&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
Ох, не хотілося піднімати цю тему.
Але неможливо змовчати.
Журналісти-розслідувачі аргументовано і з витягами з реєстрів довели, що родина одеського воєнкома за останні півтора роки купила нерухомості в Іспанії на мільйони євро.
Що це за ********?
Ми ховаємо побратимів буквально через день, а якесь лайно навіть не соромиться відмазувати за бабло від мобілізації ухилянтів та забезпечувати собі лакшарі існування в Іспанії?
До речі, ви помітили, що той хто має звʼязки і хоч кілька тисяч доларів вільних грошей - на війну іде лише у випадку якщо сам хоче.
Або принаймні якщо не починає активно відмазуватись.
Я говорю гірку правду, але так і є. Весь Тік-Ток забитий відосіками, як правильно за бабки косити, оформляти фейкову інвалідність і т.д.
Пора із цим завершувати, бо лихо буде
Що, бітум не в те горлишко пішов?