Новини
Зеленський звільнив посла України в Білорусі Кизима

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", - ідеться в документі.

Кизим був послом у Білорусі з 2017 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна викликає для консультацій посла в Білорусі після зустрічі Лукашенка з Пушиліним, - МЗС

Білорусь (8027) Зеленський Володимир (25133) посол (1131) Кизим Ігор (25)
Топ коментарі
+23
а там шо посол сидів від початку вторгнення?!!?
люди, з цією зеленою шоблою на нас чекає повний крах.
а ми варті того чи як?
22.06.2023 20:48 Відповісти
+19
навіщо посол в країні яка воює з нами?
22.06.2023 20:50 Відповісти
+11
73% точно варті
22.06.2023 20:50 Відповісти
себе хай звільнить.
22.06.2023 20:47 Відповісти
А ти хочеш зайняти місце президента??
22.06.2023 21:10 Відповісти
ти ж дав кловану 100 днів, і мені даш. Тебе ніхто не питатиме
22.06.2023 21:27 Відповісти
А розірвати дипвідносини з посібником агресора слабо? Чи бітум очі залив?
22.06.2023 21:24 Відповісти
так давно пора було
22.06.2023 21:28 Відповісти
Хуже ,уж точно, не будет‼️
23.06.2023 00:38 Відповісти
Алергія на Solаnum tuberоsum (картоплю)?
22.06.2023 20:48 Відповісти
а там шо посол сидів від початку вторгнення?!!?
люди, з цією зеленою шоблою на нас чекає повний крах.
а ми варті того чи як?
22.06.2023 20:48 Відповісти
73% точно варті
22.06.2023 20:50 Відповісти
А щоби передавати ультиматуми картопляному хочеш сидіти ти в Мінську??
22.06.2023 21:12 Відповісти
Для цього є телефон, чи ти забув!!!!!???
22.06.2023 21:39 Відповісти
погані в нього драники
22.06.2023 20:48 Відповісти
навіщо посол в країні яка воює з нами?
22.06.2023 20:50 Відповісти
Мабуть обговорювали цілі в Україні для безпілотників та ракет які запускались з Білорусі.
22.06.2023 20:55 Відповісти
Щоб тебе спитати придурка!!!
22.06.2023 21:13 Відповісти
якийсь сюр...
22.06.2023 21:35 Відповісти
А зачем нужен посол в филиале параши, где тоже посол не нужен?
22.06.2023 20:54 Відповісти
Та хоч від чорта лисого, аби тільки з півночі таракани не полізли...
23.06.2023 05:25 Відповісти
Там офіцер ГРУ нардеп Шевченко зараз послом від Єрмака (але це не точно)
22.06.2023 20:55 Відповісти
Под прикрытием дурачка Буданова « чего изволите верховный главдерьмак ? « сделал из прихвостня. Бульбафюрера ШЕВЧЕНКО ЕВГЕШКИ 🙃🙈ГЕРОЯ РАЗВЕДЧИКА
23.06.2023 00:43 Відповісти
посол у біломосковії - остання надія на співдружність
22.06.2023 21:02 Відповісти
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZWEGHOw7KDUD39i6_pyUtl-CEbJ55kTMjsIYLIdQlj-xVyDQzza4bSsXdpX64cHgIwtBzUyBtxIYxefwisOdm2ZhNf2BiZ7mCtRd8RZY0pFAf82WuNl3Hch7WI_rfrebzSGUD7htafe9vQWxuwrdgt0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid0QBYqfN5qdHcECWcyABx1g6aXHAp57buF4KX7mGfTWGnbfPaHUZRc7AZPcToJkK9Zl?__cft__[0]=AZWEGHOw7KDUD39i6_pyUtl-CEbJ55kTMjsIYLIdQlj-xVyDQzza4bSsXdpX64cHgIwtBzUyBtxIYxefwisOdm2ZhNf2BiZ7mCtRd8RZY0pFAf82WuNl3Hch7WI_rfrebzSGUD7htafe9vQWxuwrdgt0&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Ох, не хотілося піднімати цю тему.

Але неможливо змовчати.

Журналісти-розслідувачі аргументовано і з витягами з реєстрів довели, що родина одеського воєнкома за останні півтора роки купила нерухомості в Іспанії на мільйони євро.

Що це за ********?

Ми ховаємо побратимів буквально через день, а якесь лайно навіть не соромиться відмазувати за бабло від мобілізації ухилянтів та забезпечувати собі лакшарі існування в Іспанії?

До речі, ви помітили, що той хто має звʼязки і хоч кілька тисяч доларів вільних грошей - на війну іде лише у випадку якщо сам хоче.

Або принаймні якщо не починає активно відмазуватись.

Я говорю гірку правду, але так і є. Весь Тік-Ток забитий відосіками, як правильно за бабки косити, оформляти фейкову інвалідність і т.д.

Пора із цим завершувати, бо лихо буде
22.06.2023 21:32 Відповісти
На ютубі гарне кіно є про це неподобство!!!
22.06.2023 21:42 Відповісти
а для чого посол сидить там, якщо з бульбашії летять ракети по Україні???
22.06.2023 21:51 Відповісти
Корегує.
22.06.2023 21:54 Відповісти
22.06.2023 23:01 Відповісти
Отакої!
Що, бітум не в те горлишко пішов?
23.06.2023 03:54 Відповісти
 
 