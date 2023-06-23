В РФ заявили про збиття безпілотника над Курськом

У Російській Федерації заявили про збиття безпілотника над Курськом.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Курском нашою системою ППО було збито безпілотник", - повідомив Старовойт.

Згодом чинивник заявив, що система ППО ще раз спрацювала у небі Курська.

