В РФ заявили про збиття безпілотника над Курськом

У Російській Федерації заявили про збиття безпілотника над Курськом.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Курском нашою системою ППО було збито безпілотник", - повідомив Старовойт.

Згодом чинивник заявив, що система ППО ще раз спрацювала у небі Курська.

Також дивіться: Нічні вибухи у російському Курську: "#бать! Снова прилетело! Мама, я боюсь! Может уезжать пора!?". ВIДЕО

безпілотник (4737) росія (67301) Курськ (1194)
Топ коментарі
+6
Ото хай по всій рашці фейєрить від вибухів та пожеж..
23.06.2023 02:40 Відповісти
+6
мосКАЛі, а нащо ви збили безпілотник над курськом? хай би летів собі мирно далі бомбити, що там він мав бомбити....
23.06.2023 05:44 Відповісти
+5
На Сімферопольському шосе (шосе із курська до москви) https://www.m24.ru/news/proisshestviya/23062023/590732 загорілася вантажівка з феєрверками.

Вибачте - посилання на кцпський ресурс, але зато там є коротеньке відео!

23.06.2023 02:06 Відповісти
23.06.2023 02:01 Відповісти
На Сімферопольському шосе (шосе із курська до москви) https://www.m24.ru/news/proisshestviya/23062023/590732 загорілася вантажівка з феєрверками.

Вибачте - посилання на кцпський ресурс, але зато там є коротеньке відео!

23.06.2023 02:06 Відповісти
Ото хай по всій рашці фейєрить від вибухів та пожеж..
23.06.2023 02:40 Відповісти
Курська повітряна тривога і вибух (відео з веб камери) 😁
https://t.me/tipich_kursk/7773
https://t.me/tipich_kursk/7772
https://t.me/kurskbomond/26214
https://t.me/kurskbomond/26218
https://t.me/kurskbomond/26220
23.06.2023 02:20 Відповісти
кацольот Мі-24 плавно приземлився у білорусії
23.06.2023 02:26 Відповісти
ударный геликоптер,любит ударяться обо что нибудь
23.06.2023 10:49 Відповісти
китайський, безсумнівно
23.06.2023 02:29 Відповісти
мосКАЛі, а нащо ви збили безпілотник над курськом? хай би летів собі мирно далі бомбити, що там він мав бомбити....
23.06.2023 05:44 Відповісти
А причем здесь Курск? Воронеж надо бомбить...
23.06.2023 07:35 Відповісти
Дожилися кацапури, напевно збили курського солов"я.
23.06.2023 08:59 Відповісти
сам упал,голодным летал....
23.06.2023 10:50 Відповісти
 
 