Минулої доби ЗСУ завдали 11 ударів по місцях розташування росіян, - Генштаб.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника", - йдеться в повідомленні.

