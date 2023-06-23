Минулої доби ЗСУ завдали 11 ударів по місцях розташування росіян, - Генштаб.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника", - йдеться в повідомленні.
https://uk.tgstat.com/channel/@budem_bambit https://static23.tgcnt.ru/posts/_0/c1/c1d7d34b09ac6ce55b46265394b6c6ad.jpg
А знаєте що реально смішно? Вони такі сцикуни, що не можуть просто сказати "ЗСУ дали нам пізди".
Ні! Обовʼязково треба нагадати, що на "бронетехнике НАТО". Типу без неї вони пізди не отримували. Ага.