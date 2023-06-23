УКР
Минулої доби ЗСУ завдали 11 ударів по місцях розташування росіян, - Генштаб.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника", - йдеться в повідомленні. 

Слава ЗСУ, так тримати ‼️❤️
23.06.2023 07:16 Відповісти
Летают там два аса на Мигах идут парой красиво и впритык и очень слаженно повторяют действия друг друга удачи им и чистого неба.
23.06.2023 07:20 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2681 Юрій Бірюков :
https://uk.tgstat.com/channel/@budem_bambit https://static23.tgcnt.ru/posts/_0/c1/c1d7d34b09ac6ce55b46265394b6c6ad.jpg

А знаєте що реально смішно? Вони такі сцикуни, що не можуть просто сказати "ЗСУ дали нам пізди".
Ні! Обовʼязково треба нагадати, що на "бронетехнике НАТО". Типу без неї вони пізди не отримували. Ага.
23.06.2023 07:35 Відповісти
 
 