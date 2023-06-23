УКР
ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Саакашвілі проти України" через позбавлення громадянства

саакашвілі

29 червня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі, в якій колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вимагає визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства й видворення у 2017-2018 роках.

Про це повідомили в пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Справа стосується експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі, який у 2015 році отримав українське громадянство та брав активну участь в українській політиці.

У позові він заявив про різні порушення його прав у 2017 році, коли його українське громадянство було анульовано, а також у 2018 році, коли проти нього було порушено кримінальну справу, його було заарештовано та видворено з України.

Читайте: Саакашвілі - до Зурабішвілі: Я - особистий політв’язень Путіна. ЛИСТ

Українське громадянство Саакашвілі було відновлене у 2019 році, він повернувся в Україну і був призначений на "високу політичну посаду" - керівником Національної ради з питань реформ при президенті, але відтоді покинув Україну й наразі перебуває під вартою в Грузії.

Саакашвілі в позові стверджував, що щодо нього були порушені декілька статтей Європейської конвенції про права людини, зокрема про заборону нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, право на свободу та безпеку, презумпція невинуватості тощо.

Також читайте: Саакашвілі заявив, що повертається в грузинську політику

Рішення у справі очікується близько 10:00 за центральноєвропейським часом (11:00 за Києвом) у четвер, 29 червня.

+14
Та падлюка зневажала та проривала кордон України як мерзенна та кривава руzня - вже тільки за це воно має бути за гратами довічно.
показати весь коментар
23.06.2023 09:10 Відповісти
+12
суд був. Іменем України скасування громадянства визнано законим.
а законність полягає в тому, що він приховав своє кримінальне переслідування в Грузії за злочини. І вирок за той злочин (а потім виячвилось, що не один)був винесений після його реадмісії в Польщу, і не був оскаржений в ЄСПЛ, навіть досі не оскаржений.
показати весь коментар
23.06.2023 09:04 Відповісти
+8
так це пов'язані речі! Він в анкеті на українське громадянство приховав факт свого злочину!
показати весь коментар
23.06.2023 09:10 Відповісти
А досі не відомо кому належав той літак , на якому Саакашвілі вивезли з України ?
показати весь коментар
23.06.2023 08:56 Відповісти
Оману.
Ніхто навіть не згадує, що Саакашвілі ворог путіна і авакова. В Грузії постраждали кримінальні корупціонери. Може всі проблеми звідси? В Одесі він зробив прозору таможню і відразу став ворогом влади і пішло...
показати весь коментар
23.06.2023 09:24 Відповісти
Сакашвілі зробив "таможню" язиком. Цей негідник на робочому місці майже не з'являвся, із собаками розшукували.
показати весь коментар
23.06.2023 13:34 Відповісти
Хтось з секундоміром коло його робочого місця стояв? А де його робоче місце було? Скажіть. Зеля - не негідник? Чий Крим? Хто зняв міни на Чонгарі, Саакашвілі?
показати весь коментар
23.06.2023 16:12 Відповісти
Сікундомір собі до язика пристав. Ти наскільки тупий, що незнаєш де знаходиться робоче місце облжержадміністрації?
А хто вбив Кенеді?
показати весь коментар
25.06.2023 10:32 Відповісти
Будемо платити.
показати весь коментар
23.06.2023 08:57 Відповісти
Та падлюка зневажала та проривала кордон України як мерзенна та кривава руzня - вже тільки за це воно має бути за гратами довічно.
показати весь коментар
23.06.2023 09:10 Відповісти
Воно то так. Але чомусь ми не судимо полоненних москалів за порушення державного кордону зі зброєю в руках з метою знищення держави. А треба.
показати весь коментар
23.06.2023 09:14 Відповісти
Бо і москалики є поплічники найвеличнійєвшивого боневтіка, що відкрив оркам двері країни для швидкого захоплення півдня та півночі:
- особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- знищив танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- ліквідував дивізіони "шилок" пво вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси пво на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- знищив держоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф).....
.....та все інше.

Хоч якась кримінальна справа відкрита?
Хоча щось?
Баканов де? Бо, друх дєтства інфантіла Зе?
показати весь коментар
23.06.2023 19:55 Відповісти
Зе - не падлюка?
показати весь коментар
23.06.2023 09:17 Відповісти
Зе гірше ніж падлюка - він розмінував і роззброїв південь і північ України

- відчинив двері країни та запросив вбивць.
показати весь коментар
23.06.2023 19:31 Відповісти
Повідомте цю важливу інформацію ЄСПЛ, дайте покази свідка.
показати весь коментар
23.06.2023 09:55 Відповісти
Хай спочатку з тюрми вийде.
показати весь коментар
23.06.2023 10:06 Відповісти
Ну-ну, цікаво.

А в Україні хіба був суд з цього питання ?

З інфи, яка була в пресі, надання громадянства було анульовано законно.
Хочу сподіватися, що дана інституція стоїть на позиціях законності та порядку.
показати весь коментар
23.06.2023 08:59 Відповісти
суд був. Іменем України скасування громадянства визнано законим.
а законність полягає в тому, що він приховав своє кримінальне переслідування в Грузії за злочини. І вирок за той злочин (а потім виячвилось, що не один)був винесений після його реадмісії в Польщу, і не був оскаржений в ЄСПЛ, навіть досі не оскаржений.
показати весь коментар
23.06.2023 09:04 Відповісти
Європеиськии суд такии шустрии -- до цієі пори він вже міг і померти .
показати весь коментар
23.06.2023 08:59 Відповісти
ще раз: його перебування в грузинській тюрмі - досі не оскаржене в ЄСПЛ.
показати весь коментар
23.06.2023 09:06 Відповісти
Ну так -- а тут же за громадянство -- коли иого видворили з Украіни .
показати весь коментар
23.06.2023 09:09 Відповісти
так це пов'язані речі! Він в анкеті на українське громадянство приховав факт свого злочину!
показати весь коментар
23.06.2023 09:10 Відповісти
Мабуть -- я в ціи справі -- хто кому Рабінович -- не дуже .
показати весь коментар
23.06.2023 09:16 Відповісти
Як би Зяма не повернув йому громадянство на зло Пороху, то зараз не було б цієї проблеми.
показати весь коментар
23.06.2023 09:16 Відповісти
Это те обвинения, которые выдвинули при прокацапском Иванишврли с подачи СК параши?
показати весь коментар
23.06.2023 10:11 Відповісти
ще раз: якщо звинувачення липові - то чого не подавав оскарження в ЄСПЛ?

А в середовищі злочинців є таке: судять і карають один одного за справжні злочини. Про опускання насильників до параші не чув? Ну, це як по аналогії, для прикладу.
показати весь коментар
23.06.2023 12:49 Відповісти
К чему тут вторая серия вопроса? А в ЕСПЧ не подавал, я так думаю, шо тогда он и не думал ехать в Грузию.
показати весь коментар
23.06.2023 13:46 Відповісти
тут інше проблемне питання.... чи ******* зедебільна ЄрЗевлада в ЄСПЛ захищала оте рішення українського суду...
показати весь коментар
23.06.2023 09:13 Відповісти
Ще не вечер.
показати весь коментар
23.06.2023 09:06 Відповісти
А після суду він не може померти?
показати весь коментар
23.06.2023 09:08 Відповісти
Всі ми смертні -- але тоді він понесе БОГУ звістку шо иого почули .
показати весь коментар
23.06.2023 09:13 Відповісти
Хто міг померти? ЄСПЛ? Документи не горять.
показати весь коментар
23.06.2023 09:56 Відповісти
Саакашвілі міг коні двинути -- а після смерті иому документи не дуже и потрібні .
показати весь коментар
23.06.2023 10:09 Відповісти
Карлсон і досі там мутить воду.
показати весь коментар
23.06.2023 09:13 Відповісти
Короче, слушайте сюда. Если решение будет в пользу Саакашвили, то мы будем считать ЕСПЧ грязной, вонючей и продажной конторой, а если решение будет не в пользу Саакашвили, то мы будем считать ЕСПЧ самым авторитетным и справедливым судом в мире.

Кто такие "мы"? Читатели Цензор.НЕТ.
показати весь коментар
23.06.2023 09:18 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 09:23 Відповісти
Задача в вирішенні цього питання не така вже і проста . Обзивати ЄСПЛ "якщо" не вам , не вам як пишете "ми" . "Ми" , скоріше "Ви" як я бачу не патріоти Уркаїни ! Нік у вас кацапський і пишите ви москальською мовою ! Вчить українську , нанімайте репетитора бо після війни в будь якому регіоні за москальську мову можуть і побити ! Слава Україні ! Все буде Україна !
показати весь коментар
23.06.2023 09:37 Відповісти
А навіщо чекати закінчення війни? Починайте бити вже зараз! Але я дуже сумніваюсь, що Вам аплодуватимуть у країнах ЄС та НАТО, куди намагється вступити Україна.
показати весь коментар
23.06.2023 11:46 Відповісти
"Кто такие "мы"?" Читатели? Проще считать комментаторов на Цензоре.
показати весь коментар
23.06.2023 10:00 Відповісти
Батоно ****** "насолив" всім більш-менш відомим політикам України. За виключенням хіба що ЗЕлупленого кагалу. Але чомусь саме у соєвих вболівальників його особа викликає несамовиту ненависть.
показати весь коментар
23.06.2023 09:21 Відповісти
Я його не переносила з самого початку і дуже не підтримувала Порошенка з наданням цьому придурку громадянства.

Але ходили слухи, що то було зроблено на прохання заокеанських партнерів, які хотіли сплавили це нещастя після того, як воно втекло з Грузії, не добувши каденцію і не передавши владу новому президенту.

А коли вже персонаж почав чудити, влаштував першу гастроль-вояж Україною зі збирання бабок, замість працювати головою (посада не з останніх), тоді вирішив стати владичіцей морською - прем'єром ...

Проривання кордону, штурм Жовтневого, ліворуція, скандали, істерики ...

Що доброго цей "патріот" зробив для України ?

Україна йому до лампочки - жити на широку ногу хотілося, добре їсти-пити ...
На жодній посаді нічого путнього не показав.

От і попхалося в Грузію, там хотіло знову президентом стати ... таке дурило: тюряга світить, а воно купилося на розвішану на вуха лапшу.

І сектанти святого Міхо (зараз в них інший істуканчик, йому дев'ятий десяток пішов) хотіли (ще й як агресивно), щоб цей психопат був президентом України.
показати весь коментар
23.06.2023 09:33 Відповісти
Прем*єра Саку пообіцяв Порох,щоб той *котив бочку*на Сеню,правда він потів каявся,але *поїзд пішов*.
показати весь коментар
23.06.2023 10:26 Відповісти
не бреши, не обіцяв, бо Порох знав, що таким чином буде порушена чинна тоді коаліція і доведеться йому призначати нові і дочасні вибори ВР.
Порох обіцяв йому протеже в подальшій кар'єрі, але не обов'язково аж до Прем'єра. Але Саак провалив свою місію навіть в Одесі; навіть Степанов виявився куди ефективнішим очільником ОДА.
показати весь коментар
23.06.2023 12:58 Відповісти
То не я *бришу*,а Саак так говорив і вибачався перед Сенею,але таким як Ви....що тут поробиш.
показати весь коментар
23.06.2023 13:11 Відповісти
Він уперто не їв кондитерські вироби. Навіть під загрозою ув'язнення. ЄСПЛ обов'язково врахує це у свому рішенні.
показати весь коментар
23.06.2023 10:05 Відповісти
Саакашвілі не білий і пухнастий, але не чув щоб він мародерив чи покривав корупціонерів
показати весь коментар
23.06.2023 11:07 Відповісти
погано слухав. Він сам очолював мародерів. Так, мародерили злочинців, і все ж. А вже як "карали" їх в позасудовому порядку...
показати весь коментар
23.06.2023 12:52 Відповісти
Возможно Сааку держат в тюрьме по личной просьбе Петра Алексеевича. Потому что, если его выпустят и он вернется в Украину, бывшему президенту придется потратиться на значительное усиление личной охраны.
показати весь коментар
23.06.2023 11:45 Відповісти
 
 