ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Саакашвілі проти України" через позбавлення громадянства

29 червня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі, в якій колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вимагає визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства й видворення у 2017-2018 роках.

Про це повідомили в пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Справа стосується експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі, який у 2015 році отримав українське громадянство та брав активну участь в українській політиці.

У позові він заявив про різні порушення його прав у 2017 році, коли його українське громадянство було анульовано, а також у 2018 році, коли проти нього було порушено кримінальну справу, його було заарештовано та видворено з України.

Українське громадянство Саакашвілі було відновлене у 2019 році, він повернувся в Україну і був призначений на "високу політичну посаду" - керівником Національної ради з питань реформ при президенті, але відтоді покинув Україну й наразі перебуває під вартою в Грузії.

Саакашвілі в позові стверджував, що щодо нього були порушені декілька статтей Європейської конвенції про права людини, зокрема про заборону нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, право на свободу та безпеку, презумпція невинуватості тощо.

Рішення у справі очікується близько 10:00 за центральноєвропейським часом (11:00 за Києвом) у четвер, 29 червня.