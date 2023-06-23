ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Саакашвілі проти України" через позбавлення громадянства
29 червня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі, в якій колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вимагає визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства й видворення у 2017-2018 роках.
Про це повідомили в пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Справа стосується експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі, який у 2015 році отримав українське громадянство та брав активну участь в українській політиці.
У позові він заявив про різні порушення його прав у 2017 році, коли його українське громадянство було анульовано, а також у 2018 році, коли проти нього було порушено кримінальну справу, його було заарештовано та видворено з України.
Українське громадянство Саакашвілі було відновлене у 2019 році, він повернувся в Україну і був призначений на "високу політичну посаду" - керівником Національної ради з питань реформ при президенті, але відтоді покинув Україну й наразі перебуває під вартою в Грузії.
Саакашвілі в позові стверджував, що щодо нього були порушені декілька статтей Європейської конвенції про права людини, зокрема про заборону нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, право на свободу та безпеку, презумпція невинуватості тощо.
Рішення у справі очікується близько 10:00 за центральноєвропейським часом (11:00 за Києвом) у четвер, 29 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніхто навіть не згадує, що Саакашвілі ворог путіна і авакова. В Грузії постраждали кримінальні корупціонери. Може всі проблеми звідси? В Одесі він зробив прозору таможню і відразу став ворогом влади і пішло...
А хто вбив Кенеді?
- особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- знищив танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- ліквідував дивізіони "шилок" пво вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси пво на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- знищив держоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф).....
.....та все інше.
Хоч якась кримінальна справа відкрита?
Хоча щось?
Баканов де? Бо, друх дєтства інфантіла Зе?
- відчинив двері країни та запросив вбивць.
А в Україні хіба був суд з цього питання ?
З інфи, яка була в пресі, надання громадянства було анульовано законно.
Хочу сподіватися, що дана інституція стоїть на позиціях законності та порядку.
а законність полягає в тому, що він приховав своє кримінальне переслідування в Грузії за злочини. І вирок за той злочин (а потім виячвилось, що не один)був винесений після його реадмісії в Польщу, і не був оскаржений в ЄСПЛ, навіть досі не оскаржений.
А в середовищі злочинців є таке: судять і карають один одного за справжні злочини. Про опускання насильників до параші не чув? Ну, це як по аналогії, для прикладу.
Кто такие "мы"? Читатели Цензор.НЕТ.
Але ходили слухи, що то було зроблено на прохання заокеанських партнерів, які хотіли сплавили це нещастя після того, як воно втекло з Грузії, не добувши каденцію і не передавши владу новому президенту.
А коли вже персонаж почав чудити, влаштував першу гастроль-вояж Україною зі збирання бабок, замість працювати головою (посада не з останніх), тоді вирішив стати владичіцей морською - прем'єром ...
Проривання кордону, штурм Жовтневого, ліворуція, скандали, істерики ...
Що доброго цей "патріот" зробив для України ?
Україна йому до лампочки - жити на широку ногу хотілося, добре їсти-пити ...
На жодній посаді нічого путнього не показав.
От і попхалося в Грузію, там хотіло знову президентом стати ... таке дурило: тюряга світить, а воно купилося на розвішану на вуха лапшу.
І сектанти святого Міхо (зараз в них інший істуканчик, йому дев'ятий десяток пішов) хотіли (ще й як агресивно), щоб цей психопат був президентом України.
Порох обіцяв йому протеже в подальшій кар'єрі, але не обов'язково аж до Прем'єра. Але Саак провалив свою місію навіть в Одесі; навіть Степанов виявився куди ефективнішим очільником ОДА.