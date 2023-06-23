ООН та Швейцарія запустили програму відновлення українських земель, постраждалих від російської агресії

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) у співпраці зі Швейцарським фондом розмінування запустили проєкт із очищення фермерських земель в Україні від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів журналістам заступник речника Генсека ООН Фархад Гак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, програма спрямована на підтримку дрібних фермерів та сільських родин, які найбільше постраждали від бойових дій. Проєкт вже реалізується в Харківській області, згодом — в Миколаївській та Херсонській областях. Речник зазначив, що йдеться про підтримку фермерів із земельними ділянками менш як 300 гектарів, а також сільських родин, які вирощують харчові продукти для власного споживання.

Програма спрямована на повернення земель до використання та відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні.

За даними ООН, торік виробництво зернових та олійних культур в Україні зменшилося на 37%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для розмінування України потрібно п’ять років і $300 млн щорічно, - ООН