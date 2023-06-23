1 262 1
В окуповану Кремінну прибуло понад 300 окупантів, - ОВА
На території окупованої Луганської області місцеве населення використовують як "живий щит".
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазнаючи великих втрат, російські терористи використовують українських громадян як "живий щит". Так, до тимчасово захопленої Кремінної прибув підрозділ російських окупантів у складі понад 300 осіб", - повідомив він.
Підкреслюється, що загарбників розквартировано малими групами в приватних будинках серед місцевого населення.
