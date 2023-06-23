УКР
В окуповану Кремінну прибуло понад 300 окупантів, - ОВА

рф,призов,окупанти,мобілізація

На території окупованої Луганської області місцеве населення використовують як "живий щит".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазнаючи великих втрат, російські терористи використовують українських громадян як "живий щит". Так, до тимчасово захопленої Кремінної прибув підрозділ російських окупантів у складі понад 300 осіб", - повідомив він.

Підкреслюється, що загарбників розквартировано малими групами в приватних будинках серед місцевого населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Рубіжного окупанти пускають жителів тільки за наявності реєстрації, - ОВА

окупація (6825) Луганська область (4926)
Давайте все наплац,наставление генерала ждать,опыт имееться)
23.06.2023 10:40 Відповісти
 
 