У мене немає причин телефонувати Путіну, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в нього немає причин телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Franceinfo, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія поставила себе в ситуацію, коли вона більше не поважає міжнародне право", - сказав він, запевнивши, що у нього "немає причин дзвонити Володимиру Путіну сьогодні".

"Росія не відіграє корисної ролі для міжнародного співтовариства", - підкреслив Макрон, звинувативши Москву в тому, що вона є "силою, яка дестабілізує Африку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон і Мелоні на зустрічі в Парижі підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну