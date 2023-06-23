У мене немає причин телефонувати Путіну, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в нього немає причин телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Franceinfo, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія поставила себе в ситуацію, коли вона більше не поважає міжнародне право", - сказав він, запевнивши, що у нього "немає причин дзвонити Володимиру Путіну сьогодні".
"Росія не відіграє корисної ролі для міжнародного співтовариства", - підкреслив Макрон, звинувативши Москву в тому, що вона є "силою, яка дестабілізує Африку".
Топ коментарі
+9 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар23.06.2023 11:24 Відповісти Посилання
+7 Amber
показати весь коментар23.06.2023 11:37 Відповісти Посилання
+5 ivan nepupik
показати весь коментар23.06.2023 11:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Могли б поцікавитися, чи не здохло ще це ботоксне падло
Зараз саме час!...
украінську націю , а і дестабілізує весь світ 😡
Московія повинна згоріти до тла і тільки тоді запанує мир на землі
, бо це падло ботоксне запускає свої пазурі, майже в кожну
країну світу 😠