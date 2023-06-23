УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10427 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 059 16

У мене немає причин телефонувати Путіну, - Макрон

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в нього немає причин телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він сказав в інтерв'ю  телеканалу Franceinfo, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія поставила себе в ситуацію, коли вона більше не поважає міжнародне право", - сказав він, запевнивши, що у нього "немає причин дзвонити Володимиру Путіну сьогодні".

"Росія не відіграє корисної ролі для міжнародного співтовариства", - підкреслив Макрон, звинувативши Москву в тому, що вона є "силою, яка дестабілізує Африку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон і Мелоні на зустрічі в Парижі підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну

Автор: 

путін володимир (24655) Макрон Емманюель (1578)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Дарма, шановний пане Макрон!
Могли б поцікавитися, чи не здохло ще це ботоксне падло
показати весь коментар
23.06.2023 11:24 Відповісти
+7
Кремлівський упирь і його терористична банда , не тільки знищує
украінську націю , а і дестабілізує весь світ 😡
Московія повинна згоріти до тла і тільки тоді запанує мир на землі
, бо це падло ботоксне запускає свої пазурі, майже в кожну
країну світу 😠
показати весь коментар
23.06.2023 11:37 Відповісти
+5
О, і Макрон нарешті зрозумів що ху*лу "телефонуй, не телефонуй, всеодно получиш..."
показати весь коментар
23.06.2023 11:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дарма, шановний пане Макрон!
Могли б поцікавитися, чи не здохло ще це ботоксне падло
показати весь коментар
23.06.2023 11:24 Відповісти
Про колекцію чемоданів для Лувру...
Зараз саме час!...
показати весь коментар
23.06.2023 11:32 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 11:33 Відповісти
Невже,,,
показати весь коментар
23.06.2023 11:25 Відповісти
Прошла любовь, завяли помидоры...
показати весь коментар
23.06.2023 11:25 Відповісти
Та ладно... давай, не стримуй себе. Ти ж цього хочеш
показати весь коментар
23.06.2023 11:25 Відповісти
зламався, чи що?
показати весь коментар
23.06.2023 11:27 Відповісти
Кремлівський упирь і його терористична банда , не тільки знищує
украінську націю , а і дестабілізує весь світ 😡
Московія повинна згоріти до тла і тільки тоді запанує мир на землі
, бо це падло ботоксне запускає свої пазурі, майже в кожну
країну світу 😠
показати весь коментар
23.06.2023 11:37 Відповісти
О, і Макрон нарешті зрозумів що ху*лу "телефонуй, не телефонуй, всеодно получиш..."
показати весь коментар
23.06.2023 11:44 Відповісти
так може листувати, Эмик? Good idea!
показати весь коментар
23.06.2023 11:52 Відповісти
Его бабушка стала ревновать к дедушке
показати весь коментар
23.06.2023 12:37 Відповісти
Причин нема, але я наярюю...
показати весь коментар
23.06.2023 12:53 Відповісти
***** наверно просто трубку уже не поднимает ))) а микрон шоб не выглядеть лохом говорит что сам не хочет звонить )))
показати весь коментар
23.06.2023 13:22 Відповісти
Макрон на конец то понял что пыня его держит за лоха. Но на долго ли.
показати весь коментар
23.06.2023 13:49 Відповісти
"наконец", "надолго". Как-то так...
показати весь коментар
23.06.2023 14:06 Відповісти
Жена просто отобрала телефон.
показати весь коментар
23.06.2023 14:46 Відповісти
 
 