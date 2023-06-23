У херсонському районі Корабел 24 червня заборонили вживати воду

В суботу, 24 червня в мікрорайоні Корабел не можна буде вживати воду - вона проходитиме дезінфекцію.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Цю воду можна використовувати виключно для господарських потреб, таких як прибирання приміщень. Пити та використовувати для приготування їжі - ЗАБОРОНЕНО! Через високий вміст дезінфекційної речовини це НЕБЕЗПЕЧНО для вашого здоровʼя", - йдеться у повідомленні.

Для дезінфекції буде використано гіпохлорит натрію.

Херсонська ОВА обіцяє повідомити, коли воду знову можна буде вживати та використовувати для приготування їжі.

Також читайте: Рівень води на Херсонщині продовжує знижуватися, підтопленими на правобережжі залишаються п’ять населених пунктів, - ОВА