УКР
Новини Е-декларації держслужбовців
851 18

Євроінтеграція: Посол ЄС Маасікас радить Україні поновити е-декларування для чиновників

маасікас

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас радить Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для чиновників.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останнього року досягнення України на шляху до ЄС викликали захоплення. Тепер давайте зосередимося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна – гарний тест на справжню відданість справі", – написав Маасікас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": G7 про пріоритети реформ в Україні: відновлення декларування, посилення НАБУ та САП, забезпечення правосуддя в КС

Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану.

У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Автор: 

електронне декларування (1475) Матті Маасікас (134)
Топ коментарі
+15
та його і призупиняти не варто було..
23.06.2023 16:47 Відповісти
23.06.2023 16:47 Відповісти
+7
Та вы шо? Как же так можно на святое то? Как же они воровать по наглому тогда будут?

И почему мы до сих пор не в НАТО?
23.06.2023 16:54 Відповісти
23.06.2023 16:54 Відповісти
+6
Ну як же? Їхні прибутки - то військова таємниця.
23.06.2023 16:55 Відповісти
23.06.2023 16:55 Відповісти
23.06.2023 16:47 Відповісти
23.06.2023 16:55 Відповісти
23.06.2023 16:54 Відповісти
Що воно понімає, той посол. У нас війна, всі чиновники ходять в гарній військовій формі. Яке ще декларування за таких умов.
23.06.2023 16:55 Відповісти
23.06.2023 16:55 Відповісти
Ага, щас!!!! Зеленый же сказал вам что коррупцию он с ермаком уничтожил, что вы еще хотите?!
23.06.2023 16:59 Відповісти
23.06.2023 16:59 Відповісти
Евген Борисов военком Одеси передає всім привіт та просить поставити пісню "*****"
23.06.2023 17:01 Відповісти
23.06.2023 17:01 Відповісти
Якщо не поновлять е-декларування до узгодженої дати, відчутно скоротіть ФЗП для органів центральної влади (законодавчої, виконавчої, судової), який прямо фінансується партнерами.
Підстава - саботаж антикорупційних реформ.
23.06.2023 17:08 Відповісти
23.06.2023 17:08 Відповісти
23.06.2023 17:22 Відповісти
23.06.2023 17:22 Відповісти
Якшо буратінка поновить е-декларування, то генпрокурор мусить буде засадити до буцегарні 99,(9)% депутаьів ВР, Кабміну, судів та інших міністерств та держвідомств краіни. Хтось думає інакше?
23.06.2023 17:26 Відповісти
23.06.2023 17:26 Відповісти
я. думаю інакше. поясню: прокурви (звинувачення) нікого не "садять" - це прерогатива суду. ваша вигадка про 99,9% немає ніякої документальної бази. бажано надіслати посилання, щоб спільнота (а у нас тут є професіонали з цієї сфери) могла оцінити вашу інформацію.
23.06.2023 18:10 Відповісти
23.06.2023 18:10 Відповісти
Я образно висловився про "садять"; функцію і прокурора, і судді я знаю. Про "немає ніякої документальної бази". Ви не звернули уваги на слово "якшо" на початку мого посту? В українській мові воно означає певне допущення, а не пряме ствердження.
23.06.2023 19:54 Відповісти
23.06.2023 19:54 Відповісти
я чудово володію рідною мовою. отже вам не було про що писати: "якщо"?
показати весь коментар
23.06.2023 22:20 Відповісти
Поки поновлять е-декларацію, то в бюджеті нічого не залишиться...
23.06.2023 17:32 Відповісти
23.06.2023 17:32 Відповісти
Хамишь, парниша…
23.06.2023 18:03 Відповісти
23.06.2023 18:03 Відповісти
в цілому - це гарна новина. сподіваюсь "чарівний" пєнлель допоможе в нескінченній реформі радянського судочинства!
показати весь коментар
23.06.2023 18:12 Відповісти
посол і всі посли можуть радити що завгодно. єрмаку на це НАСРАТЬ.
показати весь коментар
23.06.2023 18:31 Відповісти
о, почали гайки затягувати з допомогою, бо знають що у нас крадуть
показати весь коментар
23.06.2023 18:45 Відповісти
"Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану. Джерело:

Це щоб в них був стимул затягувати вiйну?
показати весь коментар
23.06.2023 18:48 Відповісти
 
 