Пригожин оголосив про похід на Москву: "Ми будемо знищувати будь-яку авіацію та блокпости на шляху ПВК Вагнер, не виходьте на вулицю". АУДIО
Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після обстрілу його бази російськими військами оголосив про похід проти "беспределу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Пригожина, яка оприлюднена в соцмережах
Пригожин зокрема заявив: ""Рада командирів ПВК "Вагнера" прийняла рішення: зло, яке несе військове керівництво країни має бути зупинене. Вони нехтують життям солдатів. Вони забули слово "справедливість", а ми її повернемо. Через це будуть покарані ті, хто нищив сьогодні наших хлопців, хто знищив десятки, багато десятків тисяч життів російських солдатів. Я прошу: ніхто не чинить опір. Усіх, хто спробує чинити опір, ми будемо вважати небезпечними і негайно знищувати, включно з блокпостами на нашому шляху. І будь-яка авіація, яку ми бачимо над своїми головами. Прошу всіх зберігати спокій, не піддаватися на провокації та залишатися вдома. В ідеалі ті, хто на нашому шляху, не виходять на вулицю. Завершивши розпочате, повернемося на фронт, захищати Батьківщину. Управління Президента, Уряд, МВС, Росгвардія та інші відомства продовжать працювати, як і раніше".
У іншому аудіозверненні він заявив: "Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися чому в країні творится "беспредел". 25 тисяч чекає як тактичний резерв. А стартегічний резерв - це вся армія і вся країна. Всі, хто хочуть - доєдннуйтесь. Треба закінчувати із цим неподобством".
Близкий к спецслужбам источник Би-би-си рассказал, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это подтверждает и наш источник в армейских кругах, сообщающий о тревоге в московском гарнизоне.
По его данным, на трассе «Дон» (это дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.
Еще несколько СМИ добавляют, что московские силовики приведены в повышенную готовность, а в столице вводится план «Крепость» - это план по защите объектов МВД. Точные действия сотрудников при этом плане подпадают под гостайну, но открыто известно, что входы и выходы в здания МВД перекрываются.
Виконавець з рашки. Кліп викладений 5 місяців тому.
(це нещодавно знайдені чергові борошна перекладу - "травля тараканов" замість "труїння")
"по плану" у него был Киев за 3дня. А всё остальное у него "хотели как лучше, получилось , как всегда") Бумеранг к ним прилетел, наконец!