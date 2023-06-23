Пригожин оголосив про похід на Москву: "Ми будемо знищувати будь-яку авіацію та блокпости на шляху ПВК Вагнер, не виходьте на вулицю". АУДIО

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після обстрілу його бази російськими військами оголосив про похід проти "беспределу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Пригожина, яка оприлюднена в соцмережах

Пригожин зокрема заявив: ""Рада командирів ПВК "Вагнера" прийняла рішення: зло, яке несе військове керівництво країни має бути зупинене. Вони нехтують життям солдатів. Вони забули слово "справедливість", а ми її повернемо. Через це будуть покарані ті, хто нищив сьогодні наших хлопців, хто знищив десятки, багато десятків тисяч життів російських солдатів. Я прошу: ніхто не чинить опір. Усіх, хто спробує чинити опір, ми будемо вважати небезпечними і негайно знищувати, включно з блокпостами на нашому шляху. І будь-яка авіація, яку ми бачимо над своїми головами. Прошу всіх зберігати спокій, не піддаватися на провокації та залишатися вдома. В ідеалі ті, хто на нашому шляху, не виходять на вулицю. Завершивши розпочате, повернемося на фронт, захищати Батьківщину. Управління Президента, Уряд, МВС, Росгвардія та інші відомства продовжать працювати, як і раніше".

У іншому аудіозверненні він заявив: "Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися чому в країні творится "беспредел". 25 тисяч чекає як тактичний резерв. А стартегічний резерв - це вся армія і вся країна. Всі, хто хочуть - доєдннуйтесь. Треба закінчувати із цим неподобством".