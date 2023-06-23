УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8435 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
68 146 336

Пригожин оголосив про похід на Москву: "Ми будемо знищувати будь-яку авіацію та блокпости на шляху ПВК Вагнер, не виходьте на вулицю". АУДIО

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після обстрілу його бази російськими військами оголосив про похід проти "беспределу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Пригожина, яка оприлюднена в соцмережах

Пригожин зокрема заявив: ""Рада командирів ПВК "Вагнера" прийняла рішення: зло, яке несе військове керівництво країни має бути зупинене. Вони нехтують життям солдатів. Вони забули слово "справедливість", а ми її повернемо. Через це будуть покарані ті, хто нищив сьогодні наших хлопців, хто знищив десятки, багато десятків тисяч життів російських солдатів. Я прошу: ніхто не чинить опір. Усіх, хто спробує чинити опір, ми будемо вважати небезпечними і негайно знищувати, включно з блокпостами на нашому шляху. І будь-яка авіація, яку ми бачимо над своїми головами. Прошу всіх зберігати спокій, не піддаватися на провокації та залишатися вдома. В ідеалі ті, хто на нашому шляху, не виходять на вулицю. Завершивши розпочате, повернемося на фронт, захищати Батьківщину. Управління Президента, Уряд, МВС, Росгвардія та інші відомства продовжать працювати, як і раніше".

У іншому аудіозверненні він заявив: "Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися чому в країні творится "беспредел". 25 тисяч чекає як тактичний резерв. А стартегічний резерв - це вся армія і вся країна. Всі, хто хочуть - доєдннуйтесь. Треба закінчувати із цим неподобством". 

Автор: 

заколот (37) Пригожин Євген (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
шойгу как баба сбєжал с Ростова, єта тварь будєт астановлєна, - прігожин.

Тим часом, міноборони рф заперечують про удари по тилових таборах ПВК Вагнер.

Спостерігаємо за клоунадою, але всерйоз не сприймаємо
показати весь коментар
23.06.2023 21:59 Відповісти
+30
Пишут, что вагнер, берет в окружение Ростов, делая в городе полевой штаб, на подступах к городу устанавливаются блокпосты. Местной полиции предлагают сложить оружие или вступить в ряды в вагинер.
показати весь коментар
23.06.2023 22:58 Відповісти
+28
Якись вброс галімий від парашки
показати весь коментар
23.06.2023 22:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Не останавливайтесь до Москвы
показати весь коментар
23.06.2023 23:27 Відповісти
Залужный, дай боеприпасы!
показати весь коментар
23.06.2023 23:38 Відповісти
Пригожин, где ганджубасы?
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
ФСБ и других силовиков в Москве подняли по тревоге

Близкий к спецслужбам источник Би-би-си рассказал, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это подтверждает и наш источник в армейских кругах, сообщающий о тревоге в московском гарнизоне.
По его данным, на трассе «Дон» (это дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.
Еще несколько СМИ добавляют, что московские силовики приведены в повышенную готовность, а в столице вводится план «Крепость» - это план по защите объектов МВД. Точные действия сотрудников при этом плане подпадают под гостайну, но открыто известно, что входы и выходы в здания МВД перекрываются.
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
було би добре, щоб вони там всі взаємоанігілювались!!! або, щоб хтось все-таки нарешті дійшов до мАААааааАААскви і....
показати весь коментар
23.06.2023 23:52 Відповісти
Болеем за обе команды
показати весь коментар
24.06.2023 00:18 Відповісти
+1000.))
показати весь коментар
24.06.2023 06:29 Відповісти
рашистсько-гебнява куйня (постановка ) якій вірити не можна від слова взагалі.Все,що робиться з території 3,14дерації є не що інше,як гола брехня
показати весь коментар
24.06.2023 00:20 Відповісти
Може це допоможе ЗСУ просунутись ще на 300 метрів.
показати весь коментар
24.06.2023 00:23 Відповісти
Сарказм тут зайвий 😡
показати весь коментар
24.06.2023 01:35 Відповісти
ще живий?*************🤡
показати весь коментар
24.06.2023 00:51 Відповісти
Щось цікаве назріває на рашастані!
показати весь коментар
24.06.2023 00:55 Відповісти
Цирк для лошья
показати весь коментар
24.06.2023 01:01 Відповісти
Вбийте путлєра і всю його шайку і весь світ аплодуватиме вам 🙁
показати весь коментар
24.06.2023 01:34 Відповісти
Треба перевірити, чи немає там пєчєнєк від Нуланд !
показати весь коментар
24.06.2023 01:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R0jkgXrXk44

Виконавець з рашки. Кліп викладений 5 місяців тому.
показати весь коментар
24.06.2023 02:15 Відповісти
Я з насолодою подивлюсь ще раз "Лебедине озеро "
показати весь коментар
24.06.2023 06:46 Відповісти
A - астанавітєсь!!
показати весь коментар
24.06.2023 03:25 Відповісти
Выглядит как уныло-дефективная информационная попытка расслабить ВСУ, чтобы те на радостных эмоциях кинулись в атаку и понесли ненужные потери, вместо методичного выбивания обороны и постепенного аккуратного и грамотного наступления.
показати весь коментар
24.06.2023 03:37 Відповісти
Пригожин - поп Гапон, кто нипонел.
показати весь коментар
24.06.2023 03:42 Відповісти
Росіяни на Москву!!! Розграбити Вавилон …гарна ідея..
показати весь коментар
24.06.2023 04:22 Відповісти
Спеціальна воєнна операція раптом перейшла у спеціальну вагнерівську. Це "многоходовка" чи "чорний лебідь"? Чи у двоголового орла почали рости нові голови? Запасаємося попкорном і молимося. ☻️
показати весь коментар
24.06.2023 04:42 Відповісти
По-моему очередной фсбшный спектакль для Запада
показати весь коментар
24.06.2023 04:55 Відповісти
Так на Московії було завжди так. Я к батькам в Нальчик приізджав. Там то маршрутки обстрілювали, то теракти на базарі влаштовували. Одного разу повертався з базару, та коло будинку полиції декілька трупів лежало. Міжміські автобуси ходили погано, бо на дорогах перестрілки були. Чого вони до нас зі своею громадянською війною полізли ?
показати весь коментар
24.06.2023 06:41 Відповісти
Сейчас бы хорошо помочь Пригожину атакой на Белгород, но Ермак будет ждать, пока все уляжется и Рашка оправится от мятежа. Ну или что ему Патрушев телеграфирует.
показати весь коментар
24.06.2023 06:45 Відповісти
Більше трешу та чаду! І крові, як завжди на расії! Навіть більше жертв, ніж коли дезінсектори здійснюють "цькування тарганів" ©
(це нещодавно знайдені чергові борошна перекладу - "травля тараканов" замість "труїння")

показати весь коментар
24.06.2023 06:52 Відповісти
Лебединое озеро хочу, аж кушать не могу. Лебеди могут быть в чёрном.
показати весь коментар
24.06.2023 06:52 Відповісти
вот и он кацапский бунт. пришел ****** .
показати весь коментар
24.06.2023 07:54 Відповісти
Кажется тщательно придуманная самим путиным постановка. Вагнер будут играть в роли разбойников бандитов а пукин будет спасителем нации от всякой нечисти. А народ еще теснее будет сколачиваться вокруг этого спасителя и на войну с Украиной уже сами будут напрашиваться. Даже откажутся от всяких компенсации и белых Лад. Это хитроумно организованный сценарии плешивого. старого шпиона кгб...
показати весь коментар
24.06.2023 08:07 Відповісти
это ваши фантазии. Вы слишком переоцениваете "всесильного" путлера. )
"по плану" у него был Киев за 3дня. А всё остальное у него "хотели как лучше, получилось , как всегда") Бумеранг к ним прилетел, наконец!
показати весь коментар
24.06.2023 08:32 Відповісти
Вагнеровцы показывают, что придерживаются полууголовных ,, понятий,,,Если они просто играют в игры - их будут ,, чморить,, и опускать. Вряд ли они блефуют.
показати весь коментар
24.06.2023 08:19 Відповісти
Думав,що вранці встану і почую ,що масква взята ,готуються до параду пабєди.А вийшло,що прігожин штампує відео з растова,і ввічливо здоровається з працівниками південного військового округу мо(((
показати весь коментар
24.06.2023 08:26 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 