У Києві та низці областей вночі 23 червня оголошували повітряну тривогу
Вночі 24 червня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повідомляється про пуск ракет крилатих ракет.
Дніпро під масованим обстрілом Х-22.
Харківщина ЗРК С-300 + Х-22
Київ, Вінниччина Х-101/555.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар24.06.2023 02:43 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вячеслав Боярко #572279
показати весь коментар24.06.2023 03:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Игорь Кот #566492
показати весь коментар24.06.2023 03:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль