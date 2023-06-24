УКР
У Києві та низці областей вночі 23 червня оголошували повітряну тривогу

Вночі 24 червня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Повідомляється про пуск ракет крилатих ракет.

Дніпро під масованим обстрілом Х-22.

Харківщина ЗРК С-300 + Х-22

Київ, Вінниччина Х-101/555.

Горіть в пеклі москалі. Україна тримайтесь, ми молимося за ВАС.
24.06.2023 02:43 Відповісти
в Киеве уже ПВО отработала
24.06.2023 03:32 Відповісти
Одну ніч вирішив поспати, Дніпро гучно було, декілька дуже гучно.. Кацапи тварі.
24.06.2023 03:50 Відповісти
 
 