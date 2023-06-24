УКР
Навколо Києва сили ППО знищили понад 20 російських ракет - КМВА

київ

У небі над Києвом сили протиповітряної оборони знищили понад 20 ракет.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику - стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку. Щодо потерпілих - зараз відомо про двох осіб. Одного госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві, постраждало 2 людини, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ (20043) обстріл (30447) ППО (3481)
это была последняя воздушная тревога. раиси изда. слава богам, слава ЗСУ
24.06.2023 04:37 Відповісти
Не кажи "Гоп", поки не перескочиш.

Коли "Раісі п.зда" - одному Богу відомо, але сьогоднішній шухер однозначно наближає цей час!
24.06.2023 04:50 Відповісти
Пригожину нужно все ТУ уничтожить, тогда дело будет
24.06.2023 05:39 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що Пригожин проти війни в Україні? Він не збирається її зупиняти. Послухайте його виступи. Він звинувачує МО РФ у тому, що вони обманювали путіна. Пляшивого він ні у чому не звинувачує.
24.06.2023 07:19 Відповісти
Агонія бункерного чорта ,ну чого ти фашиська мерзота добився ? так ти ввійдеш в історію як терорист міжнародний злочинець і кат українського народу ,а росія як нациське терористичне утворення.
24.06.2023 07:23 Відповісти
Ну так він цього і хоче...
24.06.2023 07:32 Відповісти
"Восьма повітряна атака на Київ за червень..."

Може З ЧЕРВНЯ?
21.09.2023 10:25 Відповісти
 
 