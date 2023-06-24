Навколо Києва сили ППО знищили понад 20 російських ракет - КМВА
У небі над Києвом сили протиповітряної оборони знищили понад 20 ракет.
Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.
"Восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику - стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.
Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку. Щодо потерпілих - зараз відомо про двох осіб. Одного госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.
Коли "Раісі п.зда" - одному Богу відомо, але сьогоднішній шухер однозначно наближає цей час!
Може З ЧЕРВНЯ?