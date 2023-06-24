У Києві та більшості областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)
У низці областей України лунав сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку на Півдні, в центральних областях, а також в Києві.
Станом на 6:35 у більшості областей оголошено про відбій тривоги.
ракети з літаків, з кораблів, бпла.
Залишились отрк (балістика).
Схоже, в когось дійсно, агонія...
Якщо їх вони пройдуть Воронеж (не важливо, сьогодні чи завтра), то без бою зайдуть і в Москву. То таки так, злив
Якщо на Воронежчині розпочнуться масштабні бої - то схоже на одиночний бунт
Якщо вірити тг-каналам, це знов були калібри з моря