У Києві та більшості областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У низці областей України лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку на Півдні, в центральних областях, а також в Києві.

Станом на 6:35 у більшості областей оголошено про відбій тривоги.

