5 321 11

У Києві та більшості областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

тривога

У низці областей України лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку на Півдні, в центральних областях, а також в Києві.

Станом на 6:35 у більшості областей оголошено про відбій тривоги.

+4
Какой-то бред!Почему не на Ростов запускать ракеты?
показати весь коментар
24.06.2023 05:52 Відповісти
+2
А ви думаєте все так швидко? Перед смерттю щур ще може добре гризанути.
показати весь коментар
24.06.2023 05:58 Відповісти
+1
Чёт не похоже на панику у кацапов, инерция? Или вся эта заварушка одна большая ипсо? Маловероятно, слишком велики репутационные потери. Представляю, как сейчас Китай смотрит на все это. Возможно просто инерция, кацапы ещё не в курсе что за ночь у них случилось.
показати весь коментар
24.06.2023 05:55 Відповісти
Стратегічні аеродроми десь дуже далеко від фронту, одне іншому не заважає нажаль.
показати весь коментар
24.06.2023 05:57 Відповісти
Цієї ночі вже все було:
ракети з літаків, з кораблів, бпла.
Залишились отрк (балістика).
Схоже, в когось дійсно, агонія...
показати весь коментар
24.06.2023 06:01 Відповісти
Вряд ли какая то "агония". Думаю сегодня-завтра выйдет путин и скажет что ничего не бойтесь, все идет по плану! А это все было учениями, максимально приближенными к реальности.
показати весь коментар
24.06.2023 06:10 Відповісти
Почаще бы им такие планы)
показати весь коментар
24.06.2023 06:20 Відповісти
Щось не віриться. Враховуючи, як легко вагнери збивають російські гелікоптери в , що їхню колону не розстріляли на марші ракетами, більше схоже на здачу...
Якщо їх вони пройдуть Воронеж (не важливо, сьогодні чи завтра), то без бою зайдуть і в Москву. То таки так, злив
Якщо на Воронежчині розпочнуться масштабні бої - то схоже на одиночний бунт
показати весь коментар
24.06.2023 06:21 Відповісти
сегодня ночью было три подряд сирены хотя ракеты еше не прилетели и вот опять - кажись в кремле кого-то петух клюнул
показати весь коментар
24.06.2023 06:11 Відповісти
У Дніпрі вночі (кілька годин тому) був ********* феєрверк 💥💥💥 Сподіваюся, невдовзі це передислокується на північний схід, у вигляді війни між суздальськими/рязанськими/вятськими/казанським народними республіками, ханствами, еміратами etc. 💀💀💀💀💀💀💀💀💀
показати весь коментар
24.06.2023 06:31 Відповісти
По Києву вже відбій.
Якщо вірити тг-каналам, це знов були калібри з моря
показати весь коментар
24.06.2023 06:36 Відповісти
 
 