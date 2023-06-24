УКР
Китайський автовиробник Geely потрапив до списку міжнародних спонсорів війни

geely

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт НАЗК.

"Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну", - пояснили в НАЗК.

Там нагадали, що Деніел Лі, виконавчий директор холдингової компанії Geely, заявляв, що не хоче говорити своїм компаніям залишати ринок Росії. "Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта", - сказав він, виступаючи на саміті FT "Майбутнє автомобіля".

За перші три місяці 2023 року продажі авто під маркою Geely в Росії зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад $20 млрд.

Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

З повним переліком міжнародних спонсорів війни можна ознайомитися тут.

Єдиний спонсор війни - це продаж і транзит газу .
24.06.2023 08:16 Відповісти
і нафти Дружбою!
24.06.2023 08:23 Відповісти
....а в Україні які позиції має це Джилі? чому мовчать?
24.06.2023 08:38 Відповісти
таксисти чогось мовчать - мабуть НЕПРИЕМНО
24.06.2023 12:17 Відповісти
А 95 квартал зі сватами?
24.06.2023 08:39 Відповісти
Дійсно! Що ж таке?Бідолашні російські автомобілісти можуть постраждати! Та і гроші не пахнуть...
24.06.2023 08:49 Відповісти
А чому тут немає польської компанії TZMO S.A GROUP?
24.06.2023 09:14 Відповісти
А чому в Україні ця гидота продає свої тазіки?
