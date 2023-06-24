Китайський автовиробник Geely потрапив до списку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт НАЗК.

"Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну", - пояснили в НАЗК.

Там нагадали, що Деніел Лі, виконавчий директор холдингової компанії Geely, заявляв, що не хоче говорити своїм компаніям залишати ринок Росії. "Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта", - сказав він, виступаючи на саміті FT "Майбутнє автомобіля".

За перші три місяці 2023 року продажі авто під маркою Geely в Росії зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад $20 млрд.

Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

З повним переліком міжнародних спонсорів війни можна ознайомитися тут.