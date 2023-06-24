Російські окупанти обкрадають дачні кооперативи на окупованих територіях, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства росіян на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів".
Топ коментарі
+7 Бандерівець
показати весь коментар24.06.2023 21:24 Відповісти Посилання
+5 alex j
показати весь коментар24.06.2023 21:26 Відповісти Посилання
+4 Олег Мандрівник #569779
показати весь коментар24.06.2023 21:25 Відповісти Посилання
