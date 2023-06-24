УКР
Російські окупанти обкрадають дачні кооперативи на окупованих територіях, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства росіян на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти мародерять у затоплених Олешках, - мер Рищук

+7
руССкій мір...
показати весь коментар
24.06.2023 21:24
+5
всім кацапам порада: біжіть на Рубльовку, на москву, на пітєр відбирайте награбоване, забирайте золоті унітази, відбирайте свої гроші в руZZкіх бандитів а НЕ їдьте в Україну як гарматне м`ясо....
показати весь коментар
24.06.2023 21:26
+4
У расеи дна нет
показати весь коментар
24.06.2023 21:25
Оф коз. Лет ми спик фром май харт: зере из ноу боттом ин раша. Эвритайм ю хиар кнокинг фром белоу. Бикоз раша из рили *******́л.
показати весь коментар
24.06.2023 21:29
во істину ********! амунь!
показати весь коментар
24.06.2023 21:35
Шановний, у Вас вимова, як в п. губарєва або м. я азарова. Прям шикардос!
показати весь коментар
24.06.2023 21:38
Хоча насправді це був Мутко-стайл
показати весь коментар
24.06.2023 22:40
Правильно. І піхій на того пригожина. Дійте ґавтономно!
показати весь коментар
24.06.2023 21:30
новина - БОМБА!!
показати весь коментар
24.06.2023 21:29
Особливо від Генштабу
показати весь коментар
24.06.2023 21:33
УНІТАЗ НАШ!
показати весь коментар
24.06.2023 21:30
Унітазів там нема.
показати весь коментар
24.06.2023 21:30
раковини?
показати весь коментар
24.06.2023 21:36
А теорія така, ті зачіщають гешиків а ті ........
показати весь коментар
24.06.2023 21:31
Другий рік війни.
Новина...
показати весь коментар
24.06.2023 21:34
Геть так само обкрадають пересічних українців керівники районних адміністрацій, зокрема в Києві. Причому ці контори є незаконними, бо за ст. 140-144 районна адміністрація повинна слідкувати за дотриманням законів і конституційних норм в районі; вони не можуть існувати без виборного органу, який формує виконавчий комітет для управління районом. У нас в Києві немає виборних органів взагалі, маємо лише грабіжників на всіх керівних незаконних посадах. Без фізичного знищення цієї наволочі (можливо, розстріли на футбольних полях), Україна з глибокого корупціонеровіпровалля не викараскається….
показати весь коментар
24.06.2023 21:38
Треба чимось відволікти від воєнкомів.
показати весь коментар
24.06.2023 21:43
Вгадай армію по унітазу.
показати весь коментар
24.06.2023 21:48
 
 