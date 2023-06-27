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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі загарбники знесли вже 300 будинків, - міськрада

маріуполь

Російські загарбники зруйнували половину житлових будинків у Маріуполі під час блокади, ще понад 300 будинків знесли уже під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

"За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду міста. Понад 300 будинків знесли повністю вже після окупації. При цьому чимало маріупольців борються за те, щоб їх домівки залишили цілими, адже вони продовжують там жити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що руйнування  міста продовжуються. Зокрема, нещодавно росіяни знесли два будинки по пр. Металургів, 77 та 79.

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Автор: 

Маріуполь (3241) окупація (6733) знесення (104)


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Ти кому "поради даєш"? Це ж кацапи! Вони будувать не навчені! Все що будувалося в Росії - робилося за задумками представників інших народів! Кацапи були на тих будівництвах лише чорноробочими!
"Москва белокаменная" -Алі Сіхан-оглу Керемлі (зодчий з Шемахи)
******** Кремль та історичні булівлі всередині та навкруги нього доПетровських часів - італійці Ісаакієвський собор - Растреллі І так далі
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27.06.2023 06:47 Відповісти
ленін шалаш побудував!!
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27.06.2023 07:26 Відповісти
Ульяновск Музей Ленина Посетитель рассматривает картину На картине - шалаш на берегу озера Из шалаша торчат две пары босых ног - женские и мужские Под картиной надпись: "Ленин в Польше" Посетитель обращается к экскурсоводу:
- Тут, кажется, ошибка! Ленин в Польше жил в санатории, а не в шалаше! И там были горы а не равнинное озеро
Экскурсовод отвечает:
- Нет! Никакой ошибки! На картине - шалаш в Разливе Из него выглядывают ноги Крупской и Дзержинского
- А Ленин где?
- А Ленин - в Польше!
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27.06.2023 07:40 Відповісти
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27.06.2023 07:45 Відповісти
 
 