В окупованому Маріуполі загарбники знесли вже 300 будинків, - міськрада
Російські загарбники зруйнували половину житлових будинків у Маріуполі під час блокади, ще понад 300 будинків знесли уже під час окупації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.
"За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду міста. Понад 300 будинків знесли повністю вже після окупації. При цьому чимало маріупольців борються за те, щоб їх домівки залишили цілими, адже вони продовжують там жити", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що руйнування міста продовжуються. Зокрема, нещодавно росіяни знесли два будинки по пр. Металургів, 77 та 79.
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"Москва белокаменная" -Алі Сіхан-оглу Керемлі (зодчий з Шемахи)
******** Кремль та історичні булівлі всередині та навкруги нього доПетровських часів - італійці Ісаакієвський собор - Растреллі І так далі
- Тут, кажется, ошибка! Ленин в Польше жил в санатории, а не в шалаше! И там были горы а не равнинное озеро
Экскурсовод отвечает:
- Нет! Никакой ошибки! На картине - шалаш в Разливе Из него выглядывают ноги Крупской и Дзержинского
- А Ленин где?
- А Ленин - в Польше!