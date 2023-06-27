В окупованому Маріуполі загарбники знесли вже 300 будинків, - міськрада

Російські загарбники зруйнували половину житлових будинків у Маріуполі під час блокади, ще понад 300 будинків знесли уже під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

"За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду міста. Понад 300 будинків знесли повністю вже після окупації. При цьому чимало маріупольців борються за те, щоб їх домівки залишили цілими, адже вони продовжують там жити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що руйнування міста продовжуються. Зокрема, нещодавно росіяни знесли два будинки по пр. Металургів, 77 та 79.

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